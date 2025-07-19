Дешевые семейные отпуска "все включено" 2025: скромный бюджет, но полноценный отдых
Если вы рассматриваете бюджетные семейные отпуска "все включено", сочетающие отличное качество обслуживания, разнообразные удобства, развлечения и доступные цены? Мы составили список из 23 доступных курортов "все включено" для семей, чтобы вы могли найти идеальный вариант.
Выберите любой из следующих дешевых курортов "все включено" для семей и отправляйтесь в незабываемое приключение!
Robinson Maldives
Один из лучших по соотношению цена-качество курортов "все включено" для семей.
На курорте вы можете:
- Попробовать себя в дайвинге
- Открыть мир коралловых рифов
- Отправиться на рыбалку в поисках трофейной рыбы
- Заняться кайтсерфингом
- Кататься на катамаране Здесь есть множество развлечений на любой вкус. А для детей предусмотрены игровые зоны и площадки с профессиональными аниматорами.
Это идеальное место для ищущих настоящий рай на земле. Роскошные номера с прекрасным видом на океан, белоснежные пляжи и кристально чистые воды делают Robinson на Мальдивах непревзойденным местом для отдыха.
Вебсайт: https://www.robinson.com/
Констанция Moofushi
Недорогой вариант семейного отпуска "все включено". Отель расположен на острове в атолле Ари, Мальдивы.
На территории отеля есть несколько ресторанов, баров, спа-центр, детский клуб и множество других развлечений.
Constance Moofushi предлагает многочисленные возможности для активного отдыха:
- Дайвинг
- Кайтсерфинг
- Виндсерфинг
- Снорклинг Отель также предлагает несколько онлайн-программ активностей и детское анимационное шоу, которые вполне подходят для семей с детьми.
Бронируйте отпуск сейчас и отправляйтесь в роскошное путешествие без переплат.
Вебсайт: https://www.constancehotels.com/en/
Grand Residences Riviera Cancun
Идеальное место для дешевых семейных отпусков "все включено". Расположенный в красивой лагуне Пуэрто-Морелос, отель предлагает комфортные номера, роскошный спа-центр, бассейны и прекрасную атмосферу для всей семьи. Это отличное место для активного отдыха – гости имеют доступ к:
- Катамарану
- Каякингу
- Снорклинга
- Дайвинга
- Теннисный корт
- Фитнес-центр "Все включено" в Grand Residences Riviera Cancun обеспечит вас тремя вкусными приемами пищи ежедневно, а также напитками и закусками круглосуточно.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие, полное воспоминаний, которые вы запомните навсегда.
Вебсайт: https://grandresidencesrivieracancun.com/
Sandies Bathala
Прекрасный вариант для недорогих семейных курортов "все включено". Расположенный на острове в Мальдивах, курорт предлагает роскошные номера с видом на океан, кристально чистые воды и множество развлечений на любой вкус.
Популярные водные виды спорта, доступные отдыхающим, включают:
- Дайвинг
- Снорклинг
- Каякинг
- Виндсерфинг Здесь также можно узнать больше о местной культуре, посетив традиционные островные села.
Sandies Bathala – идеальное сочетание роскошного мальдивского опыта и доступной цены.
Вебсайт: https://bathalamaldives.sandies-resorts.com/
Kudafushi Resort and Spa
Если вы ищете бюджетные семейные курорты "все включено", отправляйтесь на Мальдивы в Kudafushi Resort and Spa.
Вас ожидают роскошные номера с видом на океан или залив и множество развлечений.
- Дайвинг
- Снорклинг
- Экскурсии на каяках
- Виндсерфинг
- Программы для детей Отель предлагает релакс-процедуры в спа-центре.
Здесь вы можете насладиться роскошью и комфортом без переплат за отпуск.
Вебсайт: https://www.kudafushiresort.com/
Fiyavalhu
Еще один доступный семейный курорт "все включено" на Мальдивах. Расположенный на частном острове, Fiyavalhu предлагает комфортные номера с видом на море или сад и широкий выбор развлечений.
- Дайвинг
- Снорклинг
- Каякинг
- Фитнес-центр
- Открытый бассейн Отель предлагает детские программы и анимационные шоу для развлечения всей семьи. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с семьей.
Вебсайт: https://www.fiyavalhumaldives.com/
Макунуду
Прекрасное место для доступных семейных пляжных отпусков "все включено".
К услугам гостей водные развлечения и спа-центр для полного релакса.
Программа "все включено" в Makunudu включает в себя три приема пищи и напитки ежедневно, позволяя вам расслабиться и наслаждаться отпуском без забот о расходах.
