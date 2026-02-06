Экономический кризис в РФ прогрессирует

Начало экономического кризиса в России уже не новость, но прошедшую неделю нам подбросило еще несколько подтверждений и ярких кейсов.

При росте ВВП России по официальной версии на 1%, продолжает поступать статистика о снижении объемов перевозок. Так, внутренние авиационные перевозки пассажиров упали за 2025 год на 4%, а перевозка по речному транспорту – на 14%. Продажа российской сельхозтехники обвалилась на 21%. Упал даже такой ликвидный для России сегмент как выращивание скота и птицы: на 0,2%.

Точку в этом мелком параде проблем поставил РСПП, показавший снижение индекса настроений предпринимателей в январе по сравнению с декабрем. Заявления РСПП носили довольно идиотский, но правдивый характер: сначала предпринимателям повысили прямые налоги, затем – ставки по кредитам, а затем и косвенные (НДС и акцизы).

И что, по мнению путинской команды, их предприниматели должны иметь хорошие настроения? Думаю, ответ очевиден предпринимателям (рабам на галерах) легче не стало.