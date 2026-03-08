Что происходит в Иране и какие последствия для США, мира и Украины?

Знаете, что действительно происходит в Иране – и какие последствия для США, мира и Украины? Не то, что показывают в теленовостях и о чем публично говорят политики.

Похоже, происходит событие, изменившее архитектуру мира (!) навсегда. И это создает для Украины новые угрозы. Но вместе с ними и новые возможности, если не будем глупы.

Если коротко:

Причина начала войны не реальная угроза со стороны Ирана (он был готов к соглашению), а давление и финансовые стимулы Израиля и Саудитов на Трампа.

США не готовы к войне нового поколения (вроде идущей в Украине и к которой готов Иран).

США не оценили реальных последствий начала войны и риска того, что она затянется, а она затянется.

Мир столкнулся с дефицитом газа, нефти. И дефицит и инфляция будут расти, нарушая цепочки поставок и создавая риски глобальной экономики.

Ракет и поддержки для Украины будет меньше. Сильно меньше.

Хаоса в мире будет больше.

28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Устранили верховного лидера Хаменеи. Уничтожили десятки генералов. Назвали это Operation Epic Fury. Красивое название. Но происходящее дальше – не очень похоже на "fury". Похоже на ловушку.

В мае 2024 года – когда Байден еще был президентом, а Трамп еще не пережил два покушения – китайско-канадский историк Цзян Сюэтинь, выпускник Йеля, записал лекцию The Iran Trap на своем YouTube-канале Predictive History.

Дал тогда три прогноза:

Трамп победит. США начнут войну с Ираном США проиграют эту войну (!).

Два из трех сбылись. Третий – под вопросом. 2 марта 2026 Цзян появился на Breaking Points – одном из самых популярных независимых политических шоу в Америке – и детализировал свой анализ.

Его тезисы:

Иран готовился 20 лет.

12-дневная война июня 2025 года была генеральной репетицией.

А сейчас иранцы ведут не войну с армией США – а войну со всей мировой экономикой (!!!).

Канал набрал 100 тыс. подписчиков за три дня. Newsweek написал отдельную статью. И это – не какой-нибудь конспиролог. Это человек, профессионально использующий теорию игр к геополитике (как и я, но я только учусь). И чьи прогнозы сбываются. Сегодня Хормуз закрыт. Мы в Украине пока не придаем этому слишком большого значения, но это приближающаяся катастрофа.

Через Ормузский пролив проходит:

20% мирового потребления нефти (13 млн баррелей в день).

20% глобального сжиженного газа.

По состоянию на 6 марта пролив де-факто закрыт:

Транзит танкеров упал с 24 судов в сутки до нуля (!).

Командир КСИР заявил: "Пролив закрыт. Любое судно будет подожжено".

Maersk и Hapag-Lloyd остановили прохождение.

Страховые премии – на шестилетних максимумах.

Brent – $85.41 за баррель. WTI – $81.01 (рост 8.5% только за 5 марта).

Goldman Sachs и Barclays: при продолжении блокады – нефть выше $100-110.

Газ в Европе подскочил с €30 до €60 за МВтч за 48 часов.

Что еще случилось:

QatarEnergy остановила производство СПГ на двух основных мощностях – Рас-Лаффани и Месаиде – после иранских ударов дронами. Это сердце катарской экономики(!). Это 20% мировых поставок СПГ. И это уже удар по энергобезопасности Европы и Азии (!). Нефтеперерабатывающий завод Bapco в Бахрейне – поражен ракетой. Saudi Aramco Рас-Танура – эвакуированный после попадания обломков дронов. Ирак остановил добычу на месторождении Рамайла (второе по объемам в ОПЕК) – танкеры банально не могут выйти из Залива. Иран атаковал аэропорты Дубая (крупнейший в мире по международному трафику) и Кувейту. Посольство США в Эр-Рияде поражено дронами. ОАЭ отозвали посла из Израиля. За шесть дней Иран выпустил более 500 (!) баллистических и крылатых ракет и почти 2000 дронов по шести странам Залива одновременно.

***

Что важно: Цзян на Breaking Points: Вооруженные силы США не предназначены для войны XXI века. Военно-промышленный комплекс создан для холодной войны – для демонстрации силы, а не для противостояния рою дешевых дронов". И вот подтверждение: одна иранская баллистическая ракета – 11 перехватчиков. Все промахиваются(!).

Ассиметрия цены:

Иранская ракета – стоит максимум $1 млн = 11 ракет перехватчиков – десятки миллионов.

Иранский дрон – $50 тысяч.

