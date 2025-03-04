Дипломатия Зеленского, или Не стоит недооценивать людей, которые себя переоценивают

СЛУГА НАРОДА ( брит вариант)

После нападения Японии на США в Перл-Харборе Америка вступила во 2 мировую войну.

В настоящее время британский лидер В. Черчилль приехал к президенту США Рузвельту и на 3 недели поселился в Белом Доме.

Его задачей было убедить старшего союзника, что британская Армия может побеждать.

Поведение Черчилля было необычным.

Вот как описывал его врач эти дни: "Я впервые видел, что Уинстон довольствуется слушающим. Можно почти почувствовать вес, который он придаст, чтобы привлечь к себе президента.

Черчилль поставил государственный интерес выше личных привычек и добился своего – Америка приняла решение начать войну сначала с Европы, а уже потом – на Тихом океане.

Великобритания была спасена.

СЛУГА НАРОДА ( укр вариант)

Президент Украины настойчиво искал встречи с вновь избранным президентом Трампом. Соглашение о ресурсах, которое хотя и должны подписать не президенты, а чиновники, стало таким поводом.

Трамп со все более пророссийскими заявлениями – далеко не Рузвельт. Однако цель встречи была ясна.

Во первых, Зеленский должен был продемонстрировать, что в ходе переговоров о прекращении войны Трамп встречается сначала с украинским президентом, а уже потом - с российским агрессором. При этом Зеленский должен был по максимуму выбить российские нарративы из представлений американцев.

И второе: Зеленский должен получить заверения Трампа, что Америка будет и дальше поставлять оружие Украине. Теперь – не безвозмездно, а за деньги европейцев и ресурсы Украины.

На практике все пошло не так. Зеленский на конкурсе капитанов в Белом доме не отказался от повадок главного мачо планеты. Трамп и Вэнс – тоже.

В результате ВСУ оказались на грани потери половины оружия (фото). Но воюют из последних сил.

Европа заявила, что мы вас поддерживаем, но вы должны договориться с Америкой. При этом на встречу лидеров 20 государств, кроме Зеленского, пригласили Залужного (других послов не было).

Американская верхушка с невиданным пафосом требует извинений и обещает наказания.

Дипломаты договорились, что для нормализации достаточно письма Зеленского с выражением сожаления по поводу неконструктивной встречи.

95 квартал со свойственным плинтусовым уровнем вывешивает на своей странице фото рояля с надписью Трамп.

Вашингтон оценил юмор. Военная помощь полностью остановлена.

Кремль выпил все запасы праздничного бухла.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Не стоит недооценивать людей, которые себя переоценивают. Рузвельт.