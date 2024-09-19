Длительная война на истощение в определенный момент вступает в этап, когда начинает сама себя останавливать

Ибо ее меню уже стало скудным, а тренд однообразным.

Даже если это противоречит воле политиков, действиям генералов и морали общества.

Именно это началось сейчас в генезисе нашей войны. Она начинает сама себя тормозить из-за ресурсного износа, психологической усталости, нехватки военно-художественного азарта.

Политики вынуждены на всякий случай подстраховываться мирными треками, генералы из последних сил прибегать к клавзевецким трюкам, а общество учится мириться с собственными травмами и шрамами.

Кто-то из-за экзистенциального страха смерти, кто-то из-за бессилия своего показного патриотизма. Кто-то из-за кенселинга всего, что с войной ассоциируется. "Мне все это показалось...".

Начинается "холодная осень 2024-го".