Якщо рейс затримали на 2 години: чи можна отримати компенсацію, які переваги надають авіакомпанії та що робити в аеропорту

Стати розчарованим легко, коли ви ретельно плануєте довгоочікувану відпустку, прибуваєте в аеропорт і раптово дізнаєтеся, що ваш рейс затримується. На жаль, це досить поширена ситуація. Ще гірше, якщо у вас стикувальний рейс, і через затримку ви ризикуєте його пропустити.

Регламент ЄС 261/2004 був створений саме для таких випадків, щоб забезпечити пасажирам право на компенсацію за затримки або скасування рейсів. Але навіть він не завжди спрацьовує. Наприклад, компенсація за затримку рейсу на 2 години не передбачена: літак має прибути до пункту призначення із запізненням щонайменше на 3 години. Проте є сценарії, коли можна висунути інші претензії.

Компенсація у разі затримки рейсу на 2 години

Після 2-годинної затримки авіакомпанія зобов’язана надати пасажирам певні зручності. Джерело: Image yanalya/Freepik

Хоча затримка рейсу на 2 години не вважається за правилами достатньою підставою для компенсації пасажиру, вона може бути великою незручністю. Зрештою, ніхто не хоче витрачати час, який можна було б провести на відпочинку, чекаючи в аеропорту. Те саме стосується ділових поїздок: пасажир може пропустити важливу зустріч. У такі моменти виникає питання, чи є законні способи отримати компенсацію за двогодинну затримку рейсу. На жаль, фінансова компенсація неможлива: Регламент 261/2004 підтверджує, що рейс має бути затриманий щонайменше на три години.

Єдиним винятком може бути ситуація, коли рейс був скасований менш ніж за тиждень до запланованого вильоту. Якщо через це вам довелося терміново шукати альтернативу і ви прибули до пункту призначення із запізненням більш ніж на 2 години, ви можете подати заяву на компенсацію.

Інша ситуація також може виникнути. Якщо авіакомпанія затримує рейс на пару годин або більше, вона зобов’язана надати пасажирам послуги підтримки, передбачені її правилами, від води та їжі до розміщення в готелі на ніч, якщо пасажиру доводиться залишатися на ніч. Часто у разі двогодинної затримки персонал авіакомпанії надає пасажирам ваучери, які можна використати для відповідних послуг у кафе та ресторанах аеропорту. Але якщо ваш перевізник цього не робить, вам не доведеться турбуватися про те, що ви залишитеся голодними весь цей час. Пасажири можуть відшкодувати витрати, які їм довелося понести через двогодинну затримку рейсу, як компенсацію від авіакомпанії. Тільки подбайте про те, щоб зберегти всі відповідні чеки та квитанції. Але не забувайте: авіакомпанії відшкодовують "розумні" витрати, тож навряд чи вам компенсують алкоголь, дорогі страви чи розкішні готелі.

Що робити в аеропорту, якщо рейс затримано на 2 години?

Якщо ваш рейс затримано на пару годин, ви не лише прибудете до пункту призначення пізніше, але й проведете весь цей час в аеропорту, що може бути досить нудно. А якщо ви подорожуєте з дітьми, така затримка може перетворитися на справжнє випробування. Але є способи зробити час швидшим, а очікування менш виснажливим.

Скористайтеся правами на послуги авіакомпанії Коли рейс затримується щонайменше на 2 години, пасажир може вимагати від авіакомпанії надання корисних послуг. Закуски та смачні напої неодмінно зроблять ваше очікування приємнішим. Якщо персонал перевізника не надає відповідних варіантів, пасажир може обрати самостійно, тим більше, що в більшості сучасних аеропортів є хороший вибір закусочних і ресторанів. Обов’язково зберігайте чеки, щоб пізніше відшкодувати витрати через авіакомпанію. Подбайте про докази Пасажирам часто доводиться вступати в суперечки з авіакомпаніями, щоб відшкодувати належні втрати. Це стосується витрат на догляд. Щоб вам не могли відмовити, зберіть докази того, що затримка дійсно мала місце. Наприклад, сфотографуйте табло прильотів і вильотів. Якщо є можливість, попросіть інших пасажирів вашого рейсу також зробити фото. Таким чином, у вас будуть не лише ваші докази, але й від незалежної сторони, щоб у разі спору щодо двогодинної затримки ви могли довести свої права як пасажира цього рейсу. Не втрачайте настрій Затримки рейсів, хоча й поширені, завжди трапляються невчасно. Але не дозволяйте цьому зіпсувати ваш настрій, навіть якщо це порушує ваші плани на відпустку. Якщо ви засмутитеся, це все одно нічого не змінить, тож ви лише даремно витратите нерви. Максимально використовуйте час Один із найкращих способів убити час під час очікування – це читання книги. В аеропорту можна знайти хороший кіоск, щоб обрати літературу. Інакше у нас завжди з собою є атрибути, без яких сучасні люди не уявляють свого життя – смартфони. Тож ви можете грати в ігри або дивитися фільм. Тим більше, що в аеропортах є USB-порти для підзарядки телефону та безкоштовний доступ до Інтернету через WLAN. Не забувайте про старі добрі способи, які можуть зайняти цілу компанію, включаючи дітей, наприклад, карткові чи інші ігри. Прогуляйтеся аеропортом Коли попереду довгий переліт, нерозумно витрачати час очікування, сидячи на місці. На борту літака ви ще насидитеся. Прогуляйтеся аеропортом, щоб розім’яти м’язи та покращити кровообіг: це допоможе підготувати ваше тіло до кількох годин сидіння. Окрім користі для здоров’я, прогулянка допомагає відволіктися, поки ви оглядаєте аеропорт і спостерігаєте за іншими пасажирами. Проведіть час, займаючись тим, що вас розслабляє та покращує настрій. Джерело: Image Freepik

