Хроника экономической катастрофы в РФ расширяется

На прошлой неделе наша "Церковь свидетелей экономического кризиса в России" получила новые доказательства разрастания катастрофы в экономике страны-агрессора.

В начале недели российский диктатор лично заявил о "низкой отрицательной динамике основных макроэкономических показателей в России". А дальше плохие для России новости начали умножаться как грибы после дождя. Росстат сообщил о продолжении постепенного снижения потребительской уверенности в России в первом квартале. Вслед за этим на рынке появились результаты нескольких опросов малого бизнеса, которые показали, что рост нагрузки и снижения выручки малый бизнес ответил повышением цен и оптимизацией.

Ближе к середине недели прибыла статистика из промышленного сектора: по данным Росстата промышленное производство в феврале сократилось на 0,9%, в феврале сократился выпуск стального проката на 5,4% к январю, а также произошло сокращение производства грузовых вагонов за 2 месяца в 1,9 раза, производство грузовиков в феврале. Официальную неделю закрыло Минэкономразвития России, которое признало, что прогноз по росту ВВП в 2026 году будет официально пересмотрен.

Свои пять копеек в плохое настроение россиян приложил и корпоративный сектор. Российская железная дорога (РЖД) сообщила о прибыли в пару миллиардов рублей, что в ее ситуации (на фоне больших долгов) означало анонсирование финансовых сложностей. Правительство России решило помочь РЖД за счет олигархата и начало продвигать идею тарифов по принципу "вези или платы", что увеличит стоимость транспортных услуг РЖД.

Негативная статистика также вышла от КАМАЗа, ВТБ и Транснефти.

Как итог недели: фондовый индекс Мосбиржи рухнул (в очередной раз) ниже 2800 пунктов, растеряв весь рост за недели мечтаний о том, что высокие цены на нефть помогут экономике России.