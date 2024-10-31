Чем Южная Корея может помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами

Отправка северокорейских военных в Россию вносит серьезные коррективы в расстановку сил на украинском театре боевых действий – и не только в проекции поддержки двух тоталитарных режимов друг друга. В такой ситуации Южная Корея не может остаться в стороне и просто вынуждена более активно проявить себя в рамках противостояния Киева и Москвы. Но есть ли у нее для этого потенциал? Разберемся детальнее в этом материале.

В июне этого года в статье для OBOZ.UA я рассматривал варианты вооружений за рамками гуманитарной помощи, которыми ЮК может помочь нашей стране.

Это такие основные категории, как:

Танки

В этой категории я отмечал, что Южная Корея имеет на вооружении не только широкую номенклатуру танков К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2 (базой для которых стали американские M1A1 Abrams, а их южнокорейцы в версиях К2 сделали для своих нужд даже более эффективными), но и советские образцы Т-80У, очень хорошо знакомые танковым подразделениям Сил обороны Украины.

ББМ

В этой категории Южная Корея обладает не только боевыми машинами К200/А1, К21, М113, из которых минимум 400 единиц на хранении, но и БМП-3М и БМП-3Ф советско-российской номенклатуры.

Ствольная и реактивная артиллерия

Южнокорейская армия является одним из основных операторов 155-мм САУ K55/К55А1, являющихся корейской модернизацией М109, К9 Thunder, а также 105-мм САУ К105А1.

Кроме того, армия ЮК является одним из наибольших в мире операторов минометов калибров 120 мм, 107 мм, 81 мм и 60 мм.

В вопросах реактивной артиллерии самым интересным представителем является РСЗО К239, применяющая боеприпасы калибра 130 мм, 239 мм и 227-мм ATACMS по аналогии с M270.

ОТРК

В вопросах оперативно-тактических комплексов ЮК является оператором ракет Hyunmoo-1/2/3 в модификациях A/B/C/D с дальностью поражения целей 180-250, 500 и 800 км.

ПВО

На вооружении Южной Кореи находится ряд комплексов малого, среднего и большого радиуса действия, что полностью позволяет стране сформировать эшелонированную систему противодействия воздушным угрозам.

Южная Корея, в отличие от Северной, развивала свой военно-промышленный комплекс не в условиях изоляции, а имея доступ к технологиям мирового уровня, а потому продукция этой страны на поколения и даже два впереди продукции ВПК КНДР. Но главный вопрос в другом: а есть ли у ЮК это производство и что оно собой представляет, какие охватывает области, которые могут заинтересовать Украину и которые были бы нам полезны?

Что же, после небольшого вступления и напоминания о военной продукции ЮК следует поговорить и о возможностях ее ВПК.

Военно-промышленный комплекс Южной Кореи

Танки

Думаю, всех в первую очередь интересует вопрос танков, хотя я не стал бы его выносить в главные категории. Но поскольку в июньском материале начинал именно с них, то ими и продолжу в рамках более глубокого рассмотрения ВПК ЮК.

Заранее отмечу, что Южная Корея относится к странам, которые могут практически в любой категории себе позволить проведение всесторонних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

В вопросах создания основных боевых танков в 1985 году к таковым приступило предприятие Hyundai Rotem, на мощностях которого и был создан южнокорейский вариант M1A1 Abrams – К1А1, который в дальнейшем развитии по ряду характеристик даже превзошел американскую платформу.

С 2017 года ОБТ К2 получил свою собственную силовую установку – дизельный двигатель мощностью 1500 л. с., созданный на базе MTU-890. Для понимания: самая сложная часть в создании танка – это моторно-трансмиссионное отделение.

В вопросах МТО Южная Корея уже давно самостоятельная, что много говорит об уровне развития военно-промышленного комплекса в целом.

ББМ

В вопросах боевых бронированных машин одним из передовых предприятий является Hanwha Defense Systems, где и осуществляется производство ББМ К-21, К-200 различных модификаций и не только, но об остальном несколько позже.

