Приезд Кита Келлога 14 июля в Украину аж на неделю и обещание Дональда Трампа сделать в этот день важное заявление относительно российской агрессии, можно назвать вызовом аналитикам. Попробуйте угадать с одного раза, что будет делать Келлог целую неделю в Украине и что скажет Трамп? Вызов принят.

С Келлогом гораздо проще, чем с Трампом. Основная цель его визита – согласование каких-то топ-кандидатур в министерствах и ведомствах. В первую очередь, кандидатуры посла Украины в США.

Зеленский сообщил 10 июля журналистам, что пока видит Рустема Умерова главным кандидатом и ещё готовит переформатирование Кабмина. Почему Умеров, а не Алексей Резников, он тоже был министром обороны, свободно владеет английским и вёл сложные переговоры о поставках в те месяцы, когда некоторые называли Шольца "колбасой" и ругали Макрона. Куриные яйца трогать не будем, так как тогда Резникова интересовали не они, а снаряды и "Хаймерсы". Если жена Зеленского тогда оперировала ценой скумбрии из прошлого века, то и Резников мог оперировать древними ценами на яйца, так как подобно ей, давно их не покупал. В ценах на снаряды он явно разбирался лучше, чем на яйца.

Не стоит воспринимать это как предложение назначить Резникова послом в США. Это всего лишь аллюзия на то, что уже третий министр обороны может стать послом, без учёта главкома Залужного. Шутить, "кузница кадров" для МИД – это минобороны, прокуратура и курсы секс-инструкторов тоже не будем, так как "не на часі". "На часі" перестановки в правительстве и в министерствах.

Де-факто их и анонсировал Зеленский, а заодно и объявил конкурс на должность посла в США. Разумеется, проводить в Украине во время войны выборы посла в США не будут, но с Белым домом и Госдепом всё-таки посоветоваться надо, так как окончательное слово за ними. Поскольку Зеленский советуется с ними публично, то это означает, он не вполне уверен, что делает правильный выбор. Но Умеров чем-то ему нравится в этой должности, и он стремится, так сказать, заручиться поддержкой зала, на случай, если Рубио отклонит данного кандидата. Поэтому в Киев и летит Келлог, чтобы не превращать выбор посла в конкурс капитанов КВН и исключить втягивание в него Трампа. Его задача не допустить ситуации, когда Банковая предлагает Умерова, а Белый дом говорит, – пришлите кого-то другого.

Поскольку Келлог планирует провести в Украине целую неделю, то согласованием кандидатуры только посла всё не ограничится. Логично, что будут обсуждаться и ещё какие-то должности и уровень доверия Белого дома к тем, кто их займёт. Зная то, как в Республиканской партии относятся к Андрею Ермаку, легко догадаться, какие "фильтры" поставит Келлог при отборе. Но это не означает, что новые назначения будут происходить, только пока Келлог будет находиться в Киев. Какие-то произойдут уже после его отъезда.

Трамп переформатирует вашингтонский топ-менеджмент под задачи и условия войны, и поэтому нет ничего удивительного в том, что он стремится проделать это и с киевским менеджментом. Если Банковая на сотрудничество с США не пойдёт, то и денег не получит. Если пойдёт, то будет и дальше сидеть в тёплой ванне, как при Байдене, но градус воды в ней всё же будет ниже. Впрочем, регулятор температуры в руках самих монобольшевиков и если им правильно пользоваться, то Трамп может превратить ванну в джакузи.

Для убедительности Трамп обещал выдать из президентского фонда 300 млн. долларов, а комитет по вооружениям в Сенате утвердил программу помощи на 2026 г. в 500 млн. Но аналогичный комитет в Палате представителей пока настаивает на байденовском уровне в 300 млн. Отже, будут дебаты.

Монобольшевикам, если хотят результатов лучше, чем в Риме, надо быть паиньками, разбольшевичиться и перестать третировать "меньшевиков". Как минимум выпускать их на съезды за границу, иначе заграница будут регулярно приезжать в Украину, чтобы пообщаться с Порошенко и другими. Так как загранице удобней, чтобы ездили к ней, а не она, то монобольшевики этим только лишний раз настраивают её против себя. Стёб над Трампом и охоту на "трампистов", бурно начатую 1 июля, вообще придётся прекратить, а заодно перестать давить на мозги несчастным "рыбкам гуппи". У них и так память всё не вмещает и перегрелась. Если "гуппи" память сотрут, то решат, что они аксолотли и тогда возникнут новые проблемы. Аксолотли – это тонкие и ранимые тела и души.

Поскольку Келлог по основному образованию генерал, то проявит профессиональный интерес к ситуации на фронте. В частности к тому, как рашистам удаётся изо дня в день полтора года захватывать от 2 до 5 километров. При этом с мая с минимумов потерь в бронетехнике, а верхглавком ничего не просит из вооружений, как просил у Байдена, и даже Безуглая не даёт советов. Не только генералу Келлогу эта ситуация непонятна.

Таковы предположения относительно недельного визита Келлога. Список обширен, и похоже, это будет не первый его продолжительный приезд. Есть мнение, что его визит прямо связан с ожидаемым в понедельник заявлением Трампа и оно будет касаться неких новых идей кремлёвцев о прекращении огня.

Позволим себе в этом усомниться. Новости из РФ пока выглядят монообразно – опять кто-то из топов выпал из окна, а "путин" и думцы в очередной раз отменили Украину и украинский язык. Лавров стремится соблазнить Нетаньяху, и нудил в Малайзии, что немцы – это прирождённые фашисты. Но без пафоса своей Маши, оравшей: Анналена Бербок – внучка фашиста и её нельзя впускать в ООН. Лавров по-коминтерновски делает ставку на евреев, как на передовой отряд пролетариата и ВЧК, но забыл, какой год на дворе, и историю романа евреев с советской властью.

Новых идей у кремлёвцев нет и они по старинке организовали сожжение левенькими чучела Трампа в Бразилии после саммита БРИКС в ответ на 50% пошлины для неё. Зато у Лулу да Силвы есть новая идея, что юбилейная сессия Генассамблеи ООН может стать последней сессией ООН. Вполне вероятно, но не бесспорно, и пока нет ясного ответа, что после ООН.

Возможно, он есть у Трампа, и будет озвучен в понедельник. Похоже, Трамп намерен шагнуть глобально и дальше бумажек, которые лавров передал Рубио на сессии стран АСЕАН в Малайзии. Поэтому не стоит слишком прямо увязывать заявление Трампа и визит Келлога.