Доступный отпуск: бюджетные отели в Сингапуре такие же комфортные
Сингапур – это удивительный город, который привлекает множество туристов. Это маленькое государство с огромными амбициями. Несмотря на небольшую территорию, она очаровывает своим разнообразием, культурой, красотой и экономическим влиянием. Если вы хотите посетить этот загадочный уголок мира и сэкономить на проживании, ознакомьтесь с этими 10 бюджетными отелями в Сингапуре.
Heritage Collection on Pagoda - A Digital Hotel
Уникальная гостиница в центре Сингапура, в нескольких шагах от храма Шри Мариамман и галереи Сингапура. Он совмещает богатое наследие с современными удобствами.
Адрес: 63 Pagoda St, Сингапур 059222
Телефон: +65 6223 7155
Вебсайт : https://hericoll.com/
Рейтинг: 4.2 ⭐
В Heritage Collection on Pagoda гости могут наслаждаться уникальной атмосферой, которая переносит в прошлое, не жертвуя современными удобствами.
- Бесплатный Wi-Fi для связи с близкими и деловыми партнерами.
- Кондиционер для комфорта даже в жаркие дни.
- Холодильник и микроволновка позволяют хранить пищу и готовить легкие закуски.
- Удобное расположение поможет гостям узнать больше о культуре, искусстве и истории этой удивительной страны.
Heritage Collection on Pagoda – A Digital Hotel – один из лучших бюджетных отелей в Сингапуре. Это не просто место для ночлега, а настоящее путешествие во времени, где история и современность переплетаются в незабываемый опыт для гостей.
Hotel Indigo Singapore Katong, an IHG Hotel
Этот уютный бутик-отель расположен в районе Катонг, недалеко от пляжа Ист-Кост-Парквей, и отображает местный колорит и историю.
Адрес: 86 E Coast Rd, Сингапур 428788
Телефон: +65 6723 7001
Вебсайт: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/
Рейтинг: 4.5 ⭐
Hotel Indigo Singapore Katong – это больше, чем просто отель; это настоящее путешествие в историю и культуру Катонга. Каждый уголок здесь отражает богатство и дух этого района.
Удобства для гостей:
- Бассейн с эффектом бесконечности на крыше – идеальное место для отдыха и вдохновения от панорамных пейзажей.
- Бесплатный Wi-Fi для постоянной связи.
- Фитнес-центр – для следящих за своей формой.
- Ресторан – для дегустации местных деликатесов.
Hotel Indigo Singapore Katong – идеальный бюджетный отель в Сингапуре. Это комфортное место для уникального опыта погружения в историю и душу Катонга.
ST Signature Bugis Middle
Хостел предлагает уникальный опыт проживания в капсульных номерах, идеально подходящих для коротких отпусков.
Адрес: 21 Middle Rd, Сингапур 188931
Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/st-signature-bugis-middle-singapore.en-gb.html
Рейтинг: 4.7 ⭐
ST Signature Bugis Middle – это место, где короткий отпуск превращается в незабываемое приключение. Капсульные номера оснащены всем необходимым, предлагая комфорт и уют. Здесь вы также найдете удивительные виды на город с террасы на крыше. Это место, где можно отдохнуть, наслаждаясь свежим воздухом и панорамой.
Удобства для гостей:
- Бесплатный Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи с близкими.
- Общая кухня, где можно приготовить что-нибудь вкусное и поделиться опытом с другими путешественниками.
- Прачечная, чтобы всегда иметь свежую одежду.
ST Signature Bugis Middle – удивительная бюджетная гостиница в Сингапуре, которая обеспечит уникальный опыт и оставит яркие воспоминания.
Hovo Homes Bugis Rochor
Роскошный отель в самом сердце Сингапура, в нескольких шагах от улицы Бугис, где вы найдете множество магазинов, кафе и ресторанов.
Адрес: Rochor Rd, #153, Сингапур 188428
Телефон: +65 6513 7088
Вебсайт: https://hovoh.com/
Рейтинг: 4.8 ⭐
Hovo Homes Bugis Rochor предлагает комфортные и элегантные номера с кондиционером, холодильником, микроволновкой, кофемашиной и бесплатным Wi-Fi. В некоторых номерах есть балкон с видом на город.
В Hovo Homes Bugis Rochor есть терраса и ресторан, где предлагается континентальный, американский или азиатский завтрак. Отель также предоставляет услуги консьержа, круглосуточное обслуживание номеров, хранение багажа, трансфер и аренду автомобилей.
Отель расположен в непосредственной близости от таких достопримечательностей, как Музей искусств Сингапура и Раффлз-Сити.
Hovo Homes Bugis Rochor – отличный бюджетный отель в Сингапуре, идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться культурой, комфортом и современностью Сингапура.
Garden Pod в Gardens by the Bay
Этот уникальный отель является частью знаменитого парка Gardens by the Bay, где можно полюбоваться впечатляющими растительными скульптурами, противоречиями и тропическими куполами.
Адрес: Serene Garden Meadow car park entrance, Gardens by the Bay, Сингапур 018953
Телефон: +65 6665 7500
Вебсайт: https://www.tinypod.com/
Рейтинг: 4.5 ⭐
Garden Pod предлагает уютные номера с уникальным дизайном, созданные с учетом экологических принципов:
- Оснащен фотоэлектрическими панелями, использующими солнечную энергию для питания номеров.
- Номера имеют винтовую лестницу, соединяющую два этажа, и патио с видом на городской пейзаж Сингапура и спокойную природу.
Garden Pod – первый экологический мобильный отель в Сингапуре. Это путешествие по миру зелени, современного дизайна и незабываемых впечатлений.
Центр Сингапура; Chinatown
Изыскательная гостиница в самом сердце Чайнатауна, где можно погрузиться в местную культуру, храмы, музеи и рынки.
Адрес: 150 South Bridge Road, 15-02 Fook Hai Building, Chinatown, 058727 Сингапур
Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/the-center-of-singapore-china-town
Рейтинг: 4.4 ⭐
Центр Сингапура; Chinatown рекомендует отдыхать в уютных номерах после дня полного приключений. Здесь вам не будет скучно, ведь есть столько всего, что можно увидеть и сделать.
Центр Сингапура; Chinatown – отличный бюджетный отель в Сингапуре. Это возможность увидеть Сингапур глазами его подлинных жителей.
Citadines Connect City Centre Сингапур
Удобно расположенный в Сингапуре отель, недалеко от станции метро Dhobi Ghat, обеспечивающий легкий доступ к любой части города.
Адрес: 182 Clemenceau Ave, Сингапур 239923
Телефон: +65 6717 8888
Вебсайт: https://www.discoverasr.com/en/citadines-connect/singapore
Рейтинг: 4.5 ⭐
Citadines Connect City Centre Singapore – это не просто бюджетная гостиница в Сингапуре ; это настоящее путешествие в комфорт и современность. Здесь вас ждет уникальная возможность исследовать деловой район, торговый центр или достопримечательности.
Отель также предлагает:
- Открытый бассейн: После насыщенного дня вы можете отдохнуть и насладиться свежим воздухом под открытым небом.
- Фитнес-центр: Для тех, кто поддерживает форму даже в поездках.
Citadines Connect City Centre Singapore – бюджетная гостиница в Сингапуре, которая позволяет насладиться комфортом и удобствами в самом сердце города.
ZEN Premium Kallang
Расположенный в районе Калланг, отель находится недалеко от Национального стадиона Сингапура, где можно смотреть спортивные и культурные мероприятия.
Адрес: 5 Lor 6 Geylang, Сингапур 399167
Телефон: +65 3163 2250
Вебсайт: https://www.kayak.com/Singapore-Hotels-Zen-Premium-Kallang.3065997.ksp
Рейтинг: 4.1 ⭐
ZEN Premium Kallang – это уютное убежище в сердце Сингапура. Здесь можно не только смотреть спортивные события, но и погрузиться в культурную атмосферу. Представьте: вы сидите на трибунах, держа горячую чашку кофе, а перед вами разворачивается увлекательная игра. Вот какой уютный вечер в ZEN Premium Kallang !
Дополнительные услуги отеля:
- Общая кухня: Если хотите приготовить что-нибудь вкусное, посетите общую кухню, где можно создать собственный шедевр!
- Прачечная: Если одежда нуждается в обновлении, воспользуйтесь прачечной. Это просто и удобно.
ZEN Premium Kallang – отличный вариант для бюджетного проживания в Сингапуре. Он предлагает комфортное место для незабываемого опыта, где каждый гость чувствует себя как дома.
Ibis budget Singapore Selegie
Отель расположен в центре Сингапура и имеет бассейн на крыше с видом на город.
Адрес: 183 Selegie Rd, Сингапур 188329
Телефон: +65 6337 7888
Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/B6J6/index.ru.shtml?utm_campaign
Рейтинг: 4.1 ⭐
Ibis budget Singapore Selegie – это место, где комфорт и доступность сочетаются. Идеальное расположение отеля позволяет легко добраться до любой части города, что делает его удобной отправной точкой для вашего путешествия.
Номера здесь отличаются чистотой и комфортом, предлагая все необходимое для незабываемого отпуска. Поднимитесь на крышу и окунитесь в бассейн, наслаждаясь потрясающими видами города. Это идеальное место для отдыха, где можно вдохнуть свежий воздух и полюбоваться панорамой.
Ibis budget Singapore Selegie – одна из лучших бюджетных гостиниц в Сингапуре, которая предлагает уют, гостеприимство и комфортные удобства.
Spacepod@lavender
Капсульный хостел предлагает уникальный опыт обитания в космических капсулах, которые идеально подходят для индивидуальных путешественников или групп друзей.
Адрес: 111P King George's Ave, Сингапур 208559
Телефон: +65 6683 2924
Вебсайт: https://spacepod-lavender-singapore.hotelmix.co.uk/
Рейтинг: 4.2 ⭐
Вот некоторые интересные особенности этого уникального места:
- Космический дизайн: Spacepod@Lavender оформлен в стиле космоса. Здесь вы найдете капсулы, напоминающие космические корабли. Полумрак, световые точки и футуристические элементы создают атмосферу путешествия в глубины вселенной.
- Современные удобства: Несмотря на свою экстравагантность, хостел оснащен всем необходимым, включая бесплатный чай и кофе, доступные круглосуточно.
- Социальная зона Хостел предлагает общую зону, где гости могут общаться, играть в настольные игры и делиться своими космическими приключениями.
- Дружественный персонал: Все работники приветливы и готовы помочь с любыми вопросами.
Spacepod@lavender – это не просто хостел; это настоящее путешествие в космическом стиле. Здесь каждый гость может почувствовать себя настоящим астронавтом.
Отпуск в Сингапуре – это не только комфорт, но уникальные впечатления и незабываемый опыт. Мы надеемся, что эта подборка поможет вам выбрать подходящий бюджетный отель в Сингапуре. Желаем вам приятного путешествия!