Газовый реванш России. Украина предстала перед выбором

Кремль упорно борется за сохранение и рост поставок газа на премиальный рынок ЕС, где его доля упала с 40% до 15%.

Сейчас основные направления борьбы:

Сохранение транзита через Украину даже под видом азербайджанского газа. Здесь ставка на давление со стороны Словакии и Венгрии.

Запуск уцелевшей ветви Северного Потока-2. Путин вчера заявил: Северный поток-2 можно перезапустить одним нажатием кнопки. Таков прозрачный пас правым политикам Германии.

Санкции США против ПП-2 истекают в конце года и их продление в США еще не проголосовано. Надеюсь, что наше Министерство энергетики Украины работает над этим вопросом.

На мой взгляд, если Украина согласится на эту схему транзита "азербайджанского" газа, то это станет вредным прецедентом и дополнительным аргументом для некоторых немецких политиков для запуска ПП-2. Ибо почему Словакия, Венгрия и Австрия могут получать более дешевый российский (азербайджанский) газ, а Германия нет?