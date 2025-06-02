Если рейс задержали на 2 часа: можно ли получить компенсацию, какие преимущества предоставляют авиакомпании и что делать в аэропорту

Станьте разочарованным легко, когда вы тщательно планируете долгожданный отпуск, прибываете в аэропорт и внезапно узнаете, что ваш рейс задерживается. К сожалению, это достаточно распространённая ситуация. Еще хуже, если у вас стыковочный рейс и из-за задержки вы рискуете его пропустить.

Регламент ЕС 261/2004 был создан именно для таких случаев, чтобы обеспечить пассажирам право на компенсацию за задержку или отмену рейсов. Но даже он не всегда срабатывает. Например, компенсация за задержку рейса на 2 часа не предусмотрена: самолет должен прибыть в пункт назначения с опозданием не менее 3 часов. Однако есть сценарии, когда можно предъявить другие претензии.

Компенсация при задержке рейса на 2 часа

После 2-часовой задержки авиакомпания обязана предоставить пассажирам определенные удобства. Источник: Image yanalya/Freepik После 2-часовой задержки авиакомпания обязана предоставить пассажирам определенные удобства. Источник: Image yanalya/Freepik

Хотя задержка рейса на 2 часа не считается по правилам достаточным основанием для компенсации пассажиру, она может быть большим неудобством. В конце концов никто не хочет тратить время, которое можно было бы провести на отдыхе, ожидая в аэропорту. То же касается деловых поездок: пассажир может пропустить важную встречу. В такие моменты возникает вопрос, есть ли законные способы получить компенсацию за двухчасовую задержку рейса. К сожалению, финансовая компенсация невозможна: Регламент 261/2004 подтверждает, что рейс должен быть задержан по меньшей мере на три часа.

Единственным исключением может быть ситуация, когда рейс был упразднен менее чем за неделю до запланированного вылета. Если вам пришлось срочно искать альтернативу и вы прибыли в пункт назначения с опозданием более чем на 2 часа, вы можете подать заявление на компенсацию.

Другая ситуация тоже может возникнуть. Если авиакомпания задерживает рейс на пару часов или больше, она обязана предоставить пассажирам услуги поддержки, предусмотренные ее правилами, от воды и еды до размещения в отеле на ночь, если пассажиру приходится оставаться на ночь. Часто при двухчасовой задержке персонал авиакомпании предоставляет пассажирам ваучеры, которые можно использовать для соответствующих услуг в кафе и ресторанах аэропорта. Но если ваш перевозчик этого не делает, вам не придется беспокоиться о том, что вы останетесь голодными все это время. Пассажиры могут возместить расходы, которые им пришлось понести из-за двухчасовой задержки рейса в качестве компенсации от авиакомпании. Только позаботьтесь о том, чтобы сохранить все соответствующие чеки и квитанции. Но не забывайте: авиакомпании возмещают "умные" расходы, поэтому вряд ли вам компенсируют алкоголь, дорогие блюда или роскошные гостиницы.

Что делать в аэропорту, если рейс задержан на 2 часа?

Если ваш рейс задержан на пару часов, вы не только прибудете в пункт назначения позже, но и проведете все это время в аэропорту, что может быть достаточно скучно. А если вы путешествуете с детьми, такая задержка может превратиться в настоящее испытание. Но есть способы сделать время более быстрым, а ожидание менее утомительным.

Воспользуйтесь правами на услуги авиакомпании Когда рейс задерживается не менее 2 часов, пассажир может потребовать от авиакомпании предоставления полезных услуг. Закуски и вкусные напитки непременно сделают ваше ожидание более приятным. Если персонал перевозчика не предоставляет соответствующих вариантов, пассажир может выбрать самостоятельно, тем более что в большинстве современных аэропортов есть хороший выбор закусочных и ресторанов. Обязательно храните чеки, чтобы позже возместить расходы через авиакомпанию. Позаботьтесь о доказательствах Пассажирам часто приходится вступать в споры с авиакомпаниями, чтобы возместить надлежащие потери. Это касается расходов на уход. Чтобы вам не могли отказать, соберите доказательства того, что задержка действительно имела место. К примеру, сфотографируйте табло прилетов и вылетов. Если есть возможность, попросите других пассажиров вашего рейса сделать фото. Таким образом, у вас будут не только ваши доказательства, но и от независимой стороны, чтобы в случае спора по поводу двухчасовой задержки вы могли доказать свои права как пассажира этого рейса. Не теряйте настроение Задержки рейсов, хотя и распространены, всегда случаются не вовремя. Но не позволяйте этому испортить ваше настроение, даже если это нарушает ваши планы на отпуск. Если вы расстроитесь, это все равно ничего не изменит, так что вы напрасно потратите нервы. Максимально используйте время Один из лучших способов убить время во время ожидания – это чтение книги. В аэропорту можно найти хороший киоск, чтобы выбрать литературу. Иначе у нас всегда с собой есть атрибуты, без которых современные люди не представляют своей жизни смартфоны. Так что вы можете играть в игры или смотреть фильм. Тем более, что в аэропортах есть USB-порты для подзарядки телефона и бесплатный доступ в Интернет через WLAN. Не забывайте о старых добрых способах, которые могут занять целую компанию, включая детей, например, карточные или другие игры. Прогуляйтесь по аэропорту Когда впереди долгий перелет, глупо тратить время ожидания, сидя на месте. На борту самолета вы еще насидитесь. Прогуляйтесь по аэропорту, чтобы размять мышцы и улучшить кровообращение: это поможет подготовить ваше тело к нескольким часам сидения. Кроме пользы для здоровья, прогулка помогает отвлечься, пока вы осматриваете аэропорт и наблюдаете других пассажиров. Произведите время, занимаясь тем, что вас расслабляет и улучшает настроение. Источник: Image Freepik Произведите время, занимаясь тем, что вас расслабляет и улучшает настроение. Источник: Image Freepik

