Что пишут в США о новом законе об антикоррупционных органах и протестах

Последние новости об Украине в американских медиа – вполне ожидаемо – касаются нового закона об антикоррупционных органах и протестах. Вот что пишут в США.

FOX News: В Украине прошли массовые протесты из-за закона, который ослабляет антикоррупционные органы страны и угрожает их независимости.

NBC: Украина разразилась гневом на Зеленского, угрожая единству военного времени. Активисты призвали к дальнейшим протестам из-за закона, подписанного президентом, который ограничивает деятельность двух главных антикоррупционных органов страны.

CNN: В Украине первые крупные протесты с начала полномасштабного вторжения. Решение Владимира Зеленского относительно ослабления антикоррупционных органов вызвало возмущение по всей стране.

Newsmax: Борьба с глубоко укоренившейся коррупцией имеет решающее значение для сохранения доступа к миллиардам долларов западной помощи… Вместо того, чтобы наложить вето, как требовали протестующие, Зеленский подписал закон, поставивший под угрозу общественную поддержку президента.

Washington Post: Принятый закон, по мнению многих, нивелирует антикоррупционные реформы, введенные после прозападной революции более 10 лет назад. Критики говорят, что это фактически отменит независимость НАБУ и САП.

Breitbart: Закон усиливает правительственное наблюдение за двумя ключевыми антикоррупционными органами Украины. Этот шаг может значительно ослабить независимость этих органов и оказать окружению Зеленского большее влияние на расследование против коррупции.

Не обошлось и без манипуляций. Некоторые из MAGA-блоггеров (тоже ожидаемо) сразу подхватили новости, подав их в искривленном свете. поставки оружия для Украины.

Приблизительно так выглядит выражение этого в США. Комментариев от Белого дома или Госдепа пока не было - если будет реакция, обязательно расскажу.