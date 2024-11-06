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Что ждать от второго президентства Трампа

Олег Постернак

Что ждать от второго президентства Трампа
Что ждать от второго президентства Трампа

Пара беглых заметок для понимания, что ожидать от второго президентства Трампа.

Во-первых, нужно учесть, что это его второй и последний срок. А значит, он не обременен электоральной зависимостью и будет чувствовать себя лидером, у которого не связаны руки. Плюс у него полный контроль над Сенатом и Палатой представителей. Полный пакет для быстрой и молниеносной политики.

Во-вторых, прецедентом является постановление Верховного Суда, которое предоставляет президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности после того, как он покидает свой пост. А это вызовет бурный энтузиазм у Трампа, который подвержен "простым решениям" и эксцентричным шагам.

В-третьих, на этот раз Трамп окружит себя только верными, лояльными и абсолютно послушными чиновниками и канцеляристами, не способными спорить с ним. Он хорошо будет помнить "измену" Пенса, Милли, Коми и т.д. Большой уроль будут играть члены его семьи.

Источник:facebook.com

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