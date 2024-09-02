Что приготовить из картофеля? Пиццу!

Рецепт для всех, кто хочет попробовать обновленную версию самой вкусной картошки.

Ингредиенты:

- картофель 4 шт.

- колбаски 70 г

- Моцарелла 150 г

- кетчуп 4 ст. л.

- масло оливковое 2 ст. л.

- розмарин сухой 1 ч. л.

- перец черный молотый 1 ч. л.

- соль 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Картошку сварить до готовности.

Выложить на пергамент и придавить через еще один лист пергамента.

2. Смазать смесью растительного масла, соли, перца и розмарина.

3. Запекать до румяной корочки 10-20 мин при 180 °С. Зависит от того, насколько хрустящей вы хотите картофель.

4. Достать из духовки. Посыпать сыром натертым и добавить колбаски.

5. Запекать еще 5-10 минут.