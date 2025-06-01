Де зупинитися в Севільї: Топ-10 готелів для кожного мандрівника

Величні архітектурні пам’ятки, вузькі вулички, аромат апельсинів і багата історія – це Севілья. Місто, де кожен куточок майстерно розповідає історії минулого, а його готелі – це не просто місця для ночівлі, а портали у світ розкоші та витонченості. У 2024 році Севілья відкриває двері до найнеймовірніших готелів, де кожен турист знайде щось особливе. Від бутік-готелів, потопаючих у квітах на середньовічних вуличках, до розкішних палаців із видом на безмежні оливкові гаї – вибір за вами. Готуйтеся до подорожі, де кожен готель розповідає свою унікальну історію та дарує незабутні враження. Ласкаво просимо до Севільї, де ваші мрії про чудову відпустку стануть реальністю!

1. Silken Al-Andalus Palace

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : Av. de la Palmera, s/n, 41012 Sevilla, Spain

: Av. de la Palmera, s/n, 41012 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 23 06 00

: +34 954 23 06 00 Вебсайт : https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-andalus-sevilla/

: https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-andalus-sevilla/ Рейтинг: 4.3 ⭐

Silken Al-Andalus Palace – справжній оазис спокою лише за 10 хвилин від історичного центру міста. Цей стильний дизайн-готель пропонує просторі номери з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi, що забезпечують комфорт, затишок і чудові краєвиди.

Готель оточений прекрасними садами та зеленими зонами. На території є сезонний відкритий басейн, тераси та зони відпочинку на свіжому повітрі – ідеальне місце для релаксу після прогулянок містом.

Ресторан готелю пропонує страви міжнародної кухні та різноманітний сніданок "шведський стіл" щоранку, створюючи приємну атмосферу для гастрономічного задоволення.

Silken Al-Andalus Palace – чудовий вибір для комфортного відпочинку в Севільї.

2. Vincci La Rabida

Чарівні готелі Севільї. Джерело: Image from Pixabay website

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. de Castelar, 24, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain

: C. de Castelar, 24, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 50 12 80

: +34 954 50 12 80 Вебсайт : https://www.vinccilarabida.com/

: https://www.vinccilarabida.com/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Vincci La Rabida – дивовижний готель у чарівному особняку 18 століття з прекрасним андалузьким внутрішнім двориком і терасою на даху з видом на вежу Хіральда. Будівля зберегла оригінальні елементи епохи: кам’яні арки, кольорову керамічну плитку, французькі балкони та балкові стелі, що створюють атмосферу старовини й андалузького колориту.

Готель пропонує просторі апартаменти з опаленням, стильним декором і керамічною плиткою на підлозі. У номерах є телевізор із супутниковими каналами, кондиціонер, а деякі номери мають індивідуальну реєстрацію, вибір подушок і доступ до лаундж-зони Vincci Essence із напоями та закусками.

Розташований лише за 400 метрів від Севільського собору, Vincci La Rabida – ідеальне місце для тих, хто хоче зануритися в історію міста та насолодитися його красою.

3. Casual de las Letras Sevilla

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. Alhondiga, 24, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain

: C. Alhondiga, 24, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain Телефон : +34 955 28 36 05

: +34 955 28 36 05 Вебсайт : https://www.casualhoteles.com/casual-de-las-letras-sevilla.html

: https://www.casualhoteles.com/casual-de-las-letras-sevilla.html Рейтинг: 4.3 ⭐

Casual de las Letras Sevilla – шикарний готель, справжня літературна перлина в центрі Севільї, лише за 10 хвилин ходьби від собору. Розташований за 5 хвилин від площі Альфальфа, де зосереджені ресторани, магазини та бари з тапас, а також неподалік від собору та Королівського Алькасару.

Готель займає будівлю 1920-х років із унікальним фасадом. Усередині – сучасні апартаменти з видом на внутрішній дворик, кондиціонером і власною ванною кімнатою. Номери оснащені безкоштовним Wi-Fi, феном і вибором подушок.

Готель натхненний літературою: в інтер’єрі можна знайти вірші Бекера та уривки з творів Шекспіра, що робить його унікальним серед готелів Севільї.

