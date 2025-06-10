Где остановиться в вечном городе: роскошные отели Рима для незабываемого отдыха

Древние руины, изысканная архитектура, итальянская кухня и дух истории – весь этот вечный город Рим, который привлекает туристов своим уникальным шармом. Однако, чтобы погрузиться в атмосферу роскоши и комфорта и совершить путешествие в Рим по-настоящему незабываемым, важно выбрать правильное место жительства.

Давайте отправимся в увлекательное путешествие через время и прогуляемся по узким улочкам Рима, чтобы открыть его тайны, величие и невероятное влияние на всю человеческую цивилизацию.

1. Residenza Napoleone III

Роскошная гостиница в историческом доме XVIII века, где жил сам Наполеон. Предлагает два эксклюзивных люкса с антикварной мебелью, произведениями искусства и видом на Испанскую лестницу.

Адрес: Via della Fontanella di Borghese, 56, 00186 Roma RM, Италия

Via della Fontanella di Borghese, 56, 00186 Roma RM, Италия Вебсайт: https://www.residenzanapoleone.com/

https://www.residenzanapoleone.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Residenza Napoleone III – одна из уникальных отелей Рима. Расположен во дворце Palazzo Ruspoli на легендарной Via dei Condotti. В 1830 году здесь проживал сам Наполеон.

Вот несколько интересных особенностей отеля:

Люкс Наполеона: Состоит из трех комнат, обставленных антикварной мебелью, массивными картинами, гобеленами XVI века, паркетным полом и расписанными вручную стенами. К нему прилегает дополнительная спальня – Blue Room , названная в честь синих и белых китайских ваз.

Состоит из трех комнат, обставленных антикварной мебелью, массивными картинами, гобеленами XVI века, паркетным полом и расписанными вручную стенами. К нему прилегает дополнительная спальня – , названная в честь синих и белых китайских ваз. Люкс с садом на крыше: Один из красивейших садов на крыше с видом на город. Настоящая роскошь – многоуровневый террасный сад площадью более 180 м2.

В отеле есть бесплатный Wi-Fi и континентальный завтрак, включающий свежесваренный кофе или капучино, сладкую выпечку, мясные нарезки и сыры. Пьяцца ди Спанья расположена в 5 минутах ходьбы, а Кастель Сант-Анджело – в 1,5 км.

Residenza Napoleone III – одна из лучших гостиниц Рима. Удивительное историческое место для впечатляющего отпуска.

2. Villa Spalletti Trivelli

Оригинальная римская вилла, принадлежавшая знатной семье. Сочетание элегантности, комфорта и современных удобств.

Адрес: Via Piacenza, 4, 00184 Рома RM, Италия

Via Piacenza, 4, 00184 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.villaspalletti.it

https://www.villaspalletti.it Рейтинг: 4.8 ⭐

Villa Spalletti Trivelli – уникальное место в Риме, сочетающее роскошь, историю и комфорт. Рассмотрим, что отличает этот отель:

Историческая вилла: Отель расположен в исторической вилле, всего в 200 метрах от президентского дворца Квиринале . Это место дышит историей, и его атмосфера невыразима.

Отель расположен в исторической вилле, всего в 200 метрах от президентского дворца . Это место дышит историей, и его атмосфера невыразима. Уникальный дизайн: Номера и люксы Villa Spalletti Trivelli сочетают антикварную мебель с современными элементами. Здесь вы найдете мягкие халаты, тапочки, спутниковое телевидение и комфортные кровати.

Номера и люксы сочетают антикварную мебель с современными элементами. Здесь вы найдете мягкие халаты, тапочки, спутниковое телевидение и комфортные кровати. Спа и велнес: Бесплатный фитнес-зал, биосауна и турецкая баня. Массажи помогут расслабиться после долгой и увлекательной прогулки по Риму.

Бесплатный фитнес-зал, биосауна и турецкая баня. Массажи помогут расслабиться после долгой и увлекательной прогулки по Риму. Завтрак в саду: Каждый год вас ждет итальянский завтрак с блюдами. Вы можете насладиться им на затененной садовой террасе.

