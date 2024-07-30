Действительно ли покупка авто во время войны не является критической потребностью?

"Покупка авто во время войны не является критической потребностью, — министр финансов о транспортном налоге в размере 15% стоимости".

Общественный транспорт в Киеве.

1. Его мало, он не покрывает все нужды (станции метрополитена, трамвай и т.п.)

2. Во время воздушных тревог он не работает (исключая маршрутки и станции метрополитена на правом берегу + городская электричка)

Поэтому горожане по возможности пользуются автомобилями.

Далее:

Внутренний туризм всегда зависел от автомобильного транспорта. Разве что большие туристические локации комфортны в смысле логистики (Интерсити+ во Львов и Одессу). Не каждый хочет ехать 16 часов в купе в Яремче или на автобусе в Канев. Или Ужгород или Черновцы.

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Авиасообщения нет, ж/д сообщение с соседними странами перегружено.

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Автомобили сыграли решающую роль (как и заличный транспорт) в быстрой релокации людей с оккупированных территорий в 2022 году.

Конечно, что:

Автомобили на фронт, автомобили для логистики.