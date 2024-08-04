F-16 в украинском небе: козырь против российских оккупантов

Пока официально не подтверждено, что F-16 уже в Украине, но разного рода околоофициальные ресурсы и ретрансляторы сообщают, что это так. При этом в информационном поле стали появляться скептические мнения – от "нам передали F-16 слишком мало, они ничего не решат" до "нам передали настолько старые F-16, что российская авиация их разнесет в хлам". Что же, на первый вопрос я уже не единожды отвечал, настало время для второй "мудрой" мысли. Но обо всем по порядку.

Новость о передаче европейскими странами Украине многофункциональных истребителей F-16 еще в прошлом году возбудила экспертные слои с обеих сторон, которые выдвинули ряд версий, как же будет проходить противостояние Воздушных сил ВСУ и ВКС РФ с учетом возможностей американского самолета и российских.

И с какой бы оценкой я ни встречался, практически в каждом случае была предвзятость и перетягивание одеяла на свою сторону. Особенно это выглядело неуместно на фоне того, что в большинстве случаев анализ ограничивался банальным сравнением характеристик самолетов и крайне урезанными выводами о том, что в формате воздушного боя будет лучше тот или иной самолет потому, что в его ТТХ одна или две циферки выше, нежели у конкурента.

Сразу хочу отметить, что классических воздушных боев, как себе большинство представляет, между F-16 и его российскими антагонистами – не будет. Использование истребителя будет носить несколько иной функционал, поэтому никакого "Top Gun" в небе над Украиной никто не увидит. Но если уж в большинстве случаев все сравнение сводится именно к ТТХ и к тому, у кого что "больше", – начнем именно с такого подхода.

F-16 против всех

Соперниками F-16 со стороны ВКС РФ могут стать самолеты самого разнообразного типа и предназначения – это Су-27/30/35, Су-34, Су-57, МиГ-29/31/35. В целом сравнивать F-16 с Су-35 или Су-57 в корне некорректно, поскольку по своему классу он представляет собой легкий истребитель, что соответствует МиГ-29/35.

Но все же многие забывают о том, что боевые самолеты подразделяются на истребители, легкие и тяжелые, фронтовые бомбардировщики, перехватчики и т.д.

И как бы странно ни выглядело, но в ряде важнейших боевых показателей, в частности в дальности фиксации и сопровождения цели РЛС, у всех российских самолетов практически одинаковые возможности.

Уверен, эксперты сейчас вскочат с диванов и воскликнут: "Что за чушь ты несёшь?!" И будут по-своему правы, ведь, как известно, у радиолокационной станции "Барс", стоящей на Су-30, максимальная дальность обнаружения цели – 150 км, у РЛС "Заслон-М" на МиГ-31БМ – 320 км, а у РЛС "Ирбис" на Су-35 – 400 км! Разные самолеты, разные РЛС, разные тактико-технические характеристики! На самом деле – нет.

F-16 старый, но глазастый

Дело в том, что когда вы читаете ТТХ той или иной РЛС, то обращаете внимание на сухой показатель цифр, например – РЛС "Заслон-М" на МиГ-31БМ – 320 км. Но мало кто знает, что эти значения можно просто смять и выбросить в мусорный ящик, поскольку на них также влияет целый ряд факторов, относящихся к ТТХ самолета противника. В частности, показатель его эффективной поверхности рассеяния (ЭПР).

Показатели для РЛС "Заслон-М" рассчитывались и приводились исходя из ЭПР противника 15 м², но при этом ЭПР у F-16 составляет, внимание, 1,2-5 м²! В три раза и более, в зависимости от ряда факторов, меньше того показателя, для которого проектировался РЛС "Заслон-М". К слову, у МиГ-31БМ, по разным источникам, ЭПР составляет 16 м² и более, у Су-27 – 15 м².

Следует понимать и то, что во времена СССР и современной России РЛС для авиации испытывались в противостоянии с такими же советскими самолетами, а потому ТТХ выводились исходя именно из показателей противостояния советской техники, но не западной.

В свою очередь, Украина получит от своих партнеров старую версию истребителя F-16А Block 15, улучшенную до модификации F-16АМ. Большинство российских экспертов по этому поводу злорадствовали, а некоторые из украинских погрузились в депрессивное состояние, ведь самолеты F-16А Block 15 и вправду старой версии. А о том, что на модификации АМ была установлена РЛС APG-66(V)2A, как-то никто не вспоминал.

Стоит сразу отметить, что максимальная дальность обнаружения цели РЛС APG-66(V)2A хоть и составляет до 130 км, что делает ее ниже возможностей большинства российских РЛС в чистом виде их ТТХ, но она с учетом ЭПР цели, внимание, 3 м²!

То есть российские самолеты в РЛС F-16 будут гарантировано светиться как новогодняя ёлка на расстоянии до 130 км, в то время как F-16 на заявленных 150, 320 и 400 км – нет.

Также следует упомянуть и тот факт, что F-16АМ, несмотря на свою устарелость в сравнении с F-16C/D, все же обладает куда более мощными электронно-вычислительными характеристиками в сравнении с российской авиацией. То есть американец намного быстрее обрабатывает получаемую радиолокационную информацию и имеет гораздо более высокий коэффициент обнаружения цели, в отличие от российских самолетов.

В итоге можно сказать, что в противостоянии с российскими боевыми самолётами F-16 имеет практически равные шансы в вопросах обнаружения цели. Какого-либо тотального и неотвратимого преимущества у российских самолетов в этой категории над американцем нет. Но что же тогда по вопросу средств поражения цели?

