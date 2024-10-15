Для США эскалация – это когда хуже становится россиянам, а когда хуже становится украинцам – это просто очередные проблемы украинцев

Нет, для Белого Дома направление северокорейских военнослужащих на войну в Украину – это не эскалация.

Они об этом ничего не говорят и не будут говорить. Сделают вид, что ничего не происходит.

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Ескалація, це коли гірше стає рашці. Наприклад, у результаті спецоперації дронами виноситься черговий НПЗ. Тоді це "ескалація" про яку говорить міністр оборони США і каже, що так не можна.

Якщо ж "виносять" українські ТЕЦ - це не ескалація. Це, звісно, неприємно, але ж не так, щоб якось допомагати українцям.

Якщо українські ракети летять у російські військові об'єкти - це ескалація.

Якщо російські ракети летять в українські дитячі лікарні - це не ескалація. Це просто чергові проблеми України.

Якщо ракета або дрон росіян кудись потрапляє і вибухає - це не ескалація. А от збити її - це уже страшенна ескалація.

Якщо війська НАТО заходять на територію України навіть просто щоб там постояти або брати участь у навчанні українських військових - це сама страшна ескалація, про яку навіть думати ніяк за жодних обставин не можна.

Якщо росіяни досягають угоди з північнокорейцями і останні посилають війська на війну проти України - це просто нові проблеми і втрати для України. Ескалації тут немає.

Коротше кажучи, ескалація - це лише коли навіть теоретично може стати гірше росіянам. А коли гірше стає українцям - це просто чергові проблеми українців.

Так працює логіка "деескалації".

Одна проблема. Ви справді вірите, що росіяни розплатяться з Кімом лише доларами, кукурудзою та зерном за "живий товар"? І не додадуть до цього літаків або інших потрібних технологій? Кім ще досить молодий. Може "кошмарити" регіон ще не одне десятиліття. І у цьому ніхто не буде винуватий окрім деескалаторів, які свого часу вирішили, що "українські пробелеми" до них ніколи не озвуться.