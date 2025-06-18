Фитнес хлебцы: без муки и глютена
Без муки и без глютена. Вкусно и полезно идеально для ресторана, дома, чтобы удивить родных, дать детям в школу или приготовить быстрый перекус.
Храните, делитесь с друзьями, готовьте – и обязательно напишите, как вам было вкусно
На 2 противень:
• 100 г овсянки
• 200 г семян льна
• 75 г кунжута
• 150 г семян тыквы
• 150 г семян подсолнечника
• 500 г кипятка
• 100 г соевого или териака соуса
• 10 г соли
Способ приготовления:
1. Смешиваю овсянку со всеми семенами и солью.
2. Заливаю кипятком, накрываю полотенцем и оставляю на 10–15 минут.
3. Добавляю соевый соус. Пока масса еще теплая и жидкая – делю ее на 2 противень.
4. Противень слегка смазываю маслом.
Сверху кладу силиконизированный пергамент (или обычный, тоже смазанный растительным маслом).
5. Равномерно и тонко распределяю массу по пергаменту.
Отправляю в разогретую до 155°C духовку на 30 мин с конвекцией.
6. Через 30 мин достаю, осторожно переворачиваю, снимаю верхний пергамент — и снова ставлю в духовку еще на 30 мин при 140°C.
И все! Хлебцы готовы – хрустящие, ароматные, полезные.