Где остановиться в Севилье: Топ-10 отелей для каждого путешественника

Величественные архитектурные достопримечательности, узкие улочки, аромат апельсинов и богатая история – Севилья. Город, где каждый уголок мастерски рассказывает истории прошлого, а его отели – это не просто места для ночлега, а порталы в мир роскоши и утонченности. В 2024 году Севилья открывает двери в самые невероятные гостиницы, где каждый турист найдет что-то особенное. От бутик-отелей, утопающих в цветах на средневековых улочках до роскошных дворцов с видом на безграничные оливковые рощи – выбор за вами. Готовьтесь к путешествию, где каждый отель рассказывает свою уникальную историю и дарит незабываемые впечатления. Добро пожаловать в Севилью, где ваши мечты о чудесном отпуске станут реальностью!

1. Silken Al-Andalus Palace

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : Av. de la Palmera, s/n, 41012 Sevilla, Испания

: Av. de la Palmera, s/n, 41012 Sevilla, Испания Телефон : +34 954 23 06 00

: +34 954 23 06 00 Вебсайт : https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-andalus-sevilla/

: https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-andalus-sevilla/ Рейтинг : 4.3 ⭐

Silken Al-Andalus Palace – настоящий оазис покоя всего в 10 минутах от исторического центра города. Этот стильный дизайн-отель предлагает просторные номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi, обеспечивающим комфорт, уют и великолепные виды.

Отель окружен прекрасными садами и зелеными зонами. На территории есть открытый сезонный бассейн, террасы и зоны отдыха на свежем воздухе – идеальное место для релакса после прогулок по городу.

Ресторан отеля предлагает блюда международной кухни и завтрак "шведский стол" каждое утро, создавая приятную атмосферу для гастрономического удовольствия.

Silken Al-Andalus Palace – отличный выбор для комфортного отдыха в Севилье.

2. Vincci La Rabida

Очаровательные отели Севильи. Источник: Image from Pixabay website Очаровательные отели Севильи. Источник: Image from Pixabay website

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. de Castelar, 24, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain

: C. de Castelar, 24, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 50 12 80

: +34 954 50 12 80 Вебсайт : https://www.vinccilarabida.com/

: https://www.vinccilarabida.com/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Vincci La Rabida – удивительный отель в волшебном особняке 18 века с прекрасным внутренним андалузским двориком и террасой на крыше с видом на башню Хиральда. Здание сохранило оригинальные элементы эпохи: каменные арки, цветную керамическую плитку, французские балконы и балочные потолки, создающие атмосферу старины и андалузского колорита.

Отель предлагает просторные апартаменты с отоплением, стильным декором и напольной керамической плиткой. В номерах есть телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер и некоторые номера .

Расположенный всего в 400 метрах от Севильского собора, Vincci La Rabida – идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в историю города и насладиться его красотой.

3. Casual de las Letras Sevilla

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. Alhondiga, 24, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain

: C. Alhondiga, 24, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain Телефон : +34 955 28 36 05

: +34 955 28 36 05 Вебсайт : https://www.casualhoteles.com/casual-de-las-letras-sevilla.html

: https://www.casualhoteles.com/casual-de-las-letras-sevilla.html Рейтинг : 4.3 ⭐

Casual de las Letras Sevilla – шикарная гостиница, настоящая литературная жемчужина в центре Севилье, всего в 10 минутах ходьбы от собора. Расположен в 5 минутах от площади Альфальфа, где сосредоточены рестораны, магазины и бары с тапасом, а также неподалеку от собора и Королевского Алькасара.

Отель занимает здание 1920-х годов с уникальным фасадом. Внутри – современные апартаменты с видом на внутренний дворик, кондиционером и собственной ванной комнатой. Номера оснащены бесплатным Wi-Fi, феном и выбором подушек.

Отель вдохновлен литературой: в интерьере можно найти стихи Беккера и отрывки из произведений Шекспира, что делает его уникальным среди отелей Севилья.

Casual de las Letras Sevilla – лучший выбор для тех, кто хочет погрузиться в литературную атмосферу и насладиться уникальным отдыхом.