Двухчасовая задержка в пакетном туре

Согласно Регламенту получить компенсацию за задержку рейса на 2 часа невозможно. Такой же ответ будет, если это пакетный тур. Однако даже в этом случае можно поднять вопрос о компенсации.

Что я могу получить за двухчасовую задержку?

Пассажир не сможет вернуть деньги, если рейс задержан на 2 часа, но имеет право на определенные преимущества. Например, вы должны лететь из Берлина в Рим в 16:00, но ваш рейс задержан. В результате вы вылетаете в 18:15 и прибываете в Рим на 2 часа позже, чем планировалось. Вы не имеете права на компенсацию, но с 18:00 можете попросить персонал предоставить еду и напитки.

Или рассмотрим другой пример: ваш рейс не вылетает в 20:00 как нужно, и вы прибываете в Рим с опозданием на 3 часа 45 минут. В этом случае вы имеете право на компенсацию, поскольку задержка рейса превысила 3 часа. Компенсация ограничивается 250 евро, поскольку расстояние от Берлина до Рима составляет чуть менее 1184 километров, поэтому этот рейс считается краткосрочным. Кроме того, вы можете попросить у аэропорта у вашей авиакомпании преимущества после двух часов ожидания.

Что пассажир получает за задержку рейса на 1 час?

Если рейс задержан менее чем на два часа, о каких-либо преимуществах или компенсациях от авиакомпании речь не идет. Это понятная и распространенная ситуация, часто связанная с безопасностью, так что в таком случае пассажиру не остается ничего другого, как смириться.

Что можно получить при задержке рейса на 3 часа?

После трех часов ожидания пассажир имеет право на финансовое возмещение. Источник: Image Freepik После трех часов ожидания пассажир имеет право на финансовое возмещение. Источник: Image Freepik

Согласно Регламенту ЕС о правах пассажиров 261/2004, если рейс задержан на 3 часа или больше, пассажир имеет право на компенсацию, размер которой зависит от расстояния рейса: до 1500 км – 250 евро, 1500–3500 км – 400 евро, более 3500 км – 600 евро.

Но авиакомпания может отказать в компенсации, если длительная задержка рейса произошла по причинам, не входящим в ее зону ответственности. Например, плохие погодные условия или угрозы безопасности не зависят от перевозчика, поэтому он не несет ответственности за задержки, вызванные такими факторами.

Что считается задержкой рейса?

Решающим для определения задержки рейса время прибытия в аэропорт в пункте назначения. Если самолет вылетел с опозданием на три часа, но благодаря хорошим условиям полета смог прибыть в пункт назначения с задержкой 2,5 часа, у пассажира нет оснований требовать финансовой компенсации.

Двухчасовая задержка на дальнемагистральном рейсе

Если ваш рейс задержан на два часа, пассажир имеет право на еду и напитки независимо от того, является ли рейс краткосрочным или дальнемагистральным. Но если рейс задержан на 3 часа или больше, расстояние уже играет решающую роль в размере компенсации: если для краткосрочного рейса 250 евро, для дальнемагистрального пассажира могут возместить уже 600 евро.

Как выбор авиакомпании влияет на преимущества?

Регламент ЕС 261/2004 определяет четкий перечень возмещений и условий, при которых пассажиры могут получить их. Но несмотря на это, многие авиакомпании самостоятельно разрабатывают дополнительные правила, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров из-за вынужденного простого.

К примеру, немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings предоставляет пассажирам право на еду и напитки, компенсацию за телефонные звонки, размещение в отеле и трансфер, если необходимо, в случае задержки рейса на 2 часа. Пассажиры Lufthansa в этой ситуации получают еду и напитки, трансфер и размещение в отеле, если необходимо, а также два коротких телефонных звонка или электронных писем.