Що робити в районі Червоних ліхтарів, Амстердам: Топ-16 цікавих ідей

Столиця Нідерландів — всесвітньо відомий культурний центр із безліччю пам’яток, а також справді унікальними локаціями, які здивують навіть найвибагливіших мандрівників. Одним із найпривабливіших районів для туристів є Де Валлен, один із районів Червоних ліхтарів. Ця дивовижна локація відома своєю великою кількістю стрип-клубів, секс-шопів і борделів, але насправді тут є набагато більше, якщо знати, що шукати. Якщо ви не знаєте, що робити в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, пропонуємо ознайомитися з наступною добіркою. Від вінтажних магазинів, галерей і музеїв до цікавих пам’яток і найціннішої церкви Нідерландів — відкрийте популярний туристичний напрямок із іншого боку.

Oude Kerk

Що подивитися в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі насамперед? Oude Kerk — найстаріша будівля в столиці, яка досі не втратила своєї цінності для місцевих жителів. Історія цієї релігійної споруди починається в 1306 році як простої дерев’яної каплиці, побудованої католиками.

Шпиль найстарішої церкви в Амстердамі. Джерело: Image Kevin Seibel/Pixabay

Розквіт Oude Kerk припав на середину 1500-х років. Тоді вона включала 38 вівтарів, кожен із яких займав окремий священик, спонсорований гільдією. Нині церква рідко використовується за своїм прямим призначенням, а радше слугує контрастом до іноді шаленого, а іноді розпусного життя навколо. Сьогодні тут часто організовують виставки та інші культурні заходи. Особливу увагу заслуговують готичний і ренесансний фасади, а також вітражі XVI–XVII століть. У церкві також є вражаючі картини, наприклад, різьблення на хорових лавах, що зображують чоловіків, які спорожняють свої кишки, розповідаючи моральну історію.

Багато відвідувачів не знають, що в рамках екскурсії до Oude Kerk можна піднятися на стару церковну вежу, що передбачає багато сходів. Звідси відкривається ідеальний панорамний вид на найстарішу частину міста.

Музей Ons' Lieve Heer op Solder

Ще одне місце для відвідування в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, яке демонструє релігійну спадщину країни, — це музей Ons' Lieve Heer op Solder. Цей музей є колишньою підпільною каплицею, організованою в XVI столітті католицькою інтеграцією під час суворих переслідувань з боку голландського протестантського уряду. Локація досі зберігається в таємниці та розташована на другому поверсі, що має відповідну назву "Наш милий Господь на горищі". Відвідувачі можуть побачити тут образ вівтаря з картиною Якоба де Віта, відомого художника XVIII століття. Атмосфера нижнього поверху, що панувала тут у 1660-х роках, добре збереглася.

Casa Blanca

Одне з найвідоміших джазових кафе в Амстердамі — Casa Blanca, розташоване на вулиці Zeedijk. Воно працює з 1946 року. Нещодавно до програми Casa Blanca додали караоке-вечори, які проводяться щочетверга, п’ятниці та суботи.

Тож, якщо ви не знаєте, що робити в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, рекомендуємо відвідати це атмосферне місце. На вихідних тут завжди досить людно, але публіка приємна, а настрій веселий. Casa Blanca пропонує великий вибір пісень, які можна замовити у діджея. Ніхто не заперечуватиме, якщо ваш спів не ідеальний, адже головне — добре провести час.

Condomerie het Gulden Vlies

Перший у світі спеціалізований магазин презервативів відкрився саме в столиці Нідерландів. Тож, якщо ви думаєте, що подивитися в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, відвідайте Condomerie het Gulden Vlies. Окрім продажу презервативів різних форм, розмірів, кольорів, матеріалів тощо, магазин є інформаційним центром, адже він був заснований у 1980-х роках у результаті кризи СНІДу. Кожен відвідувач може отримати професійну консультацію щодо безпечного сексу та всього іншого — від особистої гігієни до вибору лубриканта.

Незважаючи на свої благородні цілі, магазин також намагається подавати інформацію з гумором, прикрашаючи свої вітрини креативними інсталяціями та пропонуючи багато новинок, наприклад, презервативи, прикрашені зображеннями мультяшних персонажів або кумедними фразами.

Brouwerij de Prael

Куди піти в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, якщо ви любите алкоголь? Окрім численних пабів і ресторанів, у районі є благодійна броварня, яка приділяє особливу увагу допомозі місцевим жителям у пошуку гідної роботи. Brouwerij de Prael, окрім соціальної складової, може похвалитися перевіреними часом рецептами. Вона в основному варить традиційні сорти пива для Нідерландів і північно-західної Європи. Простора дегустаційна зала оформлена в стилі старої пивної зали, з якісними меблями з темного дерева та колекційними декоративними предметами. Сам бар прикрашений срібними написами. Будьте обережні під час дегустації, адже голландське пиво досить міцне.

De Koffieschenkerij

Ця затишна кав’ярня, розташована біля Oude Kerk, улюблена як туристами, так і місцевими жителями, є одним із найкращих місць для відвідування в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі.

De Koffieschenkerij — справжній оазис спокою та релаксу посеред гамірного району. Тут подають смачну каву, легкі обіди та свіжі соки. Фірмова страва, яку обов’язково варто спробувати, — яблучний пиріг, який подається зі збитими вершками та ідеально поєднується з міцною кавою.