Каждый год вас ждет итальянский завтрак с блюдами. Вы можете насладиться им на затененной садовой террасе. Близость к достопримечательностям: Отель расположен в 5 минутах ходьбы от Фонтана Треви и в 150 метрах от Via Nazionale, соединяющегося с вокзалом Термини и Ватиканом.

Villa Spalletti Trivelli – не просто лучший отель в Риме, это настоящая магия, которая позволит вам погрузиться в мир истории, комфорта и роскоши.

3. JK Place Roma

Стильные номера в лучших отелях Рима. Источник: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website Стильные номера в лучших отелях Рима. Источник: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website

Стильный дизайн, вдохновленный неоклассицизмом и современностью, в центре Рима, недалеко от Пьяцци Навона и Пантеона.

Адрес: Via di Monte de' Farina, 30, 00186 Рома RM, Италия

Via di Monte de' Farina, 30, 00186 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.jkroma.com/

https://www.jkroma.com/ Рейтинг: 4.8 ⭐

JK Place Roma – настоящая жемчужина среди отелей Рима предлагает:

Историческая вилла: Расположена в нескольких шагах от знаменитых достопримечательностей.

Расположена в нескольких шагах от знаменитых достопримечательностей. Дизайн и роскошь: Каждый номер в JK Place Roma – это произведение искусства. Их спроектировал признанный архитектор Michele Bönan . Вас ждет мебель ручной работы от итальянских мастеров, мраморные ванные комнаты с большими стеклянными душами и полом из тикового дерева.

Каждый номер в – это произведение искусства. Их спроектировал признанный архитектор . Вас ждет мебель ручной работы от итальянских мастеров, мраморные ванные комнаты с большими стеклянными душами и полом из тикового дерева. Современные удобства: Все номера оснащены индивидуальным контролем температуры, HD LED-телевизорами с кабельными спортивными и кино каналами, бесплатным Wi-Fi, электронными сейфами, док-станциями для iPod/iPad.

Все номера оснащены индивидуальным контролем температуры, HD LED-телевизорами с кабельными спортивными и кино каналами, бесплатным Wi-Fi, электронными сейфами, док-станциями для iPod/iPad. JK Café: Здесь можно наслаждаться итальянскими деликатесами в течение дня, а вечером – авторскими коктейлями и классическими напитками в уютном баре.

JK Place Roma – топовая гостиница Рима, современное место для идеального отпуска.

4. Hotel Vilon

Расположен во дворце XVI столетия. Отель имеет изысканные номера и люксы с видом на сады Боргезе или реку Тибр, а также ресторан, бар и лаундж.

Адрес: Via dell'Arancio, 24, 00186 Рома RM, Италия

Via dell'Arancio, 24, 00186 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.hotelvilon.com/

https://www.hotelvilon.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Vilòn – отличный уголок роскоши и комфорта предлагает:

Историческое наследие: Vilon расположен в самом историческом центре Рима, в 200 метрах от Via dei Condotti и в 500 метрах от Via Margutta . Здание, датируемое XVI веком, хранит древние тайны и атмосферу старой Римской республики.

расположен в самом историческом центре Рима, в 200 метрах от и в 500 метрах от . Здание, датируемое XVI веком, хранит древние тайны и атмосферу старой Римской республики. Элегантный дизайн: Внутри Vilon вас встретит обновленный интерьер из драгоценных камней. Эта гостиница – настоящее произведение искусства, где каждая деталь продумана с любовью.

Внутри вас встретит обновленный интерьер из драгоценных камней. Эта гостиница – настоящее произведение искусства, где каждая деталь продумана с любовью. Профессиональный персонал: гостей приветствует приветливый персонал, который предлагает высокий уровень сервиса и внимание к деталям.

гостей приветствует приветливый персонал, который предлагает высокий уровень сервиса и внимание к деталям. Идеальное расположение: Vilòn находится в 6 минутах ходьбы от Пьяцци ди Спанья и недалеко от многочисленных достопримечательностей Рима. Это идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу вечного города.

