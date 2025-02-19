Что Трамп сказал об Украине после встречи делегаций РФ и США

Переслушал комментарии Трампа об Украине, которые он сделал вчера. О выборах и рейтинге Зеленского, отсутствии Украины на встрече в Саудовской Аравии, обстрелах Киева и размещении войск в Украине. Вот главное.

Журналист: Есть ли у вас какое-то сообщение для украинцев, которые после трех лет борьбы могут чувствовать себя преданными или разочарованными из-за отсутствия места на переговорах в Саудовской Аравии?

Трамп: Ну, я очень разочарован случившимся. Этой войны никогда бы не было, будь я президентом… Я слышу, что они расстроены тем, что не получили места. Они имели место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было решить очень просто. Неопытный участник переговоров мог решить это много лет назад. Без потери большого количества земли, без потери жизни.

Я не хочу, чтобы всех этих людей больше убивали. Это россияне и украинцы, но они люди – независимо от того, откуда они. Я считаю, что у меня есть сила положить конец этой войне. Но сейчас я услышал: нас не пригласили. Ну у вас было три года. Вам следовало закончить это три года назад. Вам не нужно было этого начинать. Вы могли заключить сделку. Я мог заключить для Украины соглашение, которое оставило бы им почти всю землю. И людей не убили бы, ни город не разрушили бы, и ни одного купола не снесли бы. Но они избрали этого не делать. И у Байдена, честно говоря, нет понятия. Он был таким плохим, таким жалким.

Ж: Мы слышим, что Россия хочет заставить Украину провести новые выборы, чтобы подписать любое мирное соглашение. США когда-нибудь поддержат это?

Трамп: У нас ситуация, когда в Украине не было выборов и есть военное положение. И украинский лидер – мне неприятно это говорить, но его рейтинг упал до 4%. (?Неясно, откуда у Трампа именно такая цифра) И когда они хотят место за столом переговоров, разве народ Украины не должен сказать – знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас не было выборов? Это идёт не от России. Это то, что идет от меня, а также многих других стран.

Большинство городов перевернуто. Здания разрушены. …Россия не сделала этого в Киеве, потому что думаю, они не хотят запускать слишком много ракет. Они сделали это на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, вероятно, это произошло бы очень быстро. Но у вас есть города, которые совершенно уничтожены. Украину просто истребляют. Знаете, люди устали от этого. Они хотят увидеть, чтобы что-нибудь произошло.

Ж: Рассмотрели бы вы вывод всех американских войск из Европы как часть мирного соглашения с Путиным?

Трамп: Никто не просил меня об этом, поэтому я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос действительно никогда не возникал.

Ж: Поддерживаете ли вы размещение европейских миротворческих войск в Украине в рамках мирного соглашения?

Трамп: Если они хотят это сделать, это отлично. Я полностью за. Франция об этом вспомнила, Великобритания. Нам не придется размещать войска, потому что мы очень далеко. Но если у нас будет мирное соглашение, с точки зрения Европы иметь там войска было бы хорошо. Я бы вообще не возражал.