Casual de las Letras Sevilla – найкращий вибір для тих, хто хоче зануритися в літературну атмосферу та насолодитися унікальним відпочинком.

4. Catalonia Giralda

Сучасні готелі Севільї. Джерело: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : Cjón. Sierra Nevada, 3, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain

: Cjón. Sierra Nevada, 3, Casco Antiguo, 41003 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 41 66 61

: +34 954 41 66 61 Вебсайт : https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-giralda?mb=1

: https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-giralda?mb=1 Рейтинг: 4.3 ⭐

Catalonia Giralda – сучасний готель у історичному центрі Севільї, лише за 5 хвилин ходьби від палацу Casa de Pilatos. Зручне розташування дозволяє легко дістатися до багатьох визначних пам’яток міста.

Готель пропонує затишні номери з дерев’яною підлогою та сучасними меблями, оснащені кондиціонером, мінібаром і телевізором із супутниковими каналами. Ванні кімнати укомплектовані безкоштовними косметичними засобами та феном.

Особливістю готелю є критий басейн із підігрівом, водоспадом і гідромасажем – ідеальне місце для релаксу. Сніданок включає фрукти, злаки, яйця, іспанський омлет, м’ясні делікатеси та свіжу випічку, а ресторан готелю пропонує традиційну андалузьку кухню.

Catalonia Giralda – комфортне розміщення та незабутні моменти в Севільї.

5. Hotel Bécquer

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. Reyes Católicos, 4, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain

: C. Reyes Católicos, 4, Casco Antiguo, 41001 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 22 89 00

: +34 954 22 89 00 Вебсайт : https://www.hotelbecquer.com/

: https://www.hotelbecquer.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Hotel Bécquer розташований у Старому місті Севільї, лише за 300 метрів від площі Нуева та за 10 хвилин ходьби від Севільського собору. Розташований у колишньому палаці маркіза де лас Торрес, готель зберігає історичну атмосферу та пропонує незабутнє перебування в серці міста.

Готель пропонує комфортні номери та сезонну терасу на даху з басейном, звідки відкриваються краєвиди на місто та визначні пам’ятки. Гості можуть насолоджуватися безкоштовним мінібаром із вишуканими напоями.

Hotel Bécquer – затишний готель у Севільї для ідеального відпочинку.

6. Hotel Sevilla Center

Затишні ресторани готелів Севільї. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : Av. de la Buhaira, 24, 41018 Sevilla, Spain

: Av. de la Buhaira, 24, 41018 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 54 95 00

: +34 954 54 95 00 Вебсайт : https://www.hotelescenter.es/en/hotel-sevilla-center/

: https://www.hotelescenter.es/en/hotel-sevilla-center/ Рейтинг: 4.4 ⭐

Hotel Sevilla Center – стильний готель за 15 хвилин ходьби від старого міста Севільї, поруч із садами Буайра. Традиційно оформлені номери оснащені кондиціонером, супутниковим телебаченням, безкоштовним Wi-Fi і мінібаром. Щоденний сніданок "шведський стіл" заряджає енергією.

На 4-му поверсі розташований сезонний басейн із чудовими краєвидами на місто. На 14-му поверсі ресторан Al-Zagal пропонує вишукану середземноморську кухню та панорамні види.

Додаткові зручності включають тренажерний зал, сауну та гідромасажну ванну. Hotel Sevilla Center – один із популярних готелів Севільї.

7. Sercotel Las Casas de los Mercaderes

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. Álvarez Quintero, 9 y 13, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain

: C. Álvarez Quintero, 9 y 13, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain Телефон : +34 955 13 62 11

: +34 955 13 62 11 Вебсайт : https://www.sercotelhoteles.com/es/hotel-las-casas-de-los-mercaderes

: https://www.sercotelhoteles.com/es/hotel-las-casas-de-los-mercaderes Рейтинг: 4.4 ⭐

Sercotel Las Casas de los Mercaderes – сучасний готель у будівлі 18 століття в старому комерційному центрі Севільї, за 300 метрів від собору та вежі Хіральда. Будівля зберігає автентичність і атмосферу минулого, розташована неподалік від мерії, площі Сальвадор і відомих вулиць Сьєрпес, Нуева та Тетуан.

