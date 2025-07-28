Holiday Inn Express открывает возможность ночлега на оживленных местных улицах Чанганашери.

В начале 2027 года в Чанганашере в округе Коттаям штата Керала откроется первая международная гостиница. Holiday Inn Express Kottayam Changanassery строится в пределах большого проекта, сочетающего шоппинг, небольшой кинотеатр для местных показов и повседневные сервисы в одном пространстве. С 90 запланированными номерами объекта от IHG Hotels & Resorts вводит новый тип проживания в город, где выбор гостиниц долгое время был ограничен.

Отель будет расположен вблизи ключевых дорог и транспортных узлов, что делает его удобной остановкой для путешественников, путешествующих по центральной Керале. Долгое время Чанганашери был город, через который только проезжали, а не останавливались для исследования. Открытие структурированного отеля может поощрить больше людей оставаться в городе, а не ездить в большие города для ночевки или коротких визитов, особенно ввиду доступности местоположения и близости к местным достопримечательностям.

Соглашение об открытии гостиницы в Чанганашере завершено. Источник: IHG Hotels & Resorts Соглашение об открытии гостиницы в Чанганашере завершено. Источник: IHG Hotels & Resorts

Одно из ближайших интересных мест — рынок Ганди, где ранним утром продавцы торгуют всем: от овощей и бананов до сушеной рыбы и цветов жасмина. Рынок оживает еще до восхода и предлагает настоящий, нефильтрованный взгляд на ежедневную торговлю. Рядом расположен Валиа Ангади, старейший оптовый квартал города, известный своими магазинами тканей и риса, расположенными в узких переулках, полных звуков и движения в течение дня. Вместе они отображают, как город просыпается и работает.

В нескольких минутах ходьбы от отеля находится храм Шивы в Вазаппалли, где ежедневные ритуалы продолжаются так же, как веками назад. Территория храма тихая и затененная, с древними каменными дорожками и высокими масляными лампами, указывающими путь. Недалеко городская лодочная пристань принимает местных жителей, которые садятся в деревянные лодки, чтобы добраться до соседних берегов реки. Когда солнце садится, Мулаппалли Граунд оживает: дети гоняют за мячом, подростки разговаривают по краям, а соседи собираются в уголках, чтобы расслабиться после дня.

Вечерние прогулки на лодках возле Паллатурути. Источник: unsplash Вечерние прогулки на лодках возле Паллатурути. Источник: unsplash

Прогулки по этим уголкам Чанганашери дают посетителям шанс натолкнуться на повседневные моменты без необходимости в картах, билетах или четком плане. Наличие отеля недалеко означает, что гости могут не торопиться и погрузиться в то, как город проживает в обычный день. Чанганашери, возможно, не появляется в глянцевых брошюрах, но его улицы, рынки и тихие уголки обладают живым, аутентичным духом, который привлекает тех, кто предпочитает путешествия в собственном темпе.