Что делать в районе Красных фонарей, Амстердам: Топ-16 интересных идей

Столица Нидерландов — всемирно известный культурный центр со множеством достопримечательностей, а также уникальными локациями, которые удивят даже самых требовательных путешественников. Одним из самых привлекательных районов для туристов является Де Валлен, один из районов Красных фонарей. Эта удивительная локация известна своим большим количеством стрип-клубов, секс-шопов и борделей, но на самом деле здесь гораздо больше, если знать, что искать. Если вы не знаете, что делать в районе Красных фонарей в Амстердаме, предлагаем ознакомиться со следующей подборкой. От винтажных магазинов, галерей и музеев до интересных достопримечательностей и ценнейшей церкви Нидерландов откройте популярное туристическое направление с другой стороны.

Oude Kerk

Что посмотреть в районе Красных фонарей в Амстердаме прежде всего? Oude Kerk — старейшее здание в столице, до сих пор не потерявшее своей ценности для местных жителей. История этого религиозного сооружения начинается в 1306 году как простой деревянной часовне, построенной католиками.

Шпиль старейшей церкви в Амстердаме. Источник: Image Kevin Seibel/Pixabay Шпиль старейшей церкви в Амстердаме. Источник: Image Kevin Seibel/Pixabay

Расцвет Oude Kerk пришелся на середину 1500-х годов. Тогда она включала 38 алтарей, каждый из которых занимал отдельный священник, спонсируемый гильдией. Сейчас церковь редко используется по своему прямому назначению, а скорее служит контрастом к иногда безумной, а иногда развратной жизни вокруг. Сегодня здесь часто проводят выставки и другие культурные мероприятия. Особого внимания заслуживают готический и ренессансный фасады, а также витражи XVI–XVII веков. В церкви также есть впечатляющие картины, например, резьба на хоровых рядах, изображающих мужчин, опорожняющих свои кишки, рассказывая нравственную историю.

Многие посетители не знают, что в рамках экскурсии в Oude Kerk можно подняться на старую церковную башню, предусматривающую многие лестницы. Отсюда открывается идеальный панорамный вид на старейшую часть города.

Музей Ons' Lieve Heer op Solder

Еще одно место для посещения в районе Красных фонарей в Амстердаме, демонстрирующее религиозное наследие страны, – это музей Ons' Lieve Heer op Solder. Этот музей является бывшей подпольной часовней, организованной в XVI веке католической интеграцией во время суровых преследований со стороны голландского протестантского правительства. Локация до сих пор хранится в тайне и расположена на втором этаже, который имеет название "Наш милый Господь на чердаке". Посетители могут увидеть здесь образ алтаря с картиной Якоба де Вита, известного художника XVIII века. Атмосфера нижнего этажа, царившая здесь в 1660-е годы, хорошо сохранилась.

Casa Blanca

Одно из самых известных джазовых кафе в Амстердаме – Casa Blanca, расположенное на улице Zeedijk. Он работает с 1946 года. Недавно в программу Casa Blanca добавили караоке-вечера, которые проводятся каждый четверг, пятницу и субботу.

Итак, если вы не знаете, что делать в районе Красных фонарей в Амстердаме, рекомендуем посетить это атмосферное место. На выходных здесь всегда довольно людно, но публика приятная, а настроение веселое. Casa Blanca предлагает большой выбор песен, которые можно заказать у диджея. Никто не будет возражать, если ваше пение не идеально, ведь главное — хорошо провести время.

Condomerie het Gulden Vlies

Первый в мире специализированный магазин презервативов открылся именно в столице Нидерландов. Итак, если вы думаете, что посмотреть в районе Красных фонарей в Амстердаме, посетите Condomerie het Gulden Vlies. Кроме продажи презервативов разных форм, размеров, цветов, материалов и т.п., магазин является информационным центром, ведь он был основан в 1980-х годах в результате кризиса СПИДа. Каждый посетитель может получить профессиональную консультацию по безопасному сексу и всем остальным — от личной гигиены до выбора лубриканта.

Несмотря на свои благородные цели, магазин также пытается подавать информацию с юмором, украшая свои витрины креативными инсталляциями и предлагая много новинок, например презервативы, украшенные изображениями мультяшных персонажей или забавными фразами.

Brouwerij de Prael

Куда пойти в районе Красных фонарей в Амстердаме, если вы любите алкоголь? Кроме многочисленных пабов и ресторанов, в районе есть благотворительная пивоварня, которая уделяет особое внимание помощи местным жителям в поиске достойной работы. Brouwerij de Prael, помимо социальной составляющей, может похвастаться проверенными временем рецептами. Она в основном варит традиционные сорта пива для Нидерландов и северо-западной Европы. Просторный дегустационный зал оформлен в стиле старого пивного зала, с качественной мебелью из темного дерева и коллекционными декоративными предметами. Сам бар украшен серебряными надписями. Будьте осторожны во время дегустации, ведь голландское пиво достаточно крепкое.