F-16 и средства поражения

С первых дней появления информации о передаче Украине F-16 российская пропаганда неистово убеждала потребителей информационного фастфуда, что эти американские истребители будут щелкаться как орешки ракетами класса "воздух-воздух" Р-37.

На первый взгляд это выглядело не пустой угрозой, ведь заявленные ТТХ этой ракеты в категории дальности – от 200 до 300 км поражения цели. Кроме того, в ходе полномасштабной войны в Украине было верифицировано поражение украинского истребителя МиГ-29 российским перехватчиком МиГ-31БМ на дальности 213 км.

При этом прекрасно известно, что главным дальним средством поражения воздушных целей у F-16 является ракета AIM-120D с дальностью поражения 180 км. То есть в вопросах средств поражения Россия впереди?

Не совсем так, и, чтобы понять почему, следует прочитать вышеизложенный раздел о том, кто кого раньше увидит. В нынешних условиях у F-16 и МиГ-31БМ практически одинаковые шансы увидеть друг друга и совершить пуск не на недостижимых, доминирующих расстояниях для противника, а на вполне равноценных.

То есть ракета у тебя может быть хоть на тысячу километров, но применить ты ее сможешь все равно только на 100-150 км.

Предвкушаю возмущение экспертов: "Но ведь тремя абзацами выше ты сам писал, что Р-37М сбила украинский МиГ-29 на расстоянии 213 км!" Верно, но то МиГ-29 со своим советским ЭПР, колеблющимся от 5 до 15 м², а не F-16.

Кроме того, имелся еще один нюанс в этой истории с Р-37 – российскому МиГ-31БМ оказывал поддержку в вопросах фиксации и сопровождения цели самолет ДРЛО А-50. Только благодаря присутствию этого дополнительного инструментария российский перехватчик смог установить такой рекорд поражения воздушной цели.

Но, как известно, с недавних пор А-50 не летают поблизости от зоны боевых действий в Украине и не могут оказывать поддержку российской тактической авиации.

Таким образом, украинские F-16АМ будут практически в равных возможностях с самыми опасными российскими МиГ-31БМ, ведь дальность их радаров практически выводит их в паритет благодаря сопутствующим факторам. В противостоянии с Су-27/30/34/35, а также МиГ-29/35 украинский американец будет иметь либо превосходство, например над Су-27/30 и МиГ-29, либо равные возможности с Су-34/35 и МиГ-35. Хотя, возможно и наоборот, ведь есть еще один нюанс.

F-16 и самолеты ДРЛО

Выше я упомянул, что результативное поражение МиГ29 Воздушных сил ВСУ российской ракетой Р-37, запущенной МиГ-31БМ на расстоянии 213 км, стало возможным благодаря поддержке самолета ДРЛО А-50, но сейчас они не летают. С другой стороны, если ВКС РФ боятся поднимать в воздух свои А-50, у Украины появляется свой козырь в рукаве!

Как известно, Украина получит от Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения – Saab 340 AEW&C, оснащенные РЛС PS-890 Erieye AEW с ФАР, работающей в S-диапазоне 3 ГГц / ~10 см с максимальной дальностью обнаружения цели, обладающей ЭПР до 15 м² – 450 км, с ЭПР 5 м² – 360 км, с ЭПР до 5 м² – до 200 км.

Таким образом, ДРЛО Saab 340 AEW&C, курсируя в безопасной зоне, способен в тандеме с F-16 раскрыть весь функционал истребителя, не подвергая его рискам быть пораженным даже самым опасным российским боевым самолетом из всех и самой опасной российской ракетой класса "воздух-воздух".

Кроме того, в функции Saab 340 AEW&C входит фиксация сухопутных объектов с радиоизлучением, то есть – РЛС-систем ПВО. Благодаря этому самолет ДРЛО не только может предупреждать F-16 о тех или иных рисках и опасных зонах, где может находиться вражеская ПВО, но и подсказывать, куда направить средство поражения класса "воздух-поверхность".

Именно благодаря Saab 340 AEW&C истребитель F-16 сможет чувствовать себя в воздушном пространстве Украины не только на равных против угрозы российских боевых самолётов, но и иметь над ними превосходство. Без самолета ДРЛО возможности у боевых самолетов в ряде случаев будут на равных.

Поэтому важность сопровождения Saab 340 AEW&C истребителя F-16 неоспорима. Но следует понимать, что для советских истребителей типа МиГ-29 или Су-27, которые стоят на вооружении ВС ВСУ, Saab 340 AEW&C будет не настолько полезен, поскольку на советской авиации отсутствуют терминалы канала обмена тактической информацией Link 16, обеспечивающие оперативность обмена данными между самолётом ДРЛО и F-16. Для МиГ-29 и Су-27 в этой цепочке необходимо будет добавить еще одно связующее, транзитное звено, из-за чего пострадает оперативность обмена информацией между Saab 340 AEW&C и советскими истребителями.

Выводы

Собственно, старичок F-16АМ не так плох, как сообщают эксперты, которые оперируют исключительно сухими цифрами ТТХ в Wikipedia, оставляя без внимания специфику и особенности работы этих характеристик.

У России по состоянию на сегодня нет боевых самолётов, с которыми F-16АМ не чувствовал бы себя на равных, а против некоторых и вообще стоит отметить его превосходство.

Но при соблюдении тандема с Saab 340 AEW&C истребитель F-16АМ в разы раскрывает свои возможности, становясь серьезной угрозой даже для самых опасных российских перехватчиков.

Конечно, российские оккупационные войска могут рискнуть и вернуть практику присутствия в воздушном пространстве А-50. Но осмелятся ли с учетом минимальных рисков для украинских Saab 340 AEW&C и крайне высоких для российских самолетов ДРЛО? Вопрос, как мне кажется, риторический.