Кроме этого предприятия, в создании бронетехники в ЮК участвуют компании LS Mtron, "Пхёнхва индастриал" и "Тонсун электрик машин".

Именно эти компании ответственные за создание одних из лучших в мире шасси для ББМ и всеобъемлющего их обеспечения на уровне внутреннего, замкнутого цикла производства запчастей.

Ствольная и реактивная артиллерия

Самое интересное и наиболее вероятное, что мы можем ожидать от Южной Кореи в рамках поддержки, – это артиллерийские боеприпасы. ЮК входит в число крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов калибров 105 мм и 155 мм. Разумеется, речь идет не только о боеприпасах, но и соответствующих калибров артиллерии – как буксируемой, так и самоходной.

Производством боеприпасов этих калибров занимается Hyundai Wia. Причем эта компания – настоящий артиллерийский монополист, занятый также в производстве танковых орудий 120 мм, минометов (что для нас может быть крайне важным) калибра 120 мм, 107 мм, 81 мм, 60 мм, пушек 106 мм и 90 мм и прочей артиллерийской продукции.

Уже знакомая нам компания Hanwha Defense Systems занята в серийном производстве РСЗО, а также самоходных минометных установок (САМУ) калибра 81 мм. Но главное то, что это крупнейший производитель 60-мм, 81-мм и 120-мм мин и реактивных снарядов калибров 130 мм и 70 мм, а также прочих типов боеприпасов. Для Украины компонента мин для минометов приобретает все большую актуальность, не меньшую, чем гаубицы и САУ, особенно на фоне растущего приоритета РОВ на применении пехотной компоненты.

Что же до производства снарядов 105 мм и 155 мм, то в этой области занято предприятие "Самъян кемикл", которое так же занято в производстве 60-мм и 81-мм мин и прочих боеприпасов.

Интересную продукцию производит компания "Пунсан", в номенклатуре которой находятся боеприпасы калибра 203 мм. Почему я обратил внимание на этот боеприпас? Потому что это калибр редкой на вооружении СОУ – 2С7 "Пион". Напомню, что 203 мм соответствует американской системе М110, что находится на хранении армии США в энном количестве и в Украину пока не поставлялась.

Также в ЮК налажено серийное производство стволов для артиллерии калибров 105 мм и 155 мм и стволов для ББМ калибров 20 мм и 40 мм. Лидером в производстве этой продукции в Южной Корее является SNT Dynamics.

ОТРК и не только

Лидером в области производства ракетной техники и вооружения является компания LIG Nex1. Именно эта компания разработала, испытала и серийно производит упомянутые выше ракеты Hyunmoo-1/2/3 в модификациях A/B/C/D. Но помимо этих баллистических ракет, компания производит крылатые дозвуковые, противокорабельные ракеты, ПЗРК Chiron, способные поражать цели на расстоянии до 7 км со скоростью 2,3 Маха, и ПТРК Raybolt, который заявляется как конкурент FGM-148 Javelin, хотя и создан на базе TOW.

Выводы

Военно-промышленный комплекс Южной Кореи позволяет стране самостоятельно обеспечивать потребности своей армии – как в производстве техники широкой номенклатуры, так и боеприпасов. При этом практически все типы техники и БК выведены на уровень серийного производства и не являются штучными, мелкосерийными изделиями.

В отличие от северокорейской продукции в ЮК соблюдаются основные технические и технологические требования к качеству, а также внедряются новейшие разработки и технологии, значительно повышающие показатели ТТХ.

Украина может быть заинтересована в широчайшей номенклатуре изделий Южнокорейского ВПК, касающихся не только непосредственно техники, но и боеприпасов, а также высокотехнологического оборудования, либо решений в областях, важных в вопросах противодействия российским оккупантам. Среди таких областей, помимо вышеупомянутых в статье, есть категории РЭБ, связь и пр.

Военно-техническое сотрудничество Украины и Южной Кореи в значительной степени может расширить возможности украинского ВПК, а также значительно повысить обороноспособность страны. Но, как мы понимаем, окончательное решение, конечно же, за Сеулом.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".