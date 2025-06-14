Достопримечательности Краби привлекают тихое внимание после съемок 'Мира Юрского периода'

Часть фильма "Мир Юрского периода: Возрождение", который выйдет на экраны 2 июля 2025, была снята среди диких скал и бухт Краби, Таиланд. Известный своими известняковыми скалами, прибрежными пещерами и густыми лесами, Краби был избран съемочной командой из-за его местности, тесно соответствовавшей доисторическому сеттингу фильма. Локации, такие как пляж Райлей и пещера Пхра Нанга, служили визуальными заменителями для сцен, изображающих дикие, древние среды.

Выбор Краби ставит эту часть южного Таиланда на карту кинематографического туризма. Бренд Avani предлагает тематические пакеты, включающие:

Размещение в Avani Ao Nang и Avani + Koh Lanta

и Активности, такие как каякинг и пешие походы

Спа-процедуры

Тематические кулинарные впечатления

Эти пакеты подчеркивают связь с фильмом, не изменяя природный характер местности. Рост внимания может повлиять на поведение посетителей, но вряд ли изменит атмосферу региона.

Экскурсии на каяках демонстрируют уникальные мангровые экосистемы Краби. Источник: Minor Hotels Экскурсии на каяках демонстрируют уникальные мангровые экосистемы Краби. Источник: Minor Hotels

С приближением премьеры фильма посетители могут начать замечать небольшие намеки на Голливуд, проникающие в местные пейзажи. Вокруг Райлей и Пхра Нанг можно увидеть handmade-вывески или заметки, намекающие на сцены фильма, а некоторые местные жители могут начать проводить непринужденные прогулки по местам, показанным в ленте. Хотя официальные мероприятия не запланированы, те, кто посетит регион между июлем и ноябрем, могут столкнуться с большей концентрацией туристической активности в этих зонах, особенно в обеденные часы и на выходных.

Путешественники могут добраться до съемочных локаций без экскурсий или коммерческих договоренностей. Пляж Райлей, доступный только на лодке, соединяется с пешеходными тропами поблизости и часто используется скалолазами. Пещеру Пхра Нанга можно достичь пешком от Райлей, и она обеспечивает доступ к прибрежным тропам. Национальный парк Тан Бок Кхорани имеет отмеченные тропы через лес и зоны с водопадами. Остров Хонг, также доступный на лодке, менее многолюден и идеален для коротких остановок на природе.

Пещера Пхра Нанг и пляж Райлей поражают культовыми известняковыми скалами. Источник: Minor Hotels Пещера Пхра Нанг и пляж Райлей поражают культовыми известняковыми скалами. Источник: Minor Hotels

Участие Краби в глобальной франшизе не существенно изменяет функционирование региона, но может привлечь внимание к местам, которые раньше оставались без внимания. Для независимых путешественников эта связь предлагает еще одну призму, через которую можно исследовать регион, особенно для тех, кто ищет природные ландшафты, которые теперь изображены на экране. Ожидается, что изменения в количестве посетителей будут умеренными и распределятся по времени.