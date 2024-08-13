Демографическая ситуация в Украине: достаточно ли 20 млн населения
Продолжим о демографии и "Украине достаточно и 20 миллионов населения".
Ему (не для умирающего) можно выкопать ресурсами одного не квалифицированного рабочего и одной лопаты. Первый вариант.
А можно с помощью экскаватора и одного более квалифицированного рабочего. Второй вариант.
Во втором варианте требуется экскаватор и обученный рабочий.
Далее текст на языке оригинала
Другий варіант — швидше. Продуктивність праці вища.
Якщо ви держава, то екскаватор можна купити або виробити. В першому випадку — це імпорт. В другому — потенційний експорт (якщо ваш екскаватор потрібен в інших країнах).
Якщо ви копаєте дійсно помиральну яму, яка не виробляє експортну додану вартість і виробництва екскаваторів у вас немає — то ви витрачаєте валюту на імпорт, не отримуючи валюту з експорту.
В даному конкретному випадку.
Якщо ви копаєте фундамент для будівництва заводу з виробництва екскаваторів — то вірогідність отримання експортної валюти зростає. Бо ви зможете виробити екскаватор і продати його за кордон.
А разом з цим — трансформуєте не кваліфікованих робітників (з лопатами) в кваліфікованих (з екскаваторами).
В процес потрібно долучити українських науковців та інженерів.
Де взяти гроші на будівництво заводу? Надрукувати гривню, за яку купити необхідне (переважно імпортне) обладнання і (також українські) будівельні матеріали. Навчити персонал.
Або потрібен ринок капіталів.
Так от продуктивність праці.
20 мільйонів людей в різний спосіб можуть копати ями. Хтось лопатою, хтось палкою-копалкою, хтось своєю потужністю, а хтось язиком-ляпавкою.
Але їх продуктивність праці буде низькою. Відповідно — економічний ефект буде примарним. Навіщо нам стільки ям?
Паралельно з цим нам пропонують імпорт сотень тисяч не кваліфікованих кадрів з бідних країн Азії та Африки.
Щоби ми викопали ще більше ям!
Зауважу — ринок капіталів та інші обов‘язкові складові успішних економік не пропонують.
Бо окрім друку гривні з метою отримання валюти є ще такі штуки як фондовий ринок, кредитування та страхування експорту, закупівля імпортного обладнання без мит в обмін на виробництво експортної доданої вартості.
Багато чого є, чого у нас немає.
Тобто.
Хоч 10, хоч 20, хоч 50, хоч 100 мільйонів людей. Без економічних інструментів — це просто кількість людей, що потребує їжі, одягу та інших умов життя.
І всі вони копають ями лопатами.