Вчера многие друзья спрашивали, что это за ребус я выставил в FB.

Теперь можно объяснить загадку.

Для команды Трампа раздался тревожный звоночек Для команды Трампа раздался тревожный звоночек

Среди двух кандидатов в вице-президенты Камала Харрис избрала губернатора Миннесоты Тима Волца. Он в прошлом – тренер команды по американскому футболу. Хотя я думал, что демократы изберут губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро (в студенческие годы – игрока баскетбольной команды).

Решение Харриса в пользу Волца могло быть продиктовано несколькими моментами. Первый – это усиление антиизраильских настроений среди демократов на фоне бомбардировок отдельных палестинских поселений, а также перед возможным обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Второй – уже более внутрипартийное расписание. Шапиро мог стать достаточно мощной фигурой в Белом Доме и претендовать на увеличение своих полномочий и функционала. Что могло не очень понравиться Харрису.

Но что бы то ни было, сейчас тройка демократов (Байден-Харрис-Волц) будет пытаться сбить темп и энергию Трампа. Полупустые трибуны на нескольких последних выступлениях Дональда – это тревожный колокольчик для его команды. Проблема в том, что он выложил на стол почти все карты (по Украине он уже начал даже повторяться). В то время как в карманах "тройки" еще могут быть интересные ходы.

Любопытно. Очень интересно…