Frascati

Куди піти в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, якщо не на інноваційну авангардну виставу? Frascati — це сучасний театр, який щороку організовує понад 500 постановок за участю як місцевих талантів, так і всесвітньо відомих акторів. Тут можна побачити комедії, драми, мюзикли, а незалежні голландські продюсерські компанії регулярно влаштовують прем’єри. Окрім театру, Frascati також є баром, де можна замовити легкі закуски та пиво, зварене в голландському регіоні Бенелюкс.

Музей гашишу, марихуани та конопель

Район Червоних ліхтарів пропонує безліч варіантів для занять в Амстердамі. Тож чому б не відвідати музей, присвячений історії конопель, а також зв’язку між людьми та цією рослиною від доісторичних часів до сьогодення? Простір заснував Бен Дронкерс, генеральний директор компанії Sensi Seeds, яка продає насіння. Тут представлені різноманітні цікаві експонати, такі як обладунки з конопель або пропагандистські матеріали проти вживання цієї рослини. Простір також демонструє, як вирощувати коноплі в приміщенні для отримання насіння. Крім того, музей часто організовує тимчасові виставки, які змушують задуматися про культуру, вирощування та споживання конопель.

Cafe 't Mandje

Розташований за адресою Zeedijk 63, цей паб вперше відчинив свої двері для публіки в 1927 році. Cafe 't Mandje — перший заклад в столиці, дружній до ЛГБТК+ спільноти. Звичайно, до цього часу існували інші гей-бари, але вони обслуговували лише членів ЛГБТК+ спільноти. Місія історичного пабу — об’єднувати людей незалежно від їхньої сексуальності та вподобань. Усі, хто не має упереджень, тут бажані гості.

Latei

Мисливці за вінтажними скарбами точно знайдуть, чим зайнятися в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі. Latei — незвичайна кав’ярня, в якій представлена велика кількість антикварних скарбів або ретро-дрібничок. Майже вся колекція продається. Простір включає два поверхи, обставлені меблями в стилі шеббі-шик і безліччю цікавого декору. На вулиці є невелика тераса, де можна приємно провести час за хорошої погоди. Тут можна скуштувати переважно легкі страви, такі як супи, сендвічі та прості десерти.

W139

Цей простір був організований у 1977 році групою бунтівних сквотерів, які були незадоволені сучасним ринком мистецтва. Звичайно, засновники давно не з’являються на сцені, але нинішні власники W139 все ще поважають їхню волю, надаючи художникам повну свободу дій. Саме тому в районі Червоних ліхтарів є що подивитися — від божевільних інсталяцій до неймовірних картин і експонатів, які неможливо знайти деінде.

Музей Алларда Пірсона

Одна з найважливіших археологічних установ у Європі — музей Алларда Пірсона, який містить велику колекцію стародавніх артефактів. Тож у районі Червоних ліхтарів ви можете побачити єгипетські саркофаги та грецький мармур. Музей розташований у будівлі з видом на канал Рокін і регулярно проводить тимчасові виставки протягом року.

Amsterdam Exchange Experience

Перша фондова біржа була заснована в столиці Нідерландів. Тому однією з найкращих речей, які можна зробити в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, є екскурсія до Amsterdam Exchange Experience.

Сама будівля розташована за адресою Beursplein 5, а її задній фасад видно з вулиці Warmoesstraat. Кожної першої середи місяця кожен має можливість записатися на тур. Ознайомчі екскурсії проводяться частіше в певні періоди. Розклад можна перевірити на офіційному сайті. Під час туру можна дізнатися про історію першої у світі фондової біржі, роль фондового ринку та побачити на власні очі сучасну електронну торгову платформу.

Ton Ton Club

У самому серці району Червоних ліхтарів можна грати в нові та ностальгічні аркадні ігри. Ton Ton Club Amsterdam — чудове місце, щоб весело провести час, змагаючись із друзями. Тут можна замовити напої та закуски, зіграти в аерохокей, Pac-Man та інші класичні аркадні ігри.

Музей Red Light Secrets

Єдиний у світі музей, присвячений історії проституції, розташований саме тут.

Унікальні музеї Нідерландів. Джерело: Image PublicDomainPictures/Pixabay

Тож очевидна відповідь на питання "Що можна зробити в районі Червоних ліхтарів?" — відвідати це місце, щоб дізнатися про тонкощі найстарішої професії у світі. Музей Red Light Secrets займає будівлю колишнього борделю, що датується XVII століттям. Відвідувачі навіть мають можливість сісти за одне з вікон, щоб зрозуміти, що відчувають люди, коли за ними спостерігають через вікно.

Музей Red Light Secrets — найкращий спосіб зануритися в історію цього унікального району та дізнатися більше про легальну проституцію в голландській столиці.

Amsterdamsche Visch Handel

Що робити в районі Червоних ліхтарів в Амстердамі, якщо не скуштувати найкращий традиційний оселедець? Місця, де продають улюблену рибу, можна знайти всюди — від супермаркетів до місцевих ринків. Традиційна версія автентичної голландської їжі — це оселедець із солоними огірками та цибулею, часто поданий на хлібі або без нього. Одне з найпопулярніших місць розташоване на вулиці Zeedijk.

Типовий голландський магазин під назвою "Amsterdamsche Visch Handel" дуже маленький і навіть не має прилавка. Усі продукти представлені у вітрині. Окрім оселедця (haring), рекомендуємо спробувати kibbeling. Це ще одна традиційна закуска у вигляді шматочків риби, обсмажених у клярі, у поєднанні з соусом (зазвичай майонез із часником або тартар).