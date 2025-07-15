Что заставило Трампа изменить позицию по отношению к России?

Основное из заявлений Дональда Трампа об Украине:

Украина получит оружие на миллиарды долларов - в частности, батареи Patriot и ракеты к ним, но не только. "НАТО закупит у США военное оборудование, и его быстро распределят для поля боя в Украине". Axios сообщает, что речь может идти о сделке на $10 млрд.

Трамп предположил, что Украина может получить до 17 (?) дополнительных Patriot от третьих стран – и сказал, что над этим сейчас работают. Марк Рютте кивнул головой. Хотя здесь требуются официальные уточнения относительно числа. Ввиду того, как говорит Трамп, речь может идти не о батареях, а о пусковых или ракетах-перехватчиках.

Трамп заявил, что он очень недоволен Россией – и если через 50 дней не будет соглашения, он введет вторичные пошлины – по меньшей мере на 100%.

О санкционном законопроекте: "В Сенате действительно разработали довольно неплохой законопроект. Его, пожалуй, очень легко примут, в том числе и демократы. ... Я не уверен, что нам это нужно, но то, что Сенат делает - это точно хорошо. ... Мы можем ввести вторичные пошлины без Сената, без Палаты представителей, но этот законопроект".

О том, что заставило Трампа изменить позицию: "Я много разговариваю с Путиным о том, чтобы решить эту войну. Я всегда кладу трубку и говорю: "Это был приятный звонок". А потом по Киеву или по какому-то другому городу запускают ракеты. Я иду домой и говорю Первой Леде:" А она отвечает: "О, в самом деле? Потому что только разбомбили еще один город.