Главная причина, почему команда Трампа так взялась за соглашение, которое не решает главный вопрос – как остановить Путина

Трампу нужно отчитаться перед своими избирателями, что он вернул в США деньги, выделяемые "предшественником" для Украины. С процентами.

Это первопричина, почему его команда так взялась за соглашение, которое не решает главный вопрос - как остановить Путина.

Трамп пытается сделать то, что можно выдать за скорую победу. На внутреннем треке он наткнулся на стенку, пытаясь это исправить международными делами.

Но и здесь не все получается так линейно, как представляли себе новоприбывшие жители Белого Дома. Это, конечно, бесит. Представляю, в каких выражениях Трамп покрывает выкарабкивающихся украинцев.

Но сделка будет, потому что затягивание с ней Трампа уже идет в ущерб. Рейтинги после первых двух недель начинают двигаться вниз. А это еще даже не дошло до ключевого вопроса – как заставить Россию и Путина хотя бы остановиться.

Поэтому в ход идут "маленькие уступки" – вроде резолюции в ООН. Это как с кнопкой "перегрузка" при Обаме. Но судя по категоричным заявлениям Лаврова и Путина, "прогиб" пока не засчитан. А то, что даже республиканские СМИ пытаются предупредить Трампа от реверансов перед Москвой, дает повод не впадать в состояние неврастеника. По крайней мере сегодня.

Все пока двигается быстро, но медленно.

Набираемся терпения.