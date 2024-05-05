Члены ВЛК не смогут самостоятельно принимать решение о пригодности военнообязанного

Степень пригодности к военной службе будет устанавливаться членами ВЛК

С 4 мая 2024 года в Украине вступили в силу изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом идет речь в заявлении департамента здравоохранения Министерства обороны Украины. Подробнее об изменениях в Положение о военно-врачебной экспертизе можно узнать на сайте Министерства обороны Украины.

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Эти изменения вносят ряд существенных новаций:

Отменен статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь военнообязанных будут распределять на четыре категории: пригодный к военной службе, временно непригодный к военной службе, непригодный к военной службе в мирное время, непригодный к военной службе.

Обновлен список болезней, с которыми могут или не могут мобилизовать. Приложение 1 к Положению, в котором содержится этот перечень, было существенно доработано с учетом современных медицинских знаний и практики.

Четко определены критерии, по которым ВЛК должен принимать решение о пригодности к военной службе. Это делается на основе расписания болезней, пояснения к нему и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.



Ожидается, что эти изменения сделают процесс определения пригодности к военной службе более прозрачным, справедливым и объективным.

Также они помогут избежать коррупционных проявлений, ведь члены ВЛК не смогут принимать решения по своему усмотрению.

Важно:

Эта информация предоставляется в ознакомительных целях и не является официальным юридическим документом.

В случае возникновения любых вопросов о вашем статусе военнообязанного рекомендуется обратиться в районный или городской военный комиссариат по месту жительства.

Напомним, мы рассказали о штрафах для тех, кто не станет на военный учет.

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