Наслаждайтесь кристально чистыми водами и белыми пляжами Мальдив без переплат за роскошь.
Вебсайт: http://www.makunudu.com/
Sierra Lago Resort в Mascota
Доступные семейные отпуска "все включено" в Мексике с видом на горы и воду.
Sierra Lago Resort в Маскоте предлагает разнообразные развлечения:
- Катание на лодках
- Рыбалка
- Пешие и велосипедные прогулки А также отличный крытый бассейн и спа-услуги.
Прекрасное расположение, хорошие номера и множество развлечений сделают ваш отпуск незабываемым. Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение в горах Мексики.
Вебсайт: https://en.sierralagoresort.com/
Constantinou Bros Athena Royal Beach
Один из самых лучших и самых дешевых семейных курортов "все включено" на Кипре.
Constantinou Bros Athena Royal Beach предлагает:
- Бассейны
- Сауну
- Джакузи
- Фитнес-центр
- Теннисный корт
- Спа-центр Здесь также доступны дайвинг и другие водные виды спорта.
Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно и напитки в любое время дня.
Наслаждайтесь семейным отпуском на Кипре подальше от суеты с Constantinou Bros Athena Royal Beach.
Вебсайт: https://www.athenaroyal-cbh.com/
MarBella Elix
Отпуск в Греции с доступными семейными курортами "все включено". Вас ждет широкий выбор развлечений для всей семьи:
- Каякинг
- Виндсерфинг
- Дайвинг
- Теннисный корт
- Спортзал
- Программы для детей
- Спа-центр А также три приема пищи ежедневно, закуски и напитки в течение дня. Наслаждайтесь отпуском на красивом побережье Греции без переплат за роскошь и удобство.
Вебсайт: https://www.marbella.gr/
Akumal Bay Beach & Wellness Resort
Один из самых лучших бюджетных семейных курортов "все включено" на Карибском побережье Мексики.
Akumal Bay Beach & Wellness Resort предлагает роскошные номера с видом на море или сад и широкий выбор удобств и развлечений для семьи.
- Фитнес-центр
- Спа
- Дополнительные удобства для детей
- Бассейны и аквапарк
- Снорклинг
- Каякинг
- Дайвинг А также три приема пищи ежедневно, закуски и напитки в течение дня.
Отправляйтесь в незабываемое семейное происшествие в Мексике!
Вебсайт: https://www.akumalbayresort.com/
Iberostar Grand Paraiso в Riviera Maya
Отправляйтесь в Плайя-дель-Кармен на Карибском побережье Мексики в один из лучших и доступных семейных курортов "все включено".
Отель Iberostar Grand Paraiso на Ривьере Майя предлагает:
- Бассейн с волнами
- Спа-центр
- Фитнес-центр
- Клуб для детей
- Спортивные развлечения Гости также могут насладиться дайвингом и другими водными видами спорта.
Бронируйте отпуск в Iberostar Grand Paraiso на Ривьере Майя сейчас и готовьтесь к незабываемому семейному приключению!
Вебсайт: https://www.iberostar.com/
Excellence Punta Cana в Dominical Republic
Прекрасный дешевый семейный курорт "все включено" на Карибском побережье.
Excellence Punta Cana предлагает разнообразные развлечения на любой вкус:
- Водные виды спорта
- Теннисный корт
- Спа-центр
- Дополнительные услуги для детей А также три приема пищи в день, закуски и напитки, включая алкогольные коктейли, в любое время дня.
Бронируйте отпуск в Excellence Punta Cana сейчас и отправляйтесь в прекрасное семейное приключение в Доминиканской Республике!
Вебсайт: https://www.excellenceresorts.com/
Cocoon Maldives
Хотите отпуск "все включено" на доступном семейном курорте на Мальдивах?
Cocoon Maldives предлагает множество развлечений для всей семьи:
- Дайвинг
- Снорклинг
- Фитнес-центр
- Спа-центр Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски и напитки, включая алкогольные и безалкогольные коктейли, в любое время дня.
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Вебсайт: https://www.cocoonmaldives.com/
Vilamendhoo Island Resort & Spa
Лучшие семейные отпуска "все включено" по бюджету, что позволяет наслаждаться красотой Мальдив без переплат за роскошь.
Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски и напитки в любое время дня.
Отличные номера и доступные цены делают этот курорт отличным выбором для семейного отпуска с ограниченным бюджетом. Бронируйте отпуск в Vilamendhoo Island Resort & Spa сейчас и отправляйтесь в незабываемое семейное приключение на Мальдивах!
