Сначала сенатор Грэм сообщил 29 июня, что Трамп готов запустить процесс принятия закона о 500% пошлинах для тех стран, которые торгуют с РФ и не помогают Украине. Затем Келлог ответил пескову 1 июня в соцсети: США требуют от РФ срочно перестать стрелять и начать переговоры на троих, а Макрон позвонил "путину". До этого была резолюция саммита НАТО в Гааге о том, что РФ – это террорист, представляющий угрозу миру и демократии.

Когда Республиканская партия запустит в Конгресс утверждение закона Линдси Грэма, то глобально поставит вопрос экзистенциального выбора: если осуждаете нападение на Украину и те бомбардировки, которым её подвергают рашисты, то почему четвёртый год торгуете с РФ?

Закон Грэма – это, прежде всего, о смыслах и ценностях, и лишь затем про торговлю, стратегии и остальное. Это удар по лицемерию формулы "Поддерживать Украину столько, сколько потребуется", но при этом не разрывать торговые, дипломатические и другие контакты с РФ. Этим республиканцы начнут подведение итогов всей стратегии Обамы – Байдена в российско-украинской войне, чем заставят моралистов из Демпартии объяснять, почему у них всё шло так коряво, несмотря на сроки и высокую цену кровью, уплаченную Украиной, и те не смогут отделаться фразой, что Трамп агент кремля и друг "путина".

Для республиканцев такой ход имеет не только геополитический, но и предвыборный смысл. Причём очень глубокий, так как демократия – это не только выборы, но и право задавать госменеджерам вопросы о результатах их деятельности и об ответственности. В США можно, но сложно отвечать в советской манере – не на часі, начальству видней, ты кто, солдат, так иди и копай, или предъявите конструктивную критику.

В США не принято говорить избирателю, что он лох и ни в чём не разбирается, так как он может обидеться. Именно это во многом и определило исход президентских выборов. Демпартия так навязчиво долго кричала, что за Трампа голосуют только тупые и реднеки, неудачники, лица с низкими доходами и малообразованные, что в итоге докричалась.

При этом выяснилось, что половина граждан США – это "тупые", проголосовавшие за Трампа, а другая половина – "сатанисты", по российским понятиям, шедшие всё время на поводу у Байдена. "Простой американский народ", к которому очень любят апеллировать из кремля, бесследно растворился между "сатанистами" и "тупыми". Вероятно, он и есть те 36%, которые не пришли на выборы. Но треть граждан всех странах, где выборы – это право, а не обязанность, не пользуются им, из чего можно сделать вывод: "простой народ" – это везде только треть населения.

Можно не сомневаться, политтехнологи и кандидаты от республиканцев раскрутят такие сюжеты на выборах по полной. "Агент кремля" Трамп дал этому "зелёный свет", когда говорил, что в войне виновна не только РФ, но также Обама, Байден и Зеленский. Трамп всегда лаконичен, и не пишет статьи про половцев и печенегов, но партия разовьёт и углубит его тезисы.

Это внутриамериканский аспект, но его можно спроецировать и на Европу в формате морали и ценностей. Если следовать им, то Польше и странам Балтии придётся после принятия закона сенатора Грэма закрыть границу с РФ и Беларусью. Совсем закрыть, а не только для избранных групп товаров.

Обсуждение закона Грэма будет идти в Европе острей, чем в Конгрессе, где под ним уже подписались 82 сенатора из 100. В Палате представителей будет больше возражений, чем в Сенате, но они не сравнятся с накалом, который возникнет в Европарламенте и в национальных парламентах. Многим, а не только Орбану с Фицо, придётся подтверждать, что они не роботы, и следуют человеческим ценностями, или как минимум христианским. Иначе новый Папа Римский скажет, Орбан жулик, а не истинный проводник христианской морали и в какой-то форме отлучит его от церкви.

Обсуждение закона Грэма в Конгрессе запустит цепную реакцию по всей планете, а не только в Европе. Даже страны Африки, Израиль и китайские коммунисты не отсидятся в сторонке. Правительству Израиля придётся рассказать, как оно помогает Украине, и обычная отговорка "Помогаем, но очень незаметно, почти невидимо", явно не устроит Трампа, у которого Нетаньяху в больших должниках по итогу истории с Ираном, а долг платежом красен.

Поэтому мнение: "агент" Трамп тормозит закон Грэма, так же ошибочно, как и мнение, что Конгресс утвердит закон за два-три дня и после этого все автоматически отключат РФ от всего. В реальности обсуждение его в Конгрессе лишь запустит глобальные дебаты о российской агрессии и способах её прекратить.

Заодно возникнет вопрос, что такое россия и кому и зачем она нужна. До 1721 г. мир вполне обходился без расеи/россии. Московиты и сами были не очень уверены, что они великороссы или россияне. Просто называли себя "людьми русской веры" и для краткости – русскими. Почти как мормоны в штате Юта, называли себя отдельным народом.

По сути, Трамп и Грэм предложат и даже обяжут все государства высказаться, что они думаю про расею и ту политику геноцида, которую она системно проводит по отношению к украинцам. Это та экзистенциальная бомба, которую Трамп, Грэм, Блюменталь и другие взорвут, если РФ не прекратит стрелять и не откажется от имперских амбиций. Именно об этом Москву и предупредили 1 июня Келлог и Макрон, потребовав начать переговоры на троих.

Макрон на них будет третьим, как неформальный представитель Европы, а США так и останутся в роли посредника стоять в стороне. Макрон автор идеи о вводе миротворцев в Украину, поэтому логично, что он берётся за роль неформального представителя Европы и звонит "путину". Если кремлёвцам не подходит Эммануэль Макрон и они хотят мандатов и формальностей, то будут вести переговоры с Каей Каллас, а она вспомнит им про всё. В том числе про "горячих эстонских парней". У Трампа в этой бомбе роль предохранителя и поэтому в кремле относятся к нему с пиететом, чтобы ненароком не вызвать взрыв.