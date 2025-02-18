Европа наконец-то проснулась

Мы стоим перед лицом начала новой эры – эры, когда США уходят из Европы во всех смыслах, но, в первую очередь, в ценностном смысле. Америка предала идею Западной цивилизации и поэтому перестала понимать, почему Россия – это угроза, ведь сама начинает превращаться в Россию.

Отсюда следует и другое непонимание у американских властей: почему вообще нужно продолжать эпоху конвенциональных, ядерных и разведывательных гарантий безопасности для Европы? Заседание в Париже обнадёживает: европейцы полностью проснулись и теперь готовятся – к самостоятельности в обеспечении собственной безопасности, а также к тому, что главная ответственность за поддержку Украины и других западноориентированных стран континента будет лежать именно на их, то есть европейских, плечах.

Европа осознала себя в этом перевороте, ведь самосознание – это всегда различение. Ты понимаешь собственную суть не тогда, когда смотришь в зеркало, а когда смотришь на другого.

Могу повторить вслед за Писториусом: я рад и даже горд жить в Европе. Ибо, добавлю уже от себя, она сейчас – это свет и передовая борьбы разума с тьмой и солдатским сапогом.