Вебсайт: https://www.vilamendhoo.com/
Protur на острове Mallorca в Испании
Отпуск в Испании – что может быть лучше? Только отпуск "все включено" на бюджетном семейном курорте Protur на Майорке.
Помимо роскошных номеров и красивых пейзажей, отель предлагает бассейны, разнообразные спортивные развлечения и услуги для детей, а также спа-центр. Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, доступные в течение дня.
Отличные номера и доступные цены делают этот курорт одним из лучших в Испании. Отправляйтесь в незабываемое семейное приключение в Испании сейчас!
Вебсайт: https://protur-hotels.com/
Blue Ivy Hotel and Suites in Kypr
Прекрасный выбор для бюджетных семейных курортов "все включено" на восточном побережье Кипра.
The Blue Ivy Hotel and Suites предлагает:
- Крытые и открытые бассейны
- Водные горки
- Также есть детский клуб и другие развлечения для всей семьи.
Наслаждайтесь роскошным отпуском на Кипре без переплат. Бронируйте незабываемое семейное приключение!
Вебсайт: https://blueivyhotelprotaras.com/
Mahekal Beach Front Resort & Spa
На Карибском побережье Мексики в Плайя-дель-Кармен расположен доступный семейный курорт "все включено". Mahekal Beach Front Resort & Spa предлагает:
- Рестораны
- Бары
- Бассейны
- Пляж
- Спа-центр А также множество развлечений для всей семьи, таких как водные виды спорта, теннисный корт и детский клуб.
С программой "все включено" вам не придется беспокоиться о расходах на еду – три приема пищи, закуски и напитки доступны целый день.
Бронируйте отпуск в Mahekal Beach Front Resort & Spa сейчас и отправляйтесь в приключение в Мексику!
Вебсайт: https://www.mahekalbeachresort.com/
Cozumel Palace в Мексике
Еще один из лучших бюджетных семейных курортов "все включено". Расположенный на острове Косумель, курорт предлагает роскошные номера с видом на море или сад.
На территории отеля есть различные развлечения для семьи:
- Бассейны
- Пляж
- Спа
- Фитнес
- Детский клуб А также множество специальных событий.
Наслаждайтесь красотой Косумеля и роскошью отеля, создавая незабываемые воспоминания в Мексике!
Вебсайт: https://cozumel.palaceresorts.com/
Palms Resort in Jamaica
Самые дешевые семейные курорты "все включено" в Негриле на северном побережье Ямайки.
Программа "все включено" включает в себя три приема пищи ежедневно, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, доступные в любое время дня.
Замечательные номера и доступные цены делают этот курорт отличным выбором для семейных отпусков.
Вебсайт: https://www.thepalmsjamaica.com/
Renaissance Wind Creek Curacao Resort
Бюджетные семейные курорты "все включено". Расположенный на Кюрасао, отель предлагает роскошные номера с видом на океан и сад, три приема пищи ежедневно, закуски и напитки.
Гости Renaissance Wind Creek Curacao Resort могут насладиться разнообразными развлечениями на любой вкус.
- Бассейн
- Спа
- Водные виды спорта
- Детский клуб Бронируйте отпуск в Renaissance Wind Creek Curacao Resort сейчас и отправляйтесь в прекрасное семейное приключение на этом красивом острове!
Вебсайт: https://www.marriott.com/
Barceló Portinatx Ibiza
Когда речь идет о лучших доступных семейных курортах "все включено" на Ибице, Barceló Portinatx однозначно в топе списка. Отель Barceló Portinatx предлагает множество развлечений для всей семьи:
- Бассейны
- Пляж
- Водные виды спорта
- Детский клуб
- Анимационные программы целый день А также три приема пищи в день, закуски, алкогольные и безалкогольные напитки в любое время дня.
Прекрасные условия проживания и доступные цены делают этот курорт привлекательным для семейных отпусков.
Вебсайт: https://www.barcelo.com/
Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels в Барбадосе
Отправляйтесь на Барбадос, чтобы отдохнуть в одном из лучших бюджетных семейных курортов "все включено" – Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels. Отель предлагает множество развлечений для всей семьи:
- Бассейны
- Пляж
- Спа-центр
- Фитнес-центр
- Детский клуб с аниматорами С тремя приемами пищи каждый день, закусками, алкогольными и безалкогольными напитками, доступными в любое время дня, вам не придется думать о дополнительных расходах.
Бронируйте проживание в городе Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels сейчас – подарите своей семье незабываемый отпуск на Барбадосе! Вебсайт: https://www.marriott.com/
Независимо от того, какой курорт вы выберете, вы насладитесь незабываемым доступным отпуском "все включено" для семей, который будете вспоминать годами!
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