находится в 6 минутах ходьбы от и недалеко от многочисленных достопримечательностей Рима. Это идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу вечного города. Ресторан отеля предлагает итальянскую кухню. Каждый год гости могут наслаждаться изысканным континентальным и американским завтраком.

Vilon – это больше, чем просто место для проживания, это настоящее путешествие в историю и роскошь, один из лучших отелей Рима.

5. Портрет Рома

Частное имение с 14 индивидуально оформленными номерами и люксами, а также террасой на крыше с видом на Рим. Отель расположен на Via dei Condotti, известной своими бутиками и магазинами.

Адрес: Via Bocca di Leone, 23, 00187 Рома RM, Италия

Via Bocca di Leone, 23, 00187 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/portrait-roma/

https://www.lungarnocollection.com/portrait-roma/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Portrait Roma, мир изысканности и роскоши, предлагает своим гостям:

Искусство и роскошь: Portrait Roma расположен в самом престижном районе города, всего в 300 метрах от Испанской лестницы. Здесь вас ждут 14 роскошных люксов с дизайнерской мебелью. Это место, где искусство и комфорт совмещаются в идеальном балансе.

расположен в самом престижном районе города, всего в 300 метрах от Испанской лестницы. Здесь вас ждут 14 роскошных люксов с дизайнерской мебелью. Это место, где искусство и комфорт совмещаются в идеальном балансе. Персональный ассистент: Вас встретит личный ассистент, готовый помогать в течение всего пребывания. Он позаботится о ваших потребностях и сделает ваш отпуск незабываемым.

Вас встретит личный ассистент, готовый помогать в течение всего пребывания. Он позаботится о ваших потребностях и сделает ваш отпуск незабываемым. Роскошные удобства: От бесплатного Wi-Fi до LCD-телевизоров номера имеют все необходимое. Вы также можете воспользоваться iPad и док-станциями для iPod.

От бесплатного Wi-Fi до LCD-телевизоров номера имеют все необходимое. Вы также можете воспользоваться iPad и док-станциями для iPod. Завтрак в номере: Континентальный завтрак доставляется прямо в люкс каждое утро. Это придаст вашему нахождению особого шарма.

Континентальный завтрак доставляется прямо в люкс каждое утро. Это придаст вашему нахождению особого шарма. Семейная история: Portrait Roma является частью коллекции Lungarno, принадлежащей семье Феррагамо. Отель расположен над семейным бутиком, всего в 5 минутах ходьбы от музея Ara Pacis архитектора Ричарда Майерса.

Portrait Roma – топовая гостиница Рима. Это уникальное место, где любая деталь создана для вашего комфортного пребывания.

6. The First Dolce

Авторские коктейли в топ-гостиницах Рима. Источник: Image by Aleš Kartal from the Pixabay website Авторские коктейли в топ-гостиницах Рима. Источник: Image by Aleš Kartal from the Pixabay website

Отель предлагает 29 номеров и люксов с произведениями искусства и дизайнерской мебелью.

Адрес: Via del Corso, 63, 00187 Рома RM, Италия

Via del Corso, 63, 00187 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.pavilionshotels.com/rome/

https://www.pavilionshotels.com/rome/ Рейтинг: 4.9 ⭐

The First Dolce – это волшебное сочетание истории и роскоши. Что интересного:

Историческое наследие: The First Dolce расположен на одной из самых известных улиц Рима, Via del Corso , всего в 300 метрах от Испанской лестницы. Здание отеля было возведено в XIX веке по проекту итальянского архитектора и урбаниста Джузеппе Валядьера . Он также создал впечатляющий эллиптический план Пьяцци дель Пополо , соединив ее по лестнице и террасам с холмом Пинчо и садами Борджезе.

