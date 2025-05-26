Deep Dive Dubai: Відкрийте таємниці підводного міста на глибині 60 метрів

Deep Dive Dubai – це приголомшлива підводна атракція з глибиною 60 метрів, занесена до Книги рекордів Гіннеса. Вона розташована в районі Над Аль Шеба, неподалік від центру Дубая та міжнародного аеропорту.

Характеристики дайвінг-комплексу

Незвичайна атракція відкрита для туристів із 2021 року. Її вважають одним із найглибших штучних прісноводних басейнів у світі з об’ємом 14 мільйонів літрів.

Найбільший дайвінг-комплекс оснащений гіпербаричною камерою, функціональним освітленням і якісною звуковою системою. Тут застосовується сучасна система фільтрації з використанням технологій NASA, вулканічних порід і ультрафіолетового випромінювання, що очищає воду кожні 6 годин.

Підводна атракція включає ресторан із вишуканою кухнею, магазин із обладнанням для дайвінгу та сувенірну крамницю. Також є зона для ділових зустрічей – просторий конференц-зал на 100 гостей.

Deep Dive Dubai – це шикарна підводна атракція для екстремалів. Джерело: Freepik

Те, що відбувається в "підводному королівстві", фіксують 56 камер, які транслюють зображення на великі екрани. Ви можете спостерігати за зануреннями близьких через вікно або на моніторах, розміщених по всьому Deep Dive Dubai.

Таємниче підводне місто

Підводна споруда має форму величезної морської мушлі, що пов’язано з давньою історією Еміратів, які славилися видобутком перлів. На глибині 6 метрів створено цікаву конструкцію – захопливе підводне місто. Ця крута атракція оснащена 56 камерами з інноваційними звуковими та світловими системами.

Дайвери в захваті від картин, що відкриваються під водою. Можна побачити таємничі будинки з елегантними аркадами, затонулі автомобілі та побутові предмети. Щоб дослідити підводне місто з безліччю цікавих елементів, потрібно кілька занурень.

Навчальні курси в Deep Dive Dubai

Deep Dive Dubai із радістю відвідують як новачки, так і досвідчені дайвери. Занурення туристів контролює професійний інструктор. Екстремальні мандрівники самі обирають глибину занурення, а все необхідне обладнання надається на місці.

Deep Dive Dubai організовує курси з фрідайвінгу та скуба-дайвінгу. Для туристів від 10 років і старше доступні групові екскурсії з професійними інструкторами.

Deep Dive Dubai пропонує курси навчання фрідайвінгу та скуба-дайвінгу. Джерело: Freepik

Грандіозна підводна атракція пропонує навчальні курси різних категорій залежно від рівня складності:

Discover – для новачків у підводному світі. Цей курс допомагає опанувати базові практичні знання та отримати безцінний досвід перших занурень.

Dive – завдяки цій категорії мандрівники можуть досягати великих глибин, що підтверджується сертифікатом.

– завдяки цій категорії мандрівники можуть досягати великих глибин, що підтверджується сертифікатом. Develop – категорія, де навички відповідають рівню інструктора з дайвінгу. Вона дозволяє оволодіти всіма тонкощами цієї захопливої діяльності.

Deep Dive Dubai приділяє особливу увагу безпеці мандрівників. Тут обладнано гіпербаричний центр на 12 осіб, призначений для надання першої допомоги в разі нещасного випадку або погіршення здоров’я під час екстремальних занять.

Deep Dive Dubai – унікальна підводна локація, де завжди цікаво. Джерело: Freepik

Окрім захопливих занурень, Deep Dive Dubai пропонує шикарні розваги на суші, включно з екскурсіями та розважальними шоу для дітей.

Зануртесь у блакитні води Deep Dive Dubai, щоб відчути драйв і зарядитися енергією!