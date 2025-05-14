Главной целью летнего наступления РОВ является прорыв к крупным городам: на случай провала Россия держит в запасе второй сценарий

С начала 2025 года только и разговоров о некоем "перемирии" и даже приближающемся "мире", в первую очередь инициируемых и навязываемых нашими заокеанскими партнерами. И это несмотря на то, что было уже множество примеров нежелания России идти на реальные переговоры. И, продолжая войну, российская сторона зачем-то настойчиво продолжает имитировать дипломатическую активность. Зачем это России и какие у нее планы на вторую половину года?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Итак, завтра стартуют встречи на возрожденной стамбульской переговорной площадке – и это такое себе дежавю. Ведь в 2022 году мы с вами были свидетелями аналогичных событий все там же. Если кто не видит схожести, поясню.

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение войск страны-агрессора в Украину, российская сторона очень быстро осознала, что захват Киева за 2-3 дня невозможен, а нереально большие потери привели к стагнации группировки врага первой волны. Тогда и была начата, назовем ее так, дипломатическая операция "имитация" для создания запасного сценария по выходу из конфликта. Но при этом РОВ не прекращали активных боевых действий.

Аналогично и сейчас. Российская армия истощена, как никогда ранее. В основном она сейчас воюет за счет численного превосходства личного состава, но говорить о классической комплектации подразделений уже не приходится. Тем не менее Россия готовится к большому наступлению летом 2025 года. Парадокс? Не совсем.

Военные цели на лето 2025

Цели большой летней наступательной кампании у российских генералов крайне амбициозные, а именно – в течение летнего сезона добиться:

во-первых:

– оккупации Часова Яра;

– оккупации Торецка;

– закрыть Торецкий выступ по трассе 0504;

– выйти на Константиновку с возможностью начала городских боев в период осень-зима.

Во-вторых:

– срезать Кураховский выступ;

– охватить Покровск с запада и востока, с выходом для этих целей в Днепропетровскую область;

– взять под полный контроль трассу Н-15;

– выполнить все эти задачи для создания условий начала городских боев за Покровск в период осень-зима.

В-третьих:

– на Купянском направлении – создать на правом берегу реки Оскол полноценный плацдарм, достаточный для формирования ударной тактической группы;

– на Лиманском направлении – выйти на Боровую;

– по итогу летней кампании на Лимано-Купянской оси создать все условия для начала городских боев за Купянск, Боровую и Лиман в период осень-зима.

В-четвертых:

– активизировать Северское направление;

– прорваться по направлению Белогоровка – Григоровка – Серебрянка – Дроновка;

– прорваться по направлению Верхнекаменское – Северск;

– охватить Северск с юга, востока и севера с целью начала городских боев в период осень-зима.

В-пятых:

– интенсифицировать боевые действия в Запорожской и Херсонской областях, но не столько с целью выхода к Запорожью или для оккупации Херсона, сколько для сковывания Сил обороны Украины и отвлечения внимания на юг – с решением в основном тактических задач.

Если проследить общие черты наступления по разным направлениям, можно заметить, что практически все они ориентированы на то, чтобы к периоду осень-зима выйти к крупным городам и начать бои за них. И этому есть вполне рациональное объяснение.

Российские войска сейчас максимально истощены в вопросах комплектации подразделений основными боевыми танками и ББМ. Бронированную технику экономят, а основным боевым транспортом стали гражданские автомобили с мотоциклами в связке с артиллерией и FPV-дронами. Поэтому главной целью летнего наступления РОВ является прорыв к крупным городам до начала сезона дождей и зимних холодов, снегопадов, когда на мотоциклах особо не поштурмуешь.

То есть задача РОВ в сложный сезонный период для состояния их армии – выйти на города, в которых начнутся городские бои, в которых в основном будет задействована пехота при поддержке артиллерии и FPV-дронов.

Но тут возникает вопрос: если у командования РОВ именно такие планы, то, возвращаясь к нашим баранам, почему же они сохраняют дипломатический трек в режиме имитации?

Дипломатия про запас

Дипломатический трек сохраняется Россией на тот случай, если летнее наступление провалится и ее войска не достигнут поставленных целей, оставаясь в сезон дождей и морозов в поле. Именно поэтому агрессор продолжает имитировать дипломатическую активность, чтобы затем предложить режим "прекращения огня" для продолжения диалога о "мире".

Но произойдет это, если летняя кампания провалится, и только для того, чтобы за осень-зиму восстановить боеспособность, компенсировать потери, накопить технику и боеприпасы, подготовиться к весенней наступательной кампании-2026, которая может оказаться куда более ожесточенной и интенсивной, чем летом 2025 года – если позволить России к ней подготовиться.

И вот тут мы снова вспоминаем 2022 год и дежавю.

Déjà Vu

На момент старта "стамбульского формата" в 2022 году российские войска были так же истощены и измотаны, как и сейчас, но они продолжали наступать несмотря на начало переговоров. Причем после бегства с северного плацдарма, Киевской, Черниговской и Сумской областей, они строго сориентировались на востоке и юге Украины.

В ходе переговоров 2022 года Россия предъявляла Украине ультимативные требования, особенно по территориям, на которые Киев никогда бы не пошел и не пойдет. Аналогично как и сейчас.

Все лето 2022 года РОВ предпринимали попытки интенсивно наступать, после чего начался процесс обвала их обороны из-за растяжения линии боестолкновений и нехватки ресурсов для ее удержания. Вследствие этого российские оккупанты к концу 2022 года бежали из Харьковской области и с правобережной Херсонщины, а для стабилизации возможностей группировки провели "частичную" мобилизацию.

Опять-таки, ситуация очень схожа и с летней кампанией-2025, планируемой РОВ, которая может израсходовать столько ресурсов, что для их компенсации в России придется проводить всеобщую мобилизацию. А вот что касается фронта, особенно ближе к осенне-зимнему периоду, то… тут не будем забегать наперед. Но абсолютно не исключаю повторения событий второй половины 2022 года на том или ином участке фронта.

Именно по всем этим вышеизложенным причинам события 2025 года все больше обретают схожесть с событиями 2022-го – как на дипломатическом, так и на военном поле боя. И это очень хорошо осознают в России, заранее готовясь к двум сценариям на этот год, но ни к чему-то иному – "миротворческому".