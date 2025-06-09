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Европейцы давно поняли главное желание Трампа

Виталий Портников

Европейцы давно поняли главное желание Трампа
Европейцы давно поняли главное желание Трампа

Если несколькими словами определить главный смысл визита нового федерального канцлера Германии в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом, то суть интереса Фридриха Мерца не будет сильно отличаться от той тактики, которую в общении с Трампом избрали такие, на первый взгляд, не похожие люди, как Владимир Путин и Владимир Зеленский. Общаясь с Трампом, они тянут время. И тем самым занимается Мерц, пишет Виталий Портников для Vot-tak.tv.

Другое дело, что у руководителей разных стран – совершенно разные интересы в этой тактике оттягивания времени и ожидания момента, когда они смогут уже не столь серьезно считаться с взбалмошным американским президентом.

Путин тянет время, потому что рассчитывает с помощью Трампа заблокировать любые новые санкции против России, оккупировать еще какую-то часть украинских территорий, добиться успехов в войне на истощение и капитуляцию соседней страны.

Он понимает, что должен разговаривать с Трампом хотя бы для того, чтобы дать самому американскому президенту возможность говорить о "диалоге с Москвой" – и блокировать какие-либо общие решения с европейцами.

Зеленский занят практически прежним. Ему необходимо поддерживать диалог с Трампом, чтобы не дать возможности американскому президенту, очевидно антиукраински настроенному, проявить свой характер – отказаться от предоставления Украине военной помощи и прекратить обмен разведывательными данными, что позволит россиянам расстреливать украинцев как в тире.

Поэтому Зеленский откликается на любые инициативы Трампа: направляет делегацию на бессмысленные и обреченные на провал переговоры с Москвой, терпит издевательства со стороны российских представителей и предлагает провести совместную встречу с Путиным.

Хотя очевидно, что Путин не собирается встречаться не только с Зеленским, но даже с самим Трампом, которому российский президент пытается дать понять: встреча с российским лидером – это "приз" за образцовое поведение, а вовсе не решение, которое может быть принято в Белом доме в любой момент.

Тем самым заняты и европейские лидеры – каждый, разумеется, по-своему в зависимости от уровня зависимости от отношений с Соединенными Штатами. Именно поэтому, например, Киру Стармеру гораздо труднее лавировать, чем Фридриху Мерцу или Эммануэлю Макрону.

Перевод ответственности

Европейцы давно уже поняли: главное желание Трампа – отказаться от поддержки Украины, перестать отвечать за Европу и попытаться наладить экономическое сотрудничество с Россией, для чего необходимо отказаться от общих санкций против Москвы.

И даже если упрямое и очевидное нежелание Путина прекратить огонь на российско-украинском фронте не дает Трампу возможности реализовать это желание, это не значит, что президент США не хочет возложить ответственность за продолжение украинского сопротивления европейцам.

Собственно, об участии Трампа в переговорном процессе уже сейчас говорить не приходится. Все его попытки кавалерийским наскоком добиться от Путина прекращения огня завершились – как и все остальные начинания Трампа – очевидным и предполагаемым фиаско.

Во время последнего телефонного разговора с российским президентом американский лидер практически не интересовался прекращением огня. А хотел добиться от российского коллеги посредничества в соглашении с Ираном – еще одной внешнеполитической амбиции Трампа, которая угрожает ему очередным поражением.

Поэтому сомнений в том, что сотрудничество с Трампом и с теми Соединенными Штатами, которые он сейчас возглавляет, рано или поздно, если не прекратится, по крайней мере, серьезно уменьшится, – ни у кого из европейских лидеров уже нет и быть не может.

Иллюзии может питать разве что итальянский премьер Джорджа Мэлони, связанная с Трампом общей идеологией. Но для нее признать факт американского безразличия и отсутствия интереса к Европе – значит создать проблемы для собственных политических амбиций. А этого честолюбивая итальянка, конечно же, не хочет – вот и продолжает выдавать желаемое за действительное.

Сдержать Трампа

Мерц, в отличие от Мэлони, может позволить себе реализм. Он отлично понимает, чем должен заниматься на встрече в Белом доме: пытаться продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами ровно настолько, насколько это возможно.

Поэтому в общении с американским президентом немецкий федеральный канцлер был сдержан и корректен – хотя понятно, насколько тяжело было руководителю немецкого правительства слышно в ответ на слова благодарности за участие США во Второй мировой войне саркастическое замечание далекого от любых ценностей американского коллеги.

Однако тональность поведения Мерца – отлична от той имитации "сердечности", которую пытались продемонстрировать Стармер или Макрон, свидетельствует как минимум об одном: никаких реальных надежд на то, что Трампа удастся убедить, у европейских лидеров больше нет.

Источник:vot-tak.tv

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