Deep Dive Dubai: Откройте тайны подводного города на глубине 60 метров

Deep Dive Dubai – это потрясающая подводная аттракция с глубиной 60 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Расположена в районе Над Аль Шеба, недалеко от центра Дубая и международного аэропорта.

Характеристики дайвинг-комплекса

Необычная аттракция открыта для туристов с 2021 года. Ее считают одним из самых глубоких искусственных пресноводных бассейнов в мире с объемом 14 миллионов литров.

Самый большой дайвинг-комплекс оснащен гипербарической камерой, функциональным освещением и качественной звуковой системой. Здесь применяется современная система фильтрации с использованием технологий NASA, вулканических пород и ультрафиолетового излучения, очищающего воду каждые 6 часов.

Подводная достопримечательность включает в себя ресторан с изысканной кухней, магазин с оборудованием для дайвинга и сувенирный магазин. Также есть зона для деловых встреч – просторный конференц-зал на 100 гостей.

Deep Dive Dubai – это шикарная подводная аттракция для экстремалов. Источник: Freepik Deep Dive Dubai – это шикарная подводная аттракция для экстремалов. Источник: Freepik

Происходящее в "подводном королевстве" фиксируют 56 камер, транслирующих изображения на большие экраны. Вы можете наблюдать за погружениями близких через окно или на мониторах, размещенных по всему Deep Dive Dubai.

Таинственный подводный город

Подводное сооружение имеет форму огромной морской раковины, что связано с древней историей Эмиратов, славившихся добычей жемчуга. На глубине 6 метров создана интересная конструкция – захватывающий подводный город. Эта крутая аттракция оснащена 56 камерами с инновационными звуковыми и световыми системами.

Дайверы в восторге от открывающихся под водой картин. Вы можете увидеть таинственные дома с элегантными аркадами, затонувшие автомобили и бытовые предметы. Чтобы исследовать подводный город с множеством интересных элементов, нужно несколько погружений.

Учебные курсы в Deep Dive Dubai

Deep Dive Dubai с радостью навещают как новички, так и опытные дайверы. Погружение туристов контролирует профессиональный инструктор. Экстремальные путешественники сами выбирают глубину погружения, а все необходимое оборудование предоставляется на месте.

Deep Dive Dubai организует курсы по фридайвингу и скуба-дайвингу. Для туристов от 10 лет и старше доступны групповые экскурсии с профессиональными инструкторами.

Deep Dive Dubai предлагает курсы обучения фридайвингу и скуба-дайвингу. Источник: Freepik Deep Dive Dubai предлагает курсы обучения фридайвингу и скуба-дайвингу. Источник: Freepik

Грандиозная подводная аттракция предлагает обучающие курсы разных категорий в зависимости от уровня сложности:

Discover – для новичков в подводном мире. Этот курс помогает овладеть базовыми практическими знаниями и получить бесценный опыт первых погружений.

– для новичков в подводном мире. Этот курс помогает овладеть базовыми практическими знаниями и получить бесценный опыт первых погружений. Dive – благодаря этой категории путешественники могут достигать больших глубин, что подтверждается сертификатом.

– благодаря этой категории путешественники могут достигать больших глубин, что подтверждается сертификатом. Develop – категория, где навыки соответствуют уровню инструктора по дайвингу. Она позволяет овладеть всеми тонкостями этой увлекательной деятельности.

Deep Dive Dubai уделяет особое внимание безопасности путешественников. Здесь оборудован гипербарический центр на 12 человек, предназначенный для оказания первой помощи в случае несчастного случая или ухудшения здоровья во время экстремальных занятий.

Deep Dive Dubai – уникальная подводная локация, где всегда интересно. Источник: Freepik Deep Dive Dubai – уникальная подводная локация, где всегда интересно. Источник: Freepik

Помимо увлекательных погружений, Deep Dive Dubai предлагает шикарные развлечения на суше, включая экскурсии и развлекательные шоу для детей.

Окунитесь в голубые воды Deep Dive Dubai, чтобы почувствовать драйв и зарядиться энергией!