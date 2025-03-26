Что действительно стоит за 'морским перемирием'?

О "морском перемирии".

Многие ищут сложные объяснения, почему именно море, рассуждает о геополитике и сложных комбинациях "США – Россия" против "Китай – Турция".

На самом деле, судя по всему, что мы знаем об этой администрации, логика морского перемирия проста как дверь: оно наиболее достижимо как "скорая победа" и оно самое простое с точки зрения контроля.

России уже особо нечем не кичиться, как только ее флот пытается действовать активно – он под ударами дронов. Как только Россия применяет флот против ВСУ или гражданских – получает упреждающий ответный удар или ответный удар.

Украина ничего не теряет, ведь снижение рисков для морской торговли (которую сейчас нужно все равно дополнительно охранять) нам явно не в минус. А российские торговые суды, идущие в другие страны, мы и так не атаковали.

США и Трамп в первую очередь отчитываются о достигнутой первой "победе" там, где интенсивность действий и так будет снижена до минимума из-за успехов Украины.

Будет ли это перемирие достигнуто? Очень возможно. Пока это наиболее вероятно из доступных.

Будет ли оно выполняться? Думаю, что скорее да.

Откроет ли этот путь к дальнейшему прекращению огня? Не слишком вероятно.

Будет ли это победой для Трампа? Он об этом объявит.

Изменит ли это что-нибудь существенное для нас и россиян? Нет.

А сложные планы и комбинации – они могут у кого-то и существуют (как способ рационализации). Но точно не в голове Трампа – Волца – Рубио – Венса. Им нужно сообщение в соцсети бахнуть какие они молодцы.

Да и живем.