De Koffieschenkerij

Это уютное кафе, расположенное возле Oude Kerk, любимое как туристами, так и местными жителями, является одним из лучших мест для посещения в районе Красных фонарей в Амстердаме.

De Koffieschenkerij – настоящий оазис покоя и релакса посреди шумного района. Здесь подают вкусный кофе, легкие обеды и свежевыжатые соки. Фирменное блюдо, которое обязательно стоит попробовать — яблочный пирог, который подается со взбитыми сливками и идеально сочетается с крепким кофе.

Frascati

Куда пойти в районе Красных фонарей в Амстердаме, если не на инновационный авангардный спектакль? Frascati – это современный театр, который ежегодно организует более 500 постановок с участием как местных талантов, так и всемирно известных актеров. Здесь можно увидеть комедии, драмы, мюзиклы, а независимые голландские продюсерские компании регулярно устраивают премьеры. Помимо театра, Frascati является баром, где можно заказать легкие закуски и пиво, сваренное в голландском регионе Бенелюкс.

Музей гашиша, марихуаны и конопли

Район Красных фонарей предлагает множество вариантов для занятий в Амстердаме. Почему бы не посетить музей, посвященный истории конопли, а также связи между людьми и этим растением от доисторических времен до настоящего? Пространство основал Бен Дронкерс, генеральный директор компании Sensi Seeds, продающей семена. Здесь представлены разнообразные интересные экспонаты, такие как доспехи из конопли или пропагандистские материалы против употребления этого растения. Пространство также демонстрирует, как выращивать коноплю в помещении для получения семян. Кроме того, музей часто организует временные выставки, заставляющие задуматься о культуре, выращивании и потреблении конопли.

Cafe't Mandje

Расположенный по адресу Zeedijk 63, этот паб впервые открыл свои двери для публики в 1927 году. Cafe 't Mandje — первое заведение в столице, дружественное к ЛГБТК+ сообществу. Конечно, до этого времени существовали другие гей-бары, но они обслуживали только членов ЛГБТК+ сообщества. Миссия исторического паба – объединять людей независимо от их сексуальности и предпочтений. Все, у кого нет предубеждений, здесь желанные гости.

Latei

Охотники за винтажными сокровищами точно найдут, чем заняться в районе Красных фонарей в Амстердаме. Latei – необычная кофейня, в которой представлено большое количество антикварных сокровищ или ретро-мелочей. Практически вся коллекция продается. Пространство включает в себя два этажа, обставленные мебелью в стиле шебби-шик и множеством интересного декора. На улице есть небольшая терраса, где можно приятно провести время при хорошей погоде. Здесь можно попробовать преимущественно легкие блюда, такие как супы, сэндвичи и простые десерты.

W139

Это пространство было организовано в 1977 году группой мятежных сквотеров, которые были недовольны современным рынком искусства. Конечно, основатели давно не появляются на сцене, но нынешние владельцы W139 все еще уважают их свободу, предоставляя художникам полную свободу действий. Именно поэтому в районе Красных фонарей есть что посмотреть — от безумных инсталляций до невероятных картин и экспонатов, которые невозможно найти где-либо.

Музей Алларда Пирсона

Одно из важнейших археологических учреждений в Европе — музей Алларда Пирсона, содержащий обширную коллекцию древних артефактов. Поэтому в районе Красных фонарей можно увидеть египетские саркофаги и греческий мрамор. Музей расположен в здании с видом на канал Рокин и регулярно проводит временные выставки в течение года.

Amsterdam Exchange Experience

Первая фондовая биржа была основана в столице Нидерландов. Поэтому одной из лучших вещей, которые можно совершить в районе Красных фонарей в Амстердаме, является экскурсия в Amsterdam Exchange Experience.

Само здание расположено по адресу Beursplein 5, а его задний фасад виден с улицы Warmoesstraat. Каждую первую среду месяца каждый имеет возможность записаться на тур.

Ton Ton Club

В самом сердце района Красных фонарей можно играть в новые и ностальгические аркадные игры.

Музей Red Light Secrets

Единственный в мире музей, посвященный истории проституции, расположен именно здесь.

Уникальные музеи Нидерландов. Источник: Image PublicDomainPictures/Pixabay Уникальные музеи Нидерландов. Источник: Image PublicDomainPictures/Pixabay

Поэтому очевиден ответ на вопрос "Что можно сделать в районе Красных фонарей?" - посетить это тонкости старейшей профессии в мире. Музей Red Light Secrets занимает здание бывшего борделя, датируемого XVII веком.

Музей Red Light Secrets – лучший способ погрузиться в историю этого уникального района и узнать больше о легальной проституции в голландской столице.

Amsterdamsche Vich Handel

Что делать в районе Красных фонарей в Амстердаме, если не попробовать лучшую традиционную селедку? Zeedijk.

Типичный голландский магазин под названием "Amsterdamsche Visch Handel" очень маленький и даже не имеет прилавка. Все продукты представлены в витрине. тортор).