Фарзин Надими, Washington Institute: Иран может поддерживать нынешний темп обстрела примерно месяц. При понижении до 50-70 дронов в день – много месяцев. А перехватчики – конечные. CNN фиксирует: три американских истребителя сбиты "дружественным огнем" в условиях хаоса уже за первые 72 часа.

***

Какова реальная причина начала Трампом войны? Washington Post пишет 28 февраля: Решение Трампа было результатом недель лоббирования (!) Израиля и Саудовской Аравии. Кронпринц МБС неоднократно звонил по телефону Трампу, настаивая на ударе – при том что публично поддерживал дипломатию. Нетаньяху дав годами.

Разведывательные оценки США не указывали (!) на непосредственную угрозу. Неназванный источник в Пентагоне сообщил Конгрессу: разведки о подготовке Ирана к превентивному удару не последовало.

И вот что вызывает больше всего вопросов – 27 февраля – за сутки до ударов – оманский МИД заявил: "прорыв" достигнут, Иран согласился (!) не накапливать обогащенный уран и в полную верификацию МАГАТЭ.

Мир был "на расстоянии вытянутой руки". Ушибы все равно произошли. Цзян писал о причинах войны. Три причины.

Первая – гюбрис. Операция в Венесуэле прошла быстро, Трамп почувствовал себя непобедимым, верил, что может повторить. Деньги. Саудиты вложили $2 млрд (!) в фонд Кушнера. Адельсон обещала $250 млн на третий срок. Теория заговора – "тайные общества", чтобы это не значило. Но первые два подтверждаются Washington Post, Brookings и другими качественными источниками.

***

Хексет уже исключил наземную операцию. Трамп говорит "never say never". Палата представителей проголосовала 212-219 против ограничения военных полномочий. Сенат – аналогично (!). Конгресс де-факто санкционировал продление без формального объявления войны.

Brookings: "Даже если уничтожать новоназначенных лидеров неделями – КСИР, вооруженные силы и их экономические активы не просто растают". В истории не было прецедентов смены режима только авиаударами.

Если сравнить с Ираком 2003:

Иран в 3-4 раза больше. 85 миллионов населения.

Гористая местность.

Идеологически мотивированная армия.

Ирак – классическая ошибка переоценки сил и недооценки последствий оккупации.

Иран – попытка избежать ошибок Ирака: без оккупации, только удары + изменение режима сверху. Но риск гораздо выше из-за ядерного фактора, Ормуза и глобальной поляризации (!!!).

Трамп уже звонит по телефону курдским лидерам Барзани и Талабани, обсуждая "следующие этапы" войны. Но те проявляют воздержание – боятся массированного иранского ответа по Курдистану.

***

Рынки всегда показывают, кто проигрывает, кто выигрывает:

Dow Jones – минус 784 пункта за 5 марта. S&P 500 – минус 0.56%.

Авиакомпании – минус 5-11% в неделю. Delta, United – самые плохие в S&P 500.

(!) Нефтегазовые ETF (XOP) – плюс 30% с начала года.

(!)Оборонительный сектор – плюс 14%. Lockheed Martin – плюс 14.9%.

(!) Золото тестирует рекорды выше $5400 за унцию.

CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон: реакция рынков "более сдержанна, чем можно было бы ожидать". Но это пока.

Morgan Stanley рекомендует увеличить экспозицию в оборону и аэрокосмическую промышленность.

Kpler: Россия выиграет – Индия и Китай переориентируются на российскую нефть

***

Глобальные последствия – только начинающийся каскад:

Энергетика.

Пакистан и Бангладеш получают 99% и 72% СПГ из Катара и ОАЭ. Им грозит энергетический коллапс. (!)

Индия – 53% СПГ из региона и 60% нефтяного импорта с Ближнего Востока. Двойной шок.

Китай имеет запасы на несколько недель, но 40% его нефтяного импорта идет через Хормуз (!)

Европа – 12-14% СПГ из Катара. 30% авиагорючего транзитом через Хормуз.

Хуситы объявили о возобновлении атак на Красное море. Двойная блокада: и Хормуз, и Суэц. Это ночной кошмар для европейской энергобезопасности (!), сравнимый с кризисом 2022 года после отказа от российского газа.

Россия – парадоксальный бенефициар.

Геополитически проигрывает (Brookings: "еще одна демонстрация бессилия Кремля"), но экономически выигрывает. Индия и Китай уже переориентируются на российскую нефть(!).

***

Что то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, принесет Украине? Если коротко – ничего хорошего. Последствия – неоднозначны. И положительные, и очень плохие.

Что работает в нашу пользу:

1. Иранские дроны для России и компоненты для них – под вопросом.