расположен на одной из самых известных улиц Рима, , всего в 300 метрах от Испанской лестницы. Здание отеля было возведено в XIX веке по проекту итальянского архитектора и урбаниста . Он также создал впечатляющий эллиптический план , соединив ее по лестнице и террасам с холмом Пинчо и садами Борджезе. Современное искусство: Отель посвящен современному искусству. Здесь есть галерея, где можно вдохновляться произведениями современных художников. Галерея – не просто место для отдыха, это уютное убежище, где можно позавтракать среди древних стен и античных арок.

Отель посвящен современному искусству. Здесь есть галерея, где можно вдохновляться произведениями современных художников. Галерея – не просто место для отдыха, это уютное убежище, где можно позавтракать среди древних стен и античных арок. Уют и комфорт: Вас ждут 29 номеров и люксов, оформленных с любовью к деталям. Дизайнерская мебель и произведения искусства создают уникальную атмосферу.

Вас ждут 29 номеров и люксов, оформленных с любовью к деталям. Дизайнерская мебель и произведения искусства создают уникальную атмосферу. Ресторан и бар: ресторан с изысканной кухней и бар, где можно насладиться авторскими коктейлями.

ресторан с изысканной кухней и бар, где можно насладиться авторскими коктейлями. Терраса с видом: Терраса на крыше предлагает отличный вид на Рим. Идеальное место для отдыха после прогулок по городу.

The First Dolce – это не просто лучший отель в Риме, это путешествие через время и пространство в комфортном окружении.

7. Maalot Roma

Предлагает отличное соотношение цены и качества в центре Рима, недалеко от Пьяцци Венеция и Колизея. В отеле есть современные и уютные номера с кондиционером, минибаром и телевизором, а также ресторан, бар и общий лаундж.

Адрес: Via delle Muratte, 78, 00187 Рома RM, Италия

Via delle Muratte, 78, 00187 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.hotelmaallot.com/

https://www.hotelmaallot.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Maalot Roma – это как нота в симфонии Рима, где цена и качество звучат в гармонии. Расположенный в сердце вечного города, этот отель является настоящей жемчужиной.

Уютные номера ждут вас, как объятия после долгого дня приключений. Кондиционер, минибар и телевизор – все, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Вкусная итальянская кухня в ресторане – это не просто еда, а путешествие в мир ароматов и вкусов. Здесь можно отведать душистые пасты, свежие морепродукты и десерты, которые расскажут о вкусах Рима. Вечером насладитесь бокалом вина или аперитивом в баре.

Посещая общий лаундж, вы можете познакомиться с другими путешественниками, поделиться впечатлениями и обсудить планы на завтра. Уютные диваны, книги и приятная атмосфера подарят самые лучшие моменты.

Рядом с отелем Maalot Roma находятся следующие достопримечательности.

Фонтан Треви: Знаменитый фонтан, где можно загадать желание, бросив монету через плечо.

Знаменитый фонтан, где можно загадать желание, бросив монету через плечо. Станция метро Барберини: Отсюда легко добраться до Испанской лестницы и других центральных районов Рима.

Отсюда легко добраться до Испанской лестницы и других центральных районов Рима. Пьяцца Барберини: Просторная площадь со смотровой площадкой и красивейшей архитектурой.

Maalot Roma – эклектичная гостиница в Риме, идеальная база для исследования города, где вы можете открыть новые уголки и вдохновиться историей и культурой.

8. Hotel Singer Palace

Расположен в доме XVII века, который являлся резиденцией знаменитого тенора Бенджамино Джильи.

Адрес: Via Alessandro Specchi, 10, 00186 Рома RM, Италия

Via Alessandro Specchi, 10, 00186 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.singerpalacehotel.com/

https://www.singerpalacehotel.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Singer Palace – это удивительная музыка в старинном здании XVII века, готовая предложить вам:

Резиденция тенора Сам Benjamino Gigli , знаменитый тенор, жил в этом величественном отеле. Вспомните его голос, звучащий этими стенами, как магия.

Сам , знаменитый тенор, жил в этом величественном отеле. Вспомните его голос, звучащий этими стенами, как магия. Уникальные номера и люксы: Вас ждут отличные номера, каждый с собственной историей. Элегантный декор, мраморные ванные и виды на город – это не просто удобство, а путешествие во времени.