Комфортні номери з кондиціонером оснащені супутниковим телебаченням, сейфом і мінібаром. У кожному номері є власна ванна кімната з душем і феном. Центральний дворик із яскравим скляним дахом – відкритий простір із природним світлом для відпочинку та безкоштовним Wi-Fi.

Sercotel Las Casas de los Mercaderes – стильне розміщення в апартаментах Севільї.

8. Hotel Doña Blanca

Комфортна відпустка в найкращих готелях Севільї. Джерело: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. Llano del Arrabal, 10, 44100 Albarracín, Teruel, Spain

: C. Llano del Arrabal, 10, 44100 Albarracín, Teruel, Spain Телефон : +34 978 71 00 01

: +34 978 71 00 01 Вебсайт : https://www.donablanca.com/en/

: https://www.donablanca.com/en/ Рейтинг: 4.4 ⭐

Hotel Doña Blanca – затишний готель із 19 номерами в історичному центрі міста, навпроти церкви Святої Катерини 14 століття. За 10 хвилин ходьби від собору, поруч із палацами Casa de Pilatos, Palacio de las Dueñas і монастирями Сан-Леандро та Санта-Паула.

Готель розташований у традиційному андалузькому будинку, повністю відреставрованому, з характерним внутрішнім двориком із фонтаном і бібліотекою для гостей. Більшість номерів мають балкон, оснащені кондиціонером, телевізором і ванною кімнатою з феном.

Поруч із залізничним вокзалом Санта-Хуста та прямим автобусом до аеропорту. Гості можуть скористатися спеціальними тарифами на паркінгу Pious Schools навпроти готелю.

Hotel Doña Blanca – дивовижне місце для унікальної відпустки в Севільї.

9. Hotel Alfonso XIII

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. San Fernando, 2, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain

: C. San Fernando, 2, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 91 70 00

: +34 954 91 70 00 Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/svqlc-hotel-alfonso-xiii-a-luxury-collection-hotel-seville

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/svqlc-hotel-alfonso-xiii-a-luxury-collection-hotel-seville Рейтинг: 4.6 ⭐

Hotel Alfonso XIII – розкішний готель, один із найкращих у Севільї, збудований за наказом короля Альфонсо XIII для прийому міжнародних дипломатів під час Іберо-американської виставки 1929 року. Символ розкоші та елегантності, розташований у серці Севільї, поруч із готичним собором і Королівським Алькасаром.

Кожен номер і люкс оформлений унікально в кастильському, мавританському або андалузькому стилі. Гості насолоджуються комфортом і розкішшю в затишних інтер’єрах. Традиційний андалузький дворик із фонтаном і відкритий басейн створюють ідеальні умови для відпочинку.

Hotel Alfonso XIII – розкішне перебування в одному з найкращих готелів Севільї.

10. Hotel Casa 1800 Sevilla

Види на місто з люксів найкращих готелів Севільї. Джерело: Image from Pixabay website

Місцезнаходження : Севілья, Іспанія

: Севілья, Іспанія Адреса : C. Rodrigo Caro, 6, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain

: C. Rodrigo Caro, 6, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, Spain Телефон : +34 954 56 18 00

: +34 954 56 18 00 Вебсайт : https://www.hotelcasa1800sevilla.com/

: https://www.hotelcasa1800sevilla.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Casa 1800 Sevilla – комфортний готель із романтичною атмосферою, розташований у палаці 19 століття в районі Санта-Крус, поруч із головними пам’ятками міста. Тут історія переплітається з сучасністю.

Номери оформлені в стилі андалузької архітектури та оснащені всім необхідним для комфортного перебування. На даху розташований басейн із видом на собор і вежу Хіральда, де можна розслабитися, милуючись панорамою міста.

Hotel Casa 1800 Sevilla – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути атмосферу Севільї та насолодитися комфортом найвищого рівня.

Усі ці готелі пропонують різноманітні зручності та вигідне розташування для туристів і гостей міста. Незалежно від вашого вибору, затишний комфорт і гостинність Севільї вам гарантовані. Насолоджуйтеся подорожжю!