Двогодинна затримка в пакетному турі

Згідно з Регламентом, отримати компенсацію за затримку рейсу на 2 години неможливо. Така сама відповідь буде, якщо це пакетний тур. Однак навіть у цьому випадку можна підняти питання про компенсацію.

Що я можу отримати за двогодинну затримку?

Пасажир не зможе повернути гроші, якщо рейс затримано на 2 години, але він має право на певні переваги. Наприклад, ви мали летіти з Берліна до Рима о 16:00, але ваш рейс затримано. У результаті ви вилітаєте о 18:15 і прибуваєте до Рима на 2 години пізніше, ніж планувалося. Ви не маєте права на компенсацію, але з 18:00 можете попросити персонал надати їжу та напої.

Або розглянемо інший приклад: ваш рейс не вилітає о 20:00, як потрібно, і ви прибуваєте до Рима із запізненням на 3 години 45 хвилин. У цьому випадку ви маєте право на компенсацію, оскільки затримка рейсу перевищила 3 години. Компенсація обмежується 250 євро, оскільки відстань від Берліна до Рима становить трохи менше 1184 кілометрів, тож цей рейс вважається короткостроковим. Крім того, ви можете попросити в аеропорту у вашої авіакомпанії переваги після двох годин очікування.

Що пасажир отримує за затримку рейсу на 1 годину?

Якщо рейс затримано менш ніж на дві години, про будь-які переваги чи компенсації від авіакомпанії не йдеться. Це зрозуміла і поширена ситуація, часто пов’язана з безпекою, тож у такому разі пасажиру не залишається нічого іншого, як змиритися.

Що можна отримати за затримку рейсу на 3 години?

Після трьох годин очікування пасажир має право на фінансове відшкодування. Джерело: Image Freepik

Згідно з Регламентом ЄС про права пасажирів 261/2004, якщо рейс затримано на 3 години або більше, пасажир має право на компенсацію, розмір якої залежить від відстані рейсу: до 1500 км – 250 євро, 1500–3500 км – 400 євро, понад 3500 км – 600 євро.

Але авіакомпанія може відмовити в компенсації, якщо тривала затримка рейсу сталася з причин, які не входять до її зони відповідальності. Наприклад, погані погодні умови або загрози безпеці не залежать від перевізника, тож він не несе відповідальності за затримки, спричинені такими факторами.

Що вважається затримкою рейсу?

Вирішальним для визначення затримки рейсу є час прибуття до аеропорту в пункті призначення. Якщо літак вилетів із запізненням на три години, але завдяки хорошим умовам польоту зміг прибути до пункту призначення із затримкою 2,5 години, пасажир не має підстав вимагати фінансової компенсації.

Двогодинна затримка на далекомагістральному рейсі

Якщо ваш рейс затримано на дві години, пасажир має право на їжу та напої незалежно від того, чи є рейс короткостроковим, чи далекомагістральним. Але якщо рейс затримано на 3 години або більше, відстань уже відіграє вирішальну роль у розмірі компенсації: якщо для короткострокового рейсу це 250 євро, для далекомагістрального пасажиру можуть відшкодувати вже 600 євро.

Як вибір авіакомпанії впливає на переваги?

Регламент ЄС 261/2004 визначає чіткий перелік відшкодувань і умов, за яких пасажири можуть їх отримати. Але попри це, багато авіакомпаній самостійно розробляють додаткові правила, щоб мінімізувати незручності для пасажирів через вимушений простій.

Наприклад, німецька бюджетна авіакомпанія Eurowings надає пасажирам право на їжу та напої, компенсацію за телефонні дзвінки, розміщення в готелі та трансфер, якщо необхідно, у разі затримки рейсу на 2 години. Пасажири Lufthansa у цій ситуації отримують їжу та напої, трансфер і розміщення в готелі, якщо необхідно, а також два короткі телефонні дзвінки або електронні листи.