Иран поставлял ранее России тысячи Shahed и компоненты для войны против нас. Сейчас эти дроны нужны Ирану самому. Но и Россия уже сама их производит и дорабатывает.

2. Россия обнажена.

Brookings пишет: Москва "стоит в стороне, несмотря на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном" (вступил в силу октябрь 2025). Как раньше с Сирией, Венесуэлой – слова без действий. (!) это демонстрирует всему миру реальную цену "партнерства" с Кремлем и реальную способность Москвы (!).

3. Цена на нефть растет – бюджет России увеличивается.

Но одновременно растет и цена газа для Европы, что заставляет Брюссель искать альтернативных поставщиков. Это может ускорить инвестиции в энергетическую независимость, которую выиграет и Украина. Если мы не будем дураками. Напомним, Украина имеет наибольшие запасы газа в Европе.

Что работает против нас: 1. Внимание Вашингтона – Иран. Полностью.

Конгресс голосует за War Powers Resolution, Пентагон готовит запрос на дополнительное финансирование. Каждый доллар, направленный на Epic Fury – потенциально доллар, который не дойдет до Украины. ACLU уже отмечает: "правительство быстро тратит миллиарды на войну, которую Конгресс никогда не санкционировал". Плюс растет дефицит ракет для Patriot, которые нам очень необходимы.

2. Европейские бюджеты под давлением.

Газ с €30 до €60.

Нефть – $85 и растет.

Инфляция возвращается.

Страны, финансирующие поддержку Украины, столкнутся с внутренним давлением: "Сначала свои проблемы". Это реальный риск для пакетов помощи (!).

3. Эскалационная спираль.

Если конфликт затянется, если США введут наземные войска – мы получим вторую масштабную войну с участием Америки. Два одновременных больших конфликта для одного гегемона – это совсем другая расстановка сил. И не в нашу пользу (!)

*** Что это все означает для мира: 1. Эра дешевой энергобезопасности закончилась.

Концентрация 20% мировой нефти и СПГ в одном проливе, контролируемом страной с десятками тысяч дронов за $50K каждый – это системная уязвимость, которую невозможно игнорировать. Диверсификация маршрутов и источников – новая критическая необходимость.

2. Ассиметричные войны – новая норма.

Военно-промышленный комплекс, построенный на технологиях холодной войны, не выдерживает тест реальностью. Ракеты за миллионы сжигают по дронам за тысячи. Это изменяет глобальный оборонный рынок и доктрины.

3. Самоуверенность и гордыня отдельных персонажей, управляющих Миром, остается главным фактором катастроф.

Игнорирование разведки, срыв переговоров на пороге успеха, начало войны под давлением лоббистов, представляющих финансовый интерес. История повторяется с пугающей точностью: Афины против Сицилии, Гитлер против СССР, Буш против Ирака, Путин против Украины. Теперь – Трамп против Ирана.

4. Многополярность – уже не теория, а новая реальность. И для Украины тоже.

Ракеты попадают в посольства. Аэропорты закрыты. Танкеры стоят. Дубай в дыму. Ореол непобедимости – тот, что держал Pax Americana после 1991 года – трещит на глазах. И весь мир видит это. Мир уже не такой, как был вчера.

Для Украины: 1. Окно возможностей – короткое.

Пока внимание США на Иране Украина должна максимально активно работать с европейскими партнерами. Не ждать Вашингтона. Строить европейскую архитектуру безопасности. Создавать европейский альянс безопасности. Время ограничено.

2. Энергетическая стратегия требует пересмотра.

Новая ценовая реальность ($85+ за баррель, газ €50-60) изменяет экономику обновления Украины. Все финансовые модели реконструкции, построенные на ценах 2024-2025 годов, нуждаются в пересчете. Но у Украины есть самая большая ГТС в Европе и самые большие залежи газа. Мы должны это оперативно использовать.

3. Иранский фактор на восточном фронте.

Уменьшение поставок из Ирана в Россию техники и компонентов – это потенциальное облегчение для нашей ПВО.

4. Дипломатический момент.

Россия показывает бессилие как союзник. Это аргумент в переговорах со странами глобального Юга, которые еще раздумывают, на чью сторону стать.

5. Готовиться к затяжной турбулентности.

Если конфликт затянется на месяцы – а все к этому идет – у нас будет принципиально другой глобальный контекст для нашей войны, нашей экономики, наших переговорных позиций и нашей поддержки.

Сценарная планировка на этот случай должна быть на столе уже сейчас. Мир меняется прямо сейчас. Хаоса будет больше. Но хаос – привычный для адаптивных украинцев. Главное не упустить момент и окна возможностей.