Чудо среди песков ОАЭ: посетители поражены ультрасовременным SeaWorld Abu Dhabi

Столица ОАЭ Абу-Даби открыла первый в регионе невероятный морской тематический парк SeaWorld. Парк площадью 183 000 кв. м поражает удивительными чудесами.

В SeaWorld посетители могут увидеть более 150 видов морских животных. Кроме того, зоны отдыха поделены на своеобразные "королевства", которых всего восемь, пишет Traveller.

Туристы могут посетить самые невероятные уголки планеты — от горящих тропиков до холодных полюсов. Более того, аттракционы, рестораны и торговые центры в каждом из королевств уникальны.

В удивительном аквариуме туристы могут наслаждаться красотой многих океанских видов. Здесь комфортно чувствуют себя морские львы, невероятные рыбы, а также дельфины и фламинго. Есть также морские змеи, черепахи, бамбуковые акулы и скаты.

Всего в самом большом аквариуме проживает более 68 000 животных, таких как акулы, скаты и стаи рыб. Особенность SeaWorld состоит в том, что все животные снабжены идеальными условиями дикой природы, поэтому они чувствуют себя комфортно и безопасно.

Безумные аттракционы в SeaWorld

Безумные аттракционы. Источник: seaworldabudhabi.com Безумные аттракционы. Источник: seaworldabudhabi.com

Посетителей поражают удивительные американские горки. На них можно ощутить настоящее волнение. Аттракцион предлагает гостям путешествие по океану и исследование коралловых рифов и затонувших кораблей. Неожиданной изюминкой является то, что этот аттракцион первый в мире производит выброс с нулевой гравитацией и первое в мире двойное пике с вращением.

Кроме того, туристов привлекает аттракцион Hypersphere 360°, позволяющий зайти внутрь гигантского шара для увлекательного мультимедийного погружения на 360º, чтобы открыть скрывающееся под морями.

Антарктида среди песков ОАЭ

Антарктида среди песков. Источник: seaworldabudhabi.com Антарктида среди песков. Источник: seaworldabudhabi.com

Невероятно, но организаторам парка удалось воспроизвести атмосферу настоящей Антарктиды в жарких песках. Здесь действительно можно остыть, поскольку температура воздуха в этой зоне составляет 1°C, а температура воды – 7°C. Это обеспечивает идеальный климат для главной аттракции этого королевства – пингвинов. Более того, в этом королевстве есть шесть различных видов пингвинов.

Самый большой в мире аквариум

Аквариум поражает своим величием. Источник: seaworldabudhabi.com Аквариум поражает своим величием. Источник: seaworldabudhabi.com

Посетителей поражает ошеломляющий аквариум в SeaWorld Abu Dhabi. Действительно, стоит посетить парк только для этого аквариума, ведь он содержит 25 миллионов литров воды и является домом для различных водных животных. Расположенный в королевстве Безграничного океана, этот поразительный опыт является обязательной аттракцией парка.

Самый большой в мире LED-экран

Самый большой в мире LED-экран. Источник: seaworldabudhabi.com Самый большой в мире LED-экран. Источник: seaworldabudhabi.com

Но это еще не всё. После безумных развлечений и сказочных животных туристам предложат посмотреть на самый большой в мире LED-экран. Он смотрится как огромный цилиндр, обхватывающий весь периметр. Его размеры впечатляют. Экран простирается от пяти метров над землей до 21 метра над землей и имеет ширину 227 метров, создавая пространство для впечатляющих визуальных эффектов.

Центр по уходу за животными

Профессиональный центр ухода за животными. Источник: seaworldabudhabi.com Профессиональный центр ухода за животными. Источник: seaworldabudhabi.com

SeaWorld Abu Dhabi также имеет профессиональный центр по уходу за животными. Поэтому посетители могут быть уверены, что за всеми животными в парке должным образом ухаживают.