Вас ждут отличные номера, каждый с собственной историей. Элегантный декор, мраморные ванные и виды на город – это не просто удобство, а путешествие во времени. Ресторан и бар: В ресторане отеля вам предстоит вкусная итальянская кухня. Попробуйте ароматные пасты, свежие морепродукты и уникальные десерты. А вечером посетите уютный бар и расслабьтесь с бокалом вина.

В ресторане отеля вам предстоит вкусная итальянская кухня. Попробуйте ароматные пасты, свежие морепродукты и уникальные десерты. А вечером посетите уютный бар и расслабьтесь с бокалом вина. Терраса на крыше: Взгляните на город сверху. Здесь, на террасе, вы можете увидеть Рим во всей его красоте. Вечерний свет, звезды и архитектура – моменты, которые останутся в вашем сердце.

Singer Palace – новые страницы истории в прекрасном городе. Заслуженно считается одним из лучших отелей Рима.

9. Hotel Martis Palace

Семейные номера в отелях Рима. Источник: Image by Leo Merkel from the Pixabay website Семейные номера в отелях Рима. Источник: Image by Leo Merkel from the Pixabay website

Изысканный декор, оригинальные фрески и виды на Piazza Navona или внутренний двор. В отеле есть ресторан, бар, терраса и семейные номера.

Адрес: Via di San Giuseppe Calasanzio, 1, 00186 Рома RM, Италия

Via di San Giuseppe Calasanzio, 1, 00186 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.hotelmartispalace.com/

https://www.hotelmartispalace.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Martis Palace – жемчужина в сердце Рима, где история сочетается с роскошью. Погрузимся в мир этой уникальной гостиницы:

Идеальное расположение: Martis Palace расположен в самом центре Рима, всего в 50 метрах от Piazza Navona . Это значит, что вы можете пешком добраться до главных достопримечательностей, таких как Пантеон , Campo de' Fiori и Villa Borghese . Ваша историческая прогулка начинается прямо за порогом гостиницы.

расположен в самом центре Рима, всего в 50 метрах от . Это значит, что вы можете пешком добраться до главных достопримечательностей, таких как , и . Ваша историческая прогулка начинается прямо за порогом гостиницы. Уютные номера: Все номера в Martis Palace – настоящие произведения искусства. Здесь вас ждут звукоизолированные номера с современной мебелью. Огромные окна, относящиеся к эпохе Возрождения, и комфортные кровати обеспечат отличный сон.

Все номера в – настоящие произведения искусства. Здесь вас ждут звукоизолированные номера с современной мебелью. Огромные окна, относящиеся к эпохе Возрождения, и комфортные кровати обеспечат отличный сон. Терраса с видом на город: Martis Palace предлагает своим гостям большую, впечатляющую террасу с потрясающими видами на Рим. Здесь можно позавтракать, расслабиться с книгой в руках или просто полюбоваться панорамой города.

предлагает своим гостям большую, впечатляющую террасу с потрясающими видами на Рим. Здесь можно позавтракать, расслабиться с книгой в руках или просто полюбоваться панорамой города. Скидка на спа: Гости отеля получают скидку в спа-центре, расположенном неподалеку. После дня, проведенного в Риме, это идеальное место для отдыха и восстановления сил.

Martis Palace – топовая гостиница в Риме, отличный выбор для незабываемого отпуска.

10. Hassler Roma

Один из самых известных и престижных отелей Рима, расположенный на вершине Испанской лестницы. Ресторан, отмеченный звездой Мишлен, бар, спа-центр и фитнес-зал.

Адрес: Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Рома RM, Италия

Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.hotelhasslerroma.com

https://www.hotelhasslerroma.com Рейтинг: 4.8 ⭐

Hassler Roma – идеальное место для изысканного пребывания в Вечном городе.

Hassler Roma предлагает элегантные номера и люксы с классическим и роскошным дизайном, где антикварная мебель и виды на Рим создают атмосферу изысканности.

