Членство Украины в НАТО. Можно ли изменить позицию Словакии?

Ну и еще, чтобы закрыть вопрос "частичного членства в НАТО".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока оно будет у власти.

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Він заявив, що буде спрямовувати депутатів, на яких має політичний вплив, не погоджуватися на членство України в Альянсі, аргументуючи це ризиком третьої світової війни.

Так, хоча Словаччина має мінімальне військове значення для НАТО, але вона має ратифікувати членство будь-якої країни в Альянсі.

Не забажає – не ратифікує. І це буде прекрасна формальна причина заблокувати вступ, наприклад, України. Навіть якщо щось у цьому напрямку їй "урочисто пообіцяють".

Чи можна примусити Словаччину? Мабуть, можна. Питання у тому, хто і як це буде робити? Явно не ті люди, які блокували членство України у НАТО раніше.

Ця схема НАТО, у якій реально все вирішують США, а формально – консенсус купи держав, серед яких частина реальної політичної ваги не має, дозволяє ефективно камуфлювати політику США уже не одне десятиліття.

І ще одна цікава новина. США запропонували Ізраїлю "компенсаційний пакет", якщо той утримається від ураження певних цілей в Ірані. Про це повідомив ізраїльський журналіст Амішай Штайн з посиланням на отримані звіти від офіційних осіб США. За його словами, така пропозиція пролунала під час перемовин щодо відповіді на атаку з боку Ірану. Пакет може включати "дипломатичний захист" і озброєння.

Виявляється, що "геть порожні" американські склади озброєнь не такі і порожні. Якщо, наприклад, потрібно вмовити Ізраїль "трохи вгамувати" бажання помсти Ірану. Тут важливо розуміти, що у США прекрасно знають, що Ізраїль може щось зробити Ірану. І простіше спробувати "відкупитися" від Ізраїлю.

Секрет успіху простий. Бути настільки "упакованим" військовими ресурсами, аби від тебе було простіше відкупатися, аніж намагатися тебе "протиснути". Якби в України була ядерна зброя, то США дали б нам будь-які ракети і вказали б для цих ракет будь-які координати, бо це було б простіше, аніж гратися в ядерну ескалацію.

Але адміністрація Буша-старшого свого часу вигадала елегантну схему: ядерна зброя в обмін на зобов'язання, які ніхто не буде виконувати.

Це урок відносин з США. Бути не "хорошим", а "небезпечним", і трохи "психом". "Хороших" вони продавлюють і віддають на знищення, а з "небезпечними" ведуть переговори.

Впевнений, що навіть наявність життєздатних українських балістичних ракет уже б робила розмови з американцями значно змістовнішими та цікавішими.