4. Catalonia Giralda

Современные отели Севильи. Источник: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website Современные отели Севильи. Источник: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : Cjón. Sierra Nevada, 3, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain

: Cjón. Sierra Nevada, 3, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 41 66 61

: +34 954 41 66 61 Вебсайт : https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-giralda?mb=1

: https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-giralda?mb=1 Рейтинг : 4.3 ⭐

Catalonia Giralda – современная гостиница в историческом центре Севильи, всего в 5 минутах ходьбы от дворца Casa de Pilatos. Удобное расположение позволяет легко добраться до многих достопримечательностей города.

Отель предлагает уютные номера с деревянным полом и современной мебелью, оснащены кондиционером, минибаром и телевизором со спутниковыми каналами. Ванные комнаты оснащены бесплатными косметическими принадлежностями и феном.

Особенностью отеля является крытый бассейн с подогревом, водопадом и гидромассажем – идеальное место для релакса. Завтрак включает фрукты, злаки, яйца, испанский омлет, мясные деликатесы и свежую выпечку, а ресторан предлагает традиционную андалузскую кухню.

Catalonia Giralda – комфортное размещение и незабываемые моменты в Севилье.

5. Hotel Bécquer

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. Reyes Católicos, 4, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain

: C. Reyes Católicos, 4, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 22 89 00

: +34 954 22 89 00 Вебсайт : https://www.hotelbecquer.com/

: https://www.hotelbecquer.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Hotel Bécquer расположен в Старом городе Севилье, всего в 300 метрах от площади Нуэва и в 10 минутах ходьбы от Севильского собора. Расположенный в бывшем дворце маркиза де лас Торрес, отель сохраняет историческую атмосферу и предлагает незабываемое пребывание в сердце города.

Отель предлагает комфортные номера и сезонную террасу на крыше с бассейном, откуда открываются виды на город и достопримечательности. Гости могут наслаждаться бесплатным минибаром с изысканными напитками.

Hotel Bécquer – уютный отель в Севилье для идеального отдыха.

6. Hotel Sevilla Center

Уютные рестораны отелей Севилья. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Уютные рестораны отелей Севилья. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : Av. de la Buhaira, 24, 41018 Sevilla, Spain

: Av. de la Buhaira, 24, 41018 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 54 95 00

: +34 954 54 95 00 Вебсайт : https://www.hotelescenter.es/en/hotel-sevilla-center/

: https://www.hotelescenter.es/en/hotel-sevilla-center/ Рейтинг : 4.4 ⭐

Hotel Sevilla Center – стильный отель в 15 минутах ходьбы от старого города Севилья, рядом с садами Буайра. Традиционно оформленные номера оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, бесплатным Wi-Fi и минибаром. Ежедневный завтрак "шведский стол" заряжается энергией.

На 4-м этаже расположен сезонный бассейн с прекрасными видами на город. На 14 этаже ресторан Al-Zagal предлагает изысканную средиземноморскую кухню и панорамные виды.

Дополнительные удобства включают: тренажерный зал, сауну и гидромассажную ванну. Hotel Sevilla Center – одна из популярных отелей Севильи.

7. Sercotel Las Casas de los Mercaderes

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. Álvarez Quintero, 9 и 13, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain

: C. Álvarez Quintero, 9 и 13, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain Телефон : +34 955 13 62 11

: +34 955 13 62 11 Вебсайт : https://www.sercotelhoteles.com/es/hotel-las-casas-de-los-mercaderes

: https://www.sercotelhoteles.com/es/hotel-las-casas-de-los-mercaderes Рейтинг : 4.4 ⭐

Sercotel Las Casas de los Mercaderes – современная гостиница в здании 18 века в старом коммерческом центре Севилье, в 300 метрах от собора и башни Хиральда. Здание сохраняет подлинность и атмосферу прошлого, расположенное неподалеку от мэрии, площади Сальвадор и известных улиц Сьерпеса, Нуэва и Тетуана.

