Европейцы давно поняли главное желание Трампа

Если несколькими словами определить главный смысл визита нового федерального канцлера Германии в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом, то суть интереса Фридриха Мерца не будет сильно отличаться от той тактики, которую в общении с Трампом избрали такие, на первый взгляд, не похожие люди, как Владимир Путин и Владимир Зеленский. Общаясь с Трампом, они тянут время. И тем самым занимается Мерц, пишет Виталий Портников для Vot-tak.tv.

Другое дело, что у руководителей разных стран – совершенно разные интересы в этой тактике оттягивания времени и ожидания момента, когда они смогут уже не столь серьезно считаться с взбалмошным американским президентом.

Путин тянет время, потому что рассчитывает с помощью Трампа заблокировать любые новые санкции против России, оккупировать еще какую-то часть украинских территорий, добиться успехов в войне на истощение и капитуляцию соседней страны.

Он понимает, что должен разговаривать с Трампом хотя бы для того, чтобы дать самому американскому президенту возможность говорить о "диалоге с Москвой" – и блокировать какие-либо общие решения с европейцами.

Зеленский занят практически прежним. Ему необходимо поддерживать диалог с Трампом, чтобы не дать возможности американскому президенту, очевидно антиукраински настроенному, проявить свой характер – отказаться от предоставления Украине военной помощи и прекратить обмен разведывательными данными, что позволит россиянам расстреливать украинцев как в тире.

Поэтому Зеленский откликается на любые инициативы Трампа: направляет делегацию на бессмысленные и обреченные на провал переговоры с Москвой, терпит издевательства со стороны российских представителей и предлагает провести совместную встречу с Путиным.

Хотя очевидно, что Путин не собирается встречаться не только с Зеленским, но даже с самим Трампом, которому российский президент пытается дать понять: встреча с российским лидером – это "приз" за образцовое поведение, а вовсе не решение, которое может быть принято в Белом доме в любой момент.

Тем самым заняты и европейские лидеры – каждый, разумеется, по-своему в зависимости от уровня зависимости от отношений с Соединенными Штатами. Именно поэтому, например, Киру Стармеру гораздо труднее лавировать, чем Фридриху Мерцу или Эммануэлю Макрону.

Перевод ответственности

Европейцы давно уже поняли: главное желание Трампа – отказаться от поддержки Украины, перестать отвечать за Европу и попытаться наладить экономическое сотрудничество с Россией, для чего необходимо отказаться от общих санкций против Москвы.

И даже если упрямое и очевидное нежелание Путина прекратить огонь на российско-украинском фронте не дает Трампу возможности реализовать это желание, это не значит, что президент США не хочет возложить ответственность за продолжение украинского сопротивления европейцам.

Собственно, об участии Трампа в переговорном процессе уже сейчас говорить не приходится. Все его попытки кавалерийским наскоком добиться от Путина прекращения огня завершились – как и все остальные начинания Трампа – очевидным и предполагаемым фиаско.

Во время последнего телефонного разговора с российским президентом американский лидер практически не интересовался прекращением огня. А хотел добиться от российского коллеги посредничества в соглашении с Ираном – еще одной внешнеполитической амбиции Трампа, которая угрожает ему очередным поражением.

Поэтому сомнений в том, что сотрудничество с Трампом и с теми Соединенными Штатами, которые он сейчас возглавляет, рано или поздно, если не прекратится, по крайней мере, серьезно уменьшится, – ни у кого из европейских лидеров уже нет и быть не может.

Иллюзии может питать разве что итальянский премьер Джорджа Мэлони, связанная с Трампом общей идеологией. Но для нее признать факт американского безразличия и отсутствия интереса к Европе – значит создать проблемы для собственных политических амбиций. А этого честолюбивая итальянка, конечно же, не хочет – вот и продолжает выдавать желаемое за действительное.

Сдержать Трампа

Мерц, в отличие от Мэлони, может позволить себе реализм. Он отлично понимает, чем должен заниматься на встрече в Белом доме: пытаться продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами ровно настолько, насколько это возможно.

Поэтому в общении с американским президентом немецкий федеральный канцлер был сдержан и корректен – хотя понятно, насколько тяжело было руководителю немецкого правительства слышно в ответ на слова благодарности за участие США во Второй мировой войне саркастическое замечание далекого от любых ценностей американского коллеги.

Однако тональность поведения Мерца – отлична от той имитации "сердечности", которую пытались продемонстрировать Стармер или Макрон, свидетельствует как минимум об одном: никаких реальных надежд на то, что Трампа удастся убедить, у европейских лидеров больше нет.