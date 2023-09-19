Генератор какой мощности выбрать для дома, дачи и бизнеса

Генераторы - устройства, которые раньше воспринимались преимущественно как оборудование для промышленной и строительной сферы. В последние годы актуальность таких агрегатов существенно возросла, и решение купить их принимают пользователи для коммерческого сектора, для дома, для бизнеса и пр. Для того чтобы точно разобраться, какой именно формат изделия подойдет для каждого конкретного случая, нужно принять во внимание некоторую актуальную информацию.

Особенности работы генераторов с учетом типа топлива

Данный агрегат являет собой силовую установку, используемую для производства электроэнергии в аварийных ситуациях. Они могут быть источником, как основного, так и резервного питания - в зависимости от мощности. Базовым элементом любого устройства является двигатель, обуславливающий параметры относительной мощности, расхода топлива, уровня шума, продолжительности автономной работы. От типа питания зависит вид устройства:

Бензиновый генератор. Они могут быть оснащены 2-тактными или 4-тактными двигателями. Именно такой формат хорошо зарекомендовал себя в бытовых условиях - многие принимают решение приобрести генератор для дома на бензине. К этому типу относят и инверторные генераторы. Они имеют компактные габариты и хорошо подходят для офисного помещения, а также для домашнего применения. Стоимость их не маленькая, но эксплуатационные свойства моделей вполне оправдывают финансовые затраты.

Дизельный генератор. Этот вариант можно назвать самым оптимальным, когда нужно иметь резервный источник питания на время свыше 7 часов. Купить дизельный генератор обычно стараются спасательные службы для ликвидации аварий, так как подобные устройства не имеют в своем составе системы зажигания. Это, в свою очередь, минимизирует риск возгорания.

Газовый генератор. Эти модели менее распространены в использовании. Для их работы требуется подключение к баллонам с сжиженным газом, от объема которого зависит срок активной эксплуатации. Газовые генераторы могут подключаться и к магистральным трубопроводам, однако для этого необходимо специальное разрешение от газовых служб. Подходит лучше всего подобный генератор для дачи.

Количество фаз и ресурсные характеристики

Генераторы предусматривают два типа подключения - однофазный и трехфазный. В первом случае напряжение находится на уровне 220В, во втором - 380В. Существуют еще и универсальные установки, которые могут работать от сети 220/380В, но они менее популярны первых двух.

От типа подключения зависит и выбор мощности генератора. Как правило, однофазный формат подходит для обеспечения работы бытовой техники и гаджетов, поэтому его используют для дома, дачи и для среднего бизнеса. Трехфазное подключение генераторов подразумевает работу станков, электрокаров, сварочных аппаратов и прочей строительной и производственной техники. Мощность бензинового или дизельного генератора в этом случае начинается от 5-6 кВт, из-за их промышленной специализации.

Что касается ресурса, то в этом случае учитывается максимальное время непрерывной работы устройства. В зависимости от вида топлива и выработанного тока примерное время работы в постоянном режиме составляет следующее:

бензиновые генераторы - до 8 часов;

инверторные - около 10-12 часов;

дизельные - в пределах 12-36 часов;

газовые - в зависимости от объема баллона.

Как рассчитать мощность генератора?

Это один из самых главных параметров, которые учитываются при подборе нужной модели. Производители обычно указывают моторесурс изделия, и при этом важно знать, насколько эффективна будет эксплуатация устройства. Сделать предварительный расчет можно по такому алгоритму:

Обозначить устройства и приборы, которые будут подключаться к генератору. Определить пусковой ток для каждого устройства - такие данные можно найти в спецификации приборов. Учесть дополнительный запас мощности - в пределах 20-30%.

Далее нужно суммировать полученные цифры, добавить "запас" и пусковые данные. Полученный результат станет показателем мощности вашего генератора.

Как правило, для дома надежным помощником для обеспечения энергией станет устройство с мощностью до 5 кВт. Примерно такой же формат подойдет и для дачи - если вы не планируете подключать мощные электроинструменты. Для офисного помещения, где есть много электронной техники, уместно будет использование генератора с мощностью до 10 кВт.