Комфортные номера с кондиционером оснащены спутниковым телевидением, сейфом и минибаром. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и феном. Центральный дворик с яркой стеклянной крышей – открытое пространство с естественным светом для отдыха и бесплатным Wi-Fi.

Sercotel Las Casas de los Mercaderes – стильное размещение в апартаментах Севилья.

8. Hotel Doña Blanca

Комфортный отпуск в лучших отелях Севильи. Источник: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website Комфортный отпуск в лучших отелях Севильи. Источник: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. Llano del Arrabal, 10, 44100 Albarracín, Teruel, Spain

: C. Llano del Arrabal, 10, 44100 Albarracín, Teruel, Spain Телефон : +34 978 71 00 01

: +34 978 71 00 01 Вебсайт : https://www.donablanca.com/en/

: https://www.donablanca.com/en/ Рейтинг : 4.4 ⭐

Hotel Doña Blanca – уютная гостиница с 19 номерами в историческом центре города, напротив церкви Святой Екатерины 14 века. В 10 минутах ходьбы от собора, рядом с дворцами Casa de Pilatos, Palacio de las Dueñas и монастырями Сан-Леандро и Санта-Паула.

Отель расположен в традиционном андалузском доме, полностью отреставрированном, с характерным внутренним двориком с фонтаном и библиотекой для гостей. В большинстве номеров есть балкон, кондиционер, телевизор и ванная комната с феном.

Рядом с железнодорожным вокзалом Санта-Хуста и прямым автобусом в аэропорт. Гости могут воспользоваться специальными тарифами на парковке Pious Schools напротив отеля.

Hotel Doña Blanca – удивительное место для уникального отпуска в Севилье.

9. Hotel Alfonso XIII

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. San Fernando, 2, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain

: C. San Fernando, 2, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 91 70 00

: +34 954 91 70 00 Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/svqlc-hotel-alfonso-xiii-a-luxury-collection-hotel-seville

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/svqlc-hotel-alfonso-xiii-a-luxury-collection-hotel-seville Рейтинг : 4.6 ⭐

Hotel Alfonso XIII – роскошная гостиница, одна из лучших в Севилье, построенная по приказу короля Альфонсо XIII для приема международных дипломатов во время Иберо-американской выставки 1929 года. Символ роскоши и элегантности расположен в сердце Севильи, рядом с готическим собором и Королевским Алькасаром.

Каждый номер и люкс оформлен уникально в кастильском, мавританском или андалузском стиле. Гости наслаждаются комфортом и роскошью в уютных интерьерах. Традиционный андалузский дворик с фонтаном и открытый бассейн создают идеальные условия для отдыха.

Hotel Alfonso XIII – роскошное пребывание в одном из лучших отелей Севилье.

10. Hotel Casa 1800 Sevilla

Виды на город из люксов лучших отелей Севильи. Источник: Image from Pixabay website Виды на город из люксов лучших отелей Севильи. Источник: Image from Pixabay website

Местонахождение : Севилья, Испания

: Севилья, Испания Адрес : C. Rodrigo Caro, 6, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain

: C. Rodrigo Caro, 6, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 56 18 00

: +34 954 56 18 00 Вебсайт : https://www.hotelcasa1800sevilla.com/

: https://www.hotelcasa1800sevilla.com/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Hotel Casa 1800 Sevilla – комфортный отель с романтической атмосферой, расположенный во дворце 19 века в районе Санта-Крус, рядом с главными достопримечательностями города. Здесь история переплетается с современностью.

Номера оформлены в стиле архитектуры Андалузии и оснащены всем необходимым для комфортного пребывания. На крыше находится бассейн с видом на собор и башню Хиральда, где можно расслабиться, любуясь панорамой города.

Hotel Casa 1800 Sevilla – идеальное место для тех, кто хочет ощутить атмосферу Севильи и насладиться комфортом высочайшего уровня.

Все эти отели предлагают разнообразные удобства и выгодное расположение для туристов и гостей города. Независимо от вашего выбора, уютный комфорт и гостеприимство Севилья вам гарантированы. Наслаждайтесь путешествием!