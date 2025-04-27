Два украинских героя спасли россиян: история невероятного пленения

Война создает невероятные сюжеты. Некоторое время назад два украинских воина-десантника на территории РФ во время массированного российского штурма попали в плен к двум российским штурмовикам, которые внезапно запрыгнули к их позиции. Шел плотный обстрел, и врагу удалось.

В маленьком укрытии они сели вчетверо и провели вместе несколько дней. Вокруг постоянно дроны, артиллерия и минометы наносят удары. Россияне доложили командованию, что взяли украинцев в плен и получили приказ - убить пленных и продвигаться вперед.

Но русские штурмовики не смогли убить тех, кто с ними сидел рядом. Они решили вывести наших бойцов в плен. Но как только они вышли и начали двигаться к россиянам, русская артиллерия начала по ним плотный обстрел, поскольку отступать россиянам во время штурмовых действий запрещено. Тогда все четверо вернулись в укрытие.

Российские командиры требовали наступать, но это было невозможно, поскольку наши дроны и артиллерия работали эффективно, и очень скоро весь российский штурмовой отряд был ликвидирован, кроме этих двух, сидевших с нашими.

И тогда пленные украинцы предложили российским штурмовикам сдаться в плен, потому что украинские командиры не расстреливают ни своих, ни пленных, и жизнь будет гарантирована. И россияне согласились – их товарищи, с которыми они шли на штурм, на связь уже выйти не могли. Случилось так, что шанс выжить им могли предоставить только пленные украинцы. И тогда россияне вернули оружие и радиостанции украинским бойцам, и наши бойцы связались с нашим командованием и в удобный момент вывели российских штурмовиков в тыловую позицию.

Поскольку российские штурмовики вели себя честно, не убили наших бойцов, и поскольку они ничего не нарушали по украинским законам, сдались на территории РФ и предоставили ценную информацию, то к россиянам наши отнеслись с уважением. Их даже не связывали. Я видел их. Теперь спокойно одно время пойдут на обмен и сохранят жизнь. Показывать видео с ними без их согласия и сообщать детали я не буду, хотя сюжет был просто блестящий. Надеюсь, когда такой случай все же произойдет.

А два украинских героя-десантника, которые так неожиданно взяли двух российских пленных, вернулись на свою позицию и продолжили выполнение боевой задачи.

Верю, что придет время и сможем также записать интервью с ними.