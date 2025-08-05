Что ждать от августовского визита Виткоффа в РФ

Все явно, официально или в глубине черепной коробки признают факт имперского нападения РФ на Украину в 2014 г. и что этот факт – удар по общечеловеческой морали и международному праву. Даже Обама это признал, когда перестал терзаться сомнениями, чьи это войска оккупировали Крым? Даже Асад с Нетаньяху признавали, почему Асад и медлил с признанием аннексии Крыма. Лукашенко её до сих пор не признал. Но кто и что сделал для восстановления справедливости?

Не будем разбирать это в деталях, лишь признаем, что стратегия приличных стран и ООН до второго пришествия Трампа была стратегией увещевания агрессора. Десять лет россиян убеждали, что они ведут себя не по-людски. Но эти же десять лет показали и недостаточную эффективность стратегии убеждения агрессора и проблема её смены стала очевидной. Решением этой задачи и занимается полгода администрация Трампа.

Трамп делает абсолютно логичные вещи и сопровождает это словами и действиями, которые оставляли простор его оппонентам, врагам и мейнстриму для самых широких трактовок по принципу: всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Но простор таких трактовок всё больше сужается и от результата визита Виткоффа в Москву до 8 августа зависит выйдет или нет из оборота мем о непредсказуемости Трампа вслед за мемом о нём как об агенте кремля.

Так как стратегия увещевания/убеждения агрессора исчерпала себя, то Трамп переходит к стратегии наказания РФ. Её первый логичный этап – полное эмбарго на торговлю с РФ. "Правильные самаритяне" десять лет справедливо говорили, что путин – это Гитлер ХХI века, но продолжали торговать с РФ. В том числе, продавать лекарства. Великобритания, США и СССР не продавали их ни Гитлеру, ни Муссолини. Сталин после 22 июня 1941 г. торговлю с ними вообще прекратил.

"Правильные самаритяне" исходили из того, так как РФ бомбит Украину, а не нас, то ведём себя почти как СССР до 22 июня 1941 г. Но всесторонне порицаем РФ за геноцид, который она ведёт против украинцев. Если кто-то из юристов хочет возразить, что это не геноцид, а всего лишь военные преступления или "издержки" войны, то пусть сосчитает, сколько раз "путин", медведев и все СМИ в РФ заявляли, что украинцев и Украины нет и никогда не было. Отрицание существования украинцев на словах дополняется убийством, похищением детей и государственной политикой всесторонней деукраинизации, которую в РФ называют "денацификацией".

Гитлер был гораздо гуманней по отношению к евреям в Германии и Австрии, так как требовал от них лишь покинуть территорию Европы и подталкивал к этому, пока Рейх не оказался в военной блокаде. Гитлеру не нужны были евреи в Европе даже в виде рабочей силы, живущей в гетто с шестиконечными звёздами на рукавах. Рашисты не создают даже такие гетто, где можно петь "Червону калину" и другие песни, но нужно носить трезубец. За "Червону калину" в РФ и на оккупированных территориях забирает полиция, тогда как гитлеровцы требовали от евреев всячески демонстрировать своё еврейство. Гитлер даже обещал им Палестину, лишь бы они там воевали с Великобританией. Если его политика – это геноцид евреев, то политика РФ в отношении украинцев – геноцид в высшей степени.

"Правильные самаритяне" её, разумеется, осуждают, но торговать с путино-гитлером продолжают. Расеянцы своё мнение о "путине" с 2014 г. массово не меняют, на войну с Украиной отправляются, а лично "путин" с 2021 г. требовал запретить сравнивать себя с Гитлером, а СССР с Третьим Рейхом. В мае 2025 г. ФСБ через суды прошлась по соцсетям и СМИ в РФ и удалила оттуда все картинки с изображением "путина" как Гитлера, даже если это фоторепортажи. "Правильным самаритянам" ни переубедить кремлёвцем, ни перевоспитать россиян за десять лет не удалось.

Всё это надоело Трампу, и не только ему, поэтому он начал с перевоспитания самих "правильных самаритян" методом "войны пошлин". В том числе и с особо гуманных фармацевтических фирм Швейцарии, чтобы не продавали лекарства РФ. Других путей к эмбарго на торговлю с РФ у Трампа просто нет. Настоящий агент кремля.

Если Трамп будет просто в стиле матери Терезы и Джо Байдена говорить, что "путин" убийца, то ему может и дадут Нобелевку за мир к концу каденции, но эмбарго от этого не появится. Поэтому он лезет в карман за подводными лодками и поднимает всем пошлины, а о "путине" говорит, что тот не дурак и пора бы уже договориться. В общем, добрым словом и пистолетом, в том числе в адрес "правильных самаритян". За это неправильные самаритяне и вовсе не самаритяне, а также агенты кремля, брызжут слюной про "рыжий чуб" и файл Эпштейна. Этот файл потребовался, так как за две избирательные кампании Трамп, как объясняют, когда был молод, то переспал с половиной женщин США. Но так как мало кто уже видит в этом грех, даже если это так, и Трамп выглядит как Казанова ХХ века, то требуется нечто, по-настоящему леденящее кровь.

Если файл Эпштейна пытаются плотно наклеить на Трампа, то значит – война пошлин и вся смена стратегии идут в правильном направлении, а "правильные самаритяне" и Нетаньяху вздыхают по "сонному Джо", когда можно было "спать" и быть праведником. С Трампом точно не заснёшь.

Следующий этап после эмбарго на торговлю с РФ – это боевые действия против неё. Не только в формате поставок оружия Украине, и не только на территории Украины, на чём очень любят делать акцент в Москве и в Пекине, забывая о шахтах Донбасс, рожавших в 2014 г. танки, "Буки" и бурят. Если эмбарго методами "войны пошлин" на грани перехода в реальность, несмотря на технические и другие сложности, то следующая за ним серия – ракетные удары по РФ от НЛО с воздуха и из-под воды.

Трамп обещает показать "путину" и кремлёвцам настоящих "зелёных человечков", а не таких туфтофых, как были в Крыму. Таких, которых не видно, а они есть. Джей Ди Вэнс говорит, инопланетяне существуют и он, как вице-президент США стремится установить с ними контакт и "докопаться до правды". Вероятно, росиянцы первыми ощутят на себе, что Вэнс таки "докопался", пока Трамп "бурил".

Виткофф собирается прилететь в РФ по приглашению кремлёвцев, а Келлог приехать опять в Украину, так как Трамп поставил рашистам ультиматум – они готовы заплатить за просмотр всего этого сериала от эмбарго до НЛО, или как? При этом есть условие, если показ серила начнётся, то прервать его будет сложно и платить за это придётся отдельно.

При всех возможных вариантах ответа кремлёвцев наиболее вероятным представляется вариант внезапной кончины "путина", так как позволяет им перейти к "бегу на месте" и подписать прекращение огня с Украиной без всяких условий и обязательств на будущее, кроме одного – вести переговоры.

Такой вариант выглядит для кремлёвцев оптимальным по многим причинам и даёт им широкое поле манёвра. Поэтому Келлог и готов посетить Киев, чтобы на Банковой опять не учудили и не повторили сцену в Овальном кабинете или с НАБУ и САП, а Виткофф с Ближнего Востока полетел в Вашингтон для "сверки часов", а не прямо в Москву. Смерть "путина" в "плохой месяц" август выглядеть вполне канонично, и заодно избавит Москву от участи Берлина, где вовремя не похоронили Гитлера. Но, умом расею не понять.