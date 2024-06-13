Что такое волатильность в слотах онлайн-казино

Опытные игроки выбирают автоматы в онлайн-казино, руководствуясь не только личными предпочтениями в сюжете, количеством активных линий или наличием бонусных раундов, но и по техническим параметрам: отдачей (RTP) и волатильностью. От них напрямую зависит вероятность и размер выигрыша, ради которого большинство гемблеров делает ставки и вращает барабаны.

Я, Елена Билица – редактор команды ProInternet – разобралась, что представляет собой волатильность слотов казино, и в этой статье подробно описываю, что она означает и на что влияет.

Волатильность: что это и зачем нужно?

Волатильность – это степень или уровень риска в игре, определяемой провайдерами. Малоопытные пользователи иногда путают ее с дисперсией, определяющей отклонения от RTP, в частности, разницу между ожиданиями игрока и его реальными результатами.

Что касается волатильности, она указывает на частоту выпадения победных комбинаций и размер выплат, которые можно получить, играя в тот или иной игровой автомат. Данная характеристика не имеет числового выражения (в отличие от отдачи) и указывается как High или Low. Она относится не только к обычным прокруткам, но и к фриспинам, а также бонус-уровням, риск-игре и проч.

Виды волатильности в слотах

Существует 3 вида волатильности:

Низкая.

Средняя.

Высокое.

Нельзя однозначно утверждать, что тот или иной параметр лучше. Все зависит от того, что ожидает гемблер от игрового забега. Аппараты с минимальной волатильностью относительно часто выдают удачные комбинации, но выигрыши у них достаточно скромны. В слотах с высокой волатильностью редко можно собрать успешную комбинацию, однако, если это происходит, гемблер уносит очень щедрый джекпот, например, х5 000 или х10 000 от ставки. Такие коэффициенты выплат чаще всего привлекают владельцев крупных игровых банков, готовых тратить на азартные развлечения значительные суммы.

Следует заметить, что в лицензированных интернет-казино RTP и волатильности слотов строго соответствуют тем, что указаны в их описании от провайдеров.

Чтобы понять, как выбирать автоматы для азартного досуга, я рекомендую более подробно ознакомиться с тем, что представляет собой каждый вид волатильности.

Низкая волатильность

В таких видеослотах можно получать призы почти после каждого вращения. Подобные машины хорошо подходят начинающим игрокам, желающим повысить мастерство и набраться опыта, но не готовы тратить на гемблинг много денег.

Примером низковолатильной игры является 7 Ultimate Hot от популярного провайдера в Amusnet.

Средняя волатильность

Данное значение можно считать чем-то вроде "золотой середины", поскольку такие игровые автоматы выдают выигрыши со средней частотой, а суммы призов не только покрывают ставки, но и превышают их.

Средне волатильные машины пользуются наибольшей популярностью у любителей азартного досуга. Один из хитовых слотов – это Big Bass Bonanza от Reel Kingdom.

Высокая волатильность

Такая волатильность в слотах с высокими лимитами привлекает настоящих мастеров вращения барабанов, обладающих высоким мастерством игры. Их выбирают те, кто готов делать высокие ставки в надежде сорвать джекпот. Они понимают, что для этого, возможно, придется запустить аппарат не 5 или 10, а несколько десятков или сотню раз.

Примерами таких слот-машин можно считать Sugar Rush от Pragmatic Play и Hell Hot 100 от студии Endorphina.

Я считаю, что при выборе видеослотов обязательно нужно учитывать их волатильность и соотносить ее со своим игровым банком и пожеланиями в плане выплат.

Статью подготовила редактор ПроИнтернет – Елена Былица – инструктор и советник в мире азартных развлечений.