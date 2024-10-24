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Война в Украине

Элитный спецназ КНДР отправят на освобождение Курской области?

Иван Ступак

Элитный спецназ КНДР отправят на освобождение Курской области?
Элитный спецназ КНДР отправят на освобождение Курской области?

Уже неделю весь мир корежит от новостной формулировки: "Элитный спецназ КНДР отправят на освобождение Курской области".

Дальнейшая детализация из самых разнообразных информационных источников вообще рисует мрачнейшую картину.

Южнокорейские аналитики: "это не просто солдаты, а военнослужащие элитного подразделения 11-й армии КНДР, известного как "Штурмовой корпус".

Немецкий Bild: "Боевые рабы, выросли в информационном вакууме без какого-либо внешнего влияния…. и считаются одними из самых жестоких в мире".

Отсюда несколько вопросов:

1. Кто и когда назвал их элитными?2. Почему и снова кем считаются самыми жестокими в мире?

Нет источников, которые подтверждают "элитность" и "кровожадность".

В рамках Сев.Кореи они действительно могут такими считаться и являться, просто ввиду полного отсутствия альтернатив или конкуренции.

Первый, и он же последний серьезный опыт был получен КНДР в момент завершения Корейской войны в 1953.

Ну конечно были еще краткосрочные инструкторские поездки военных КНДР в Египет, но в принципе вот и все.

Необходимо напомнить, что в марте 2022 Украину пугали ЭЛИТАРНЕЙШИМИ выпускниками российского университета спецназа (Гудермес) и по совместительству личной гвардией Рамазана Кадырова.

Как все начиналось: построения в центре Грозного десятков тысяч бородатых кадыровцев в максимально дорогой экипировке и 100500 внедорожников с мигалками.

Как закончилось: Апти Алладинов пафосно кичится о неспособности Украиной взять Москву, а каждого, кто критикует кадыровцев заставляют публично извиняться на камеру.

P.s. В любом случае необходимо трезво оценивать ситуацию.

Заранее не должно быть паники, но должно присутствовать понимание того, что людская масса, пусть даже и плохо подготовленная, но за счет количества и на конкретном участке может сделать много проблем.

P.p.s Лично мне эти пропагандистские кадры тренировок войск Сев. Кореи напоминает показательные выступления белорусского спецназа.

Прыжки через горящие кольца, разбитие тяжелых и тупых предметов разнообразными частями своего тела, и с обязательным сопровождаемых устрашающими возгласами…..

Источник:facebook.com

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