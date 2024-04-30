Что будет с мужчинами, которые не обновят данные в ТЦК в течение 60 дней

Какая ответственность ожидает мужчин, которые не обновят данные в ТЦК

Согласно новому закону о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, все мужчины призывного возраста обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК), электронном кабинете или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Игнорирование этого правила может привести к серьезным последствиям, включая розыск и штрафы, пишет 5692.com. По оценкам юристов, до двух миллионов украинцев призывного возраста могут оказаться в розыске из-за несвоевременного обновления данных. Чтобы избежать проблем, рекомендуется обновить свои данные в военкомате как можно быстрее.

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Что ждет тех, кто не обновит данные в течение 60 дней?

Розыск: В случае невыполнения требования в течение 60 дней, военкомат обращается в полицию с информацией о нарушителе для его розыска.

В случае невыполнения требования в течение 60 дней, военкомат обращается в полицию с информацией о нарушителе для его розыска. Штраф: За несвоевременное обновление данных предусмотрен штраф до 25 000 гривен.

За несвоевременное обновление данных предусмотрен штраф до 25 000 гривен. Ограничение прав: За неуплату штрафа возможен арест имущества и ограничение пользования банковскими картами.

За неуплату штрафа возможен арест имущества и ограничение пользования банковскими картами. Принудительный повод: При обнаружении уклонения от учета, например, при проверке документов на блокпосте, нарушителя могут принудительно доставить в военкомат.

Как обновить данные?

Официально: Посетить ТЦК, ЦНАП или зайти в электронный кабинет гражданина.

Посетить ТЦК, ЦНАП или зайти в электронный кабинет гражданина. Неофициально: С помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

Важно! Обновление данных не гарантирует освобождения от мобилизации, но позволяет получать актуальную информацию и повестки.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

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