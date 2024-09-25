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Если ты выбираешь Кадырова, не удивляйся, что Тесла не едет

Сергей Фурса

Если ты выбираешь Кадырова, не удивляйся, что Тесла не едет
Если ты выбираешь Кадырова, не удивляйся, что Тесла не едет

Россия: угрожает миру супер-пупер технологическим оружием. И говорит, что через три минуты подорвет Лондон страшным и технологическим Сарматом.

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Також Росія: веде активну дискусію з приводу того, щоб скасувати теорію еволюції Дарвіна у школі, бо це інструмент клятих англосаксів для колонізації світу. Яким чином? Та хз, Дарвін британець, то ж інструмент англосаксів. Чого вони ще футбол не заборонили, як винахід англосаксів для приниження руського миру, невідомо.

На виході: твоя супер-пупер зброя підриває себе і все навкруги під час випробувань і загрожує скоріш Воронежу, ніж Лондону.

Біда. Якщо вже рухаєшся до православного халіфату з усіма атрибутами середньовіччя, то дуже важко погрожувати світу новітньою зброєю. Бо в середньовіччі зброя була так собі. І якось на майбутнє важко уявити, як можна поєднати відсутність теорії еволюції в школі зі швидкими ракетами, що летять точно у ціль. Тим більше Радянський Союз то вже проходив, забороняючи кібернетику і генетику. З відомими наслідками.

То ж коли, обираючи між бородатим англосаксом Дарвіном і бородатим Кадировим, ти обираєш Кадирова, то потім не дивуйся, чого Тесла не їде. Або пейджери вибухають. Або ракета Сармат нікуди не летить і вибухає на старті.

І залишається тільки розсилати всім своїм посіпакам по світу методичку, де написано, що Росію перемогти неможливо, адже вона перемогла Гітлера і Наполеона. І тому дуже треба з нею замиритись. В надії, що всі злякаються і не побачать, що православний халіфат більше загрожує собі, ніж Вашингтону і Лондону.

Але це російське ноу-хау. Погрожувати світу вустами Медвєдєва й одночасно благати про помилування вустами Шрьодера, Орбана, Фіцо та інших відомих любителів конвертів із Москви й фанатів теорії, що якщо ти переміг колись двічі у війнах (та і то разом із союзниками) то потім ти ніколи не можеш програти. А це у Росії поки що є…

Источник:facebook.com

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