Ресторан Imàgo, отмеченный звездой Мишлен, расположен на 6 этаже отеля. Он обрадует гостей классической итальянской кухней с панорамными видами на крыши Рима.

Hassler Roma предлагает дополнительные удобства:

Спа-центр: бесплатный доступ к сауне, турецкой бане и тренажерному залу.

бесплатный доступ к сауне, турецкой бане и тренажерному залу. Бары: Попробуйте лучшие вина мира в стильных барах.

Попробуйте лучшие вина мира в стильных барах. Фитнес-зал: Поддерживайте форму даже в отпуске.

Hassler Roma идеально расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро Spagna и всего в 170 метрах от популярной торговой улицы Via dei Condotti и предлагает следующие достопримечательности.

Piazza di Spagna: Известная своей знаменитой лестницей и фонтаном, это прекрасное место для прогулок и наблюдения за жизнью города.

Известная своей знаменитой лестницей и фонтаном, это прекрасное место для прогулок и наблюдения за жизнью города. Колизей: Величественный амфитеатр, символ Древнего Рима и один из самых известных памятников в мире.

Hassler Roma – в этом шикарном отеле Рима прошлое гармонично переплетается с настоящим, создавая незабываемую атмосферу.

11. Anantara Palazzo Naiadi

Неоклассическое здание, возведенное на развалинах древних римских терм.

Адрес: Piazza della Repubblica, 47, 00185 Рома RM, Италия

Piazza della Repubblica, 47, 00185 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome

https://www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome Рейтинг: 4.6 ⭐

Anantara Palazzo Naiadi – это отличное место для пребывания в Риме. Вот что вы найдете в этом роскошном отеле:

Историческая архитектура Дворец, построенный в XIX веке, сочетает богатую историю и современный комфорт.

Дворец, построенный в XIX веке, сочетает богатую историю и современный комфорт. 238 номеров и люксов: Номера просторные и элегантные с изысканным декором. Мраморные ванные с роскошными туалетными принадлежностями придают шарму.

Номера просторные и элегантные с изысканным декором. Мраморные ванные с роскошными туалетными принадлежностями придают шарму. Рестораны и бары: Два ресторана, где можно насладиться итальянской и международной кухней. Не упустите возможность поужинать на панорамной террасе.

Два ресторана, где можно насладиться итальянской и международной кухней. Не упустите возможность поужинать на панорамной террасе. Бассейн и спа: Расслабьтесь на крыше отеля, плавайте в сезонном бассейне и посетите спа-центр.

Расслабьтесь на крыше отеля, плавайте в сезонном бассейне и посетите спа-центр. Прекрасное расположение: Расположенный на Piazza della Repubblica, этот отель в пешей доступности от Императорских форумов, Фонтана Треви и Испанской лестницы.

Anantara Palazzo Naiadi – история встречается с современностью в этом изысканном отеле Рима.

12. Hotel Splendide Royal

Зал для мероприятий в отелях Рима. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Зал для мероприятий в отелях Рима. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Расположен в бывшем монастыре XIX века. Отель состоит из 68 номеров и люксов с элегантным декором, шелковыми тканями и хрустальными люстрами. Также есть ресторан с тремя звездами Мишлен, бар и терраса с видом на Villa Borghese.

Адрес: Via di Porta Pinciana, 14, 00187 Рома RM, Италия

Via di Porta Pinciana, 14, 00187 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.splendideroyal.com/

https://www.splendideroyal.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Splendide Royal, прекрасное место для пребывания в Вечном городе, является одним из самых известных и престижных отелей Рима.

Что вы найдете в Splendide Royal :

Историческая архитектура Отель расположен в переоборудованном монастыре XIX века. Это сочетание прошлого и современности создает уникальную атмосферу.

Отель расположен в переоборудованном монастыре XIX века. Это сочетание прошлого и современности создает уникальную атмосферу. 68 номеров и люксов: Просторные номера оформлены с изысканным декором, шелковыми тканями и хрустальными люстрами. Некоторые люксы имеют частные террасы с потрясающими панорамами.

Просторные номера оформлены с изысканным декором, шелковыми тканями и хрустальными люстрами. Некоторые люксы имеют частные террасы с потрясающими панорамами. Звезда Мишлен: Ресторан отеля, отмеченный тремя звездами Мишлен, предлагает изысканную средиземноморскую кухню. Завтрак предлагается в меню.

Ресторан отеля, отмеченный тремя звездами Мишлен, предлагает изысканную средиземноморскую кухню. Завтрак предлагается в меню. Бар и терраса: Наслаждайтесь напитком в баре или расслабьтесь на террасе с видом на Villa Borghese.

Splendide Royal – место, где история переплетается с роскошью, создавая уютную атмосферу для хорошего пребывания.

13. NH Collection Palazzo Cinquecento

Расположен в здании начала XX века, ранее являвшейся железнодорожной станцией. Отель располагает 177 номерами и люксами с современным и комфортным дизайном. Также есть ресторан, бар, фитнес-центр и терраса на крыше с римскими развалинами.

Адрес: Piazza dei Cinquecento, 90, 00185 Рома RM, Италия

Piazza dei Cinquecento, 90, 00185 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.nh-hotels.com/en/hotel/nh-collection-roma-palazzo-cinquecento

https://www.nh-hotels.com/en/hotel/nh-collection-roma-palazzo-cinquecento Рейтинг: 4.6 ⭐

NH Collection Palazzo Cinquecento – роскошное место для пребывания в Риме. Здесь вы найдете изысканный дизайн, деревянный пол и стильные интерьеры, создающие уютную атмосферу. Некоторые номера предлагают вид на большие сады с римскими руинами и живописную станцию Termini. Есть также роскошный ресторан с местными деликатесами и бар с расслабляющими напитками.

Отель предлагает бесплатный доступ к фитнес-центру, а также террасу на крыше с видом на римские руины.

Достопримечательности поблизости:

Музей Национального Рима – Термы Диоклетиана: Историческое место, расположенное всего в 2 минутах ходьбы от отеля.

Историческое место, расположенное всего в 2 минутах ходьбы от отеля. Базилика Святого Сердца Иисуса: Церковь с поразительной архитектурой, также неподалеку.

Церковь с поразительной архитектурой, также неподалеку. Вокзал Roma Termini: Через минуту пешком. Отсюда удобно добраться до всех главных достопримечательностей Рима.

NH Collection Palazzo Cinquecento – современная гостиница в Риме, где царит увлекательная история и великолепие города.

14. Hotel 55 Fifty-Five

Расположен в здании XIX века в центре Рима, недалеко от Фонтана Треви и Piazza Navona. Отель имеет несколько номеров и люксов с элегантным и минималистичным дизайном, дождевыми душами и кофемашинами, а также общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.

Адрес: Via della Vite, 13, 00187 Рома RM, Италия

Via della Vite, 13, 00187 Рома RM, Италия Вебсайт: https://www.hotelfiftyfive.com/

https://www.hotelfiftyfive.com/ Рейтинг: 4.0 ⭐

55 Fifty-Five – это мир элегантности и шика с комфортными и стильными номерами. Здесь вы можете расслабиться, пообщаться с другими гостями или просто насладиться тишиной, посетив общий лаундж. Оставайтесь на связи и делитесь впечатлениями с близкими благодаря бесплатному Wi-Fi.

Отель расположен недалеко от достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить:

Piazza Barberini: Известна своими историческими памятниками и фонтанами.

Известна своими историческими памятниками и фонтанами. Piazza Navona: Прекрасное место для прогулок и наблюдения за жизнью города.

Прекрасное место для прогулок и наблюдения за жизнью города. Квиринальский дворец: Одна из официальных резиденций президента Италии.

55 Fifty-Five – уникальный отель в Риме, где вас ждет удивительный опыт проживания и море положительных эмоций.

Мы представили одни из лучших отелей Рима для вашего путешествия. Здесь вы найдете лучшие эмоции и незабываемый опыт магии и очарования в удивительном Риме.