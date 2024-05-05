Члени ВЛК не зможуть самостійно приймати рішення про придатність військовозобов'язаного

З 4 травня 2024 року в Україні набули чинності зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Про це йдеться у заяві департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України. Детальніше про зміни до Положення про військово-лікарську експертизу можна дізнатися на сайті Міністерства оборони України.

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Ці зміни вносять ряд суттєвих новацій:

Скасовано статус "обмежено придатний до військової служби". Відтепер військовозобов'язаних будуть розподіляти на чотири категорії: придатний до військової служби, тимчасово непридатний до військової служби, непридатний до військової служби в мирний час, непридатний до військової служби.



Оновлено перелік хвороб, з якими можуть або не можуть мобілізувати. Додаток 1 до Положення, де міститься цей перелік, було істотно доопрацьовано з урахуванням сучасних медичних знань та практики.

Чітко визначено критерії, за якими ВЛК має приймати рішення про придатність до військової служби. Це робиться на основі розкладу хвороб, пояснення до нього та таблиці додаткових вимог до стану здоров'я.



Очікується, що ці зміни зроблять процес визначення придатності до військової служби більш прозорим, справедливим та об'єктивним.

Також вони допоможуть уникнути корупційних проявів, адже члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд.

Важливо:

Ця інформація надається з ознайомлювальною метою і не є офіційним юридичним документом.

У разі виникнення будь-яких питань щодо вашого статусу військовозобов'язаного рекомендується звернутися до районного або міського військового комісаріату за місцем проживання.

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