Доступные рейсы из Манчестера на начало июля открывают скрытые жемчужины Европы.

С приближением летнего сезона пассажиры, вылетающие из аэропорта Манчестера, все еще могут найти бюджетные варианты путешествий в несколько европейских направлений. Рейсы, отправляемые с начала по середину июля, стоят менее £80 за обратное путешествие, а некоторые предложения начинаются от £28. Путешественники могут воспользоваться этими тарифами в ранний летний межсезонный период, когда спрос еще не достиг уровня, характерного для пика отпускного сезона.

Направления по акционным тарифам включают:

Майорка

Неаполь

Пула

Безье

Рейсы выполняются преимущественно лоукост-авиакомпаниями, такими как Ryanair и Jet2.com с запланированными датами путешествий между концом июня и серединой июля. Эти маршруты открывают доступ к прекрасным пляжам, очаровательным городкам и спокойным прибрежным зонам, идеальным для отдыха перед началом пикового сезона. Такие тарифы обычно пользуются большим спросом, что может привести к ограниченной доступности и быстрой распродаже.

Путешественники, выбирающие Майорку, могут исследовать пляж Алькудия с его спокойными мелкими водами, пройти по пешеходным тропам Серра-де-Трамунтана или отдохнуть в прибрежном городе Пуэрто-Полленса. Те, кто летит в Пулу, могут насладиться природными видами национального парка Каменяк, полюбоваться видами вдоль набережной Ровиня и расслабиться на пляжах Верудела. Эти направления предлагают активный отдых на природе, подходящий как для коротких поездок, так и для более длинных отпусков в спокойные недели июля.

Неаполь открывает доступ к острову Капри с его культовой Голубой пещерой, прибрежным городом Сорренто, известным видами на Везувий, и красочным побережьем Позитано на Амальфийском побережье. Безье обеспечивает доступ к популярным местам, таким как песчаное побережье Вальрас-Плаж, пригодный для велосипедов канал дю Миди и прибрежный город Кап-д'Агд. Эти локации объединяют природу, побережье и традиционную городскую жизнь, которые остаются активными даже вне пикового сезона.

Доступные рейсы из Манчестера на начало июля открывают скрытые жемчужины Европы. Доступные рейсы из Манчестера на начало июля открывают скрытые жемчужины Европы.

Запуск этих дешевых рейсов к началу июля способствует более гибкому и независимому планированию путешествий. Это позволяет людям с гибким графиком воспользоваться более низкими тарифами и открыть менее переполненные направления. Путешественники могут сочетать спокойное природное окружение с аутентичной местной культурой, что позволяет наслаждаться содержательными отпусками вдали от переполненного и дорогостоящего пикового сезона.

Детали рейсов

Аэропорт вылета : Манчестер, Великобритания

: Манчестер, Великобритания Период путешествий : Конец июня – середина июля

: Конец июня – середина июля Стоимость : от £28 до £80 за обратный билет

: от £28 до £80 за обратный билет Авиакомпании : Ryanair, Jet2.com

: Ryanair, Jet2.com Направления : Майорка, Неаполь, Пула, Безье

Ключевые преимущества

Доступ к менее переполненным пляжам и городкам в межсезонный период.

Бюджетные тарифы для гибкой планировки путешествий.

Возможность совместить природу, культуру и отдых на побережье.

Удобные маршруты к недооцененным европейским жемчужинам, таким как Пула и Безье.

Дешевые рейсы из Манчестера на начало июля 2025 года открывают путешественникам доступ к скрытым европейским сокровищам, от живописных пляжей Майорки до очаровательных прибрежных городков Пулы и Безье. Благодаря лоукост-авиакомпаниям, таким как Ryanair и Jet2.com, путешественники могут насладиться бюджетными путешествиями, спокойным отдыхом и аутентичной